Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красота без выражения: как вывести лишний ботокс, вернуть естественность и восстановить лицо
От Бэтмена до драмы: как Клуни и Сэндлер открыли друг в друге неожиданные грани таланта
Гран-при конкурса За нравственный подвиг учителя достался донскому педагогу
Жизнь там, где её не должно быть: учёные заглянули в бездну и нашли целые экосистемы
Мозг не восстанавливается, сердце работает на износ: эта ночная привычка тихо подрывает здоровье
Розы под санкциями: Европа воюет с ароматом, а Россия превращает запрет в выгоду
Печенье с предсказаниями превратилось в хоррор — как сделать десерт по мотивам Кинга
Деньги любят тишину? Новый взгляд на безопасную передачу наличных
Украина усилит удары вглубь России: каким будет ответ ВС РФ

Призраки Гималаев тают вместе со льдом: как климат убивает самых скрытных хищников планеты

4:06
Зоосфера

Снежные барсы, или ирбисы — символы дикой Азии, — оказались на грани исчезновения. Новое исследование учёных Стэнфордского университета показало, что эти великолепные хищники обладают крайне низким генетическим разнообразием, самым малым среди всех видов больших кошек.
Это значит, что барсы хуже приспосабливаются к изменениям климата и человеческому воздействию на природу.

Снежный барс в горах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Снежный барс в горах

Когда красота не спасает

"Специализированные адаптации снежных барсов к холодным и суровым условиям становятся ограничивающим фактором в эпоху глобального потепления", — отмечают авторы исследования.

Снежные барсы идеально приспособлены к жизни в высокогорьях: густая шерсть, мощные лапы и лёгкие, способные работать на разреженном воздухе.
Но то, что когда-то помогало им выживать, теперь стало уязвимостью — потепление разрушает привычные горные экосистемы, заставляя добычу (коз, архаров, сурков) уходить всё выше.

Как меняется среда обитания

Из-за роста температур и таяния ледников растительность смещается вверх, а охотничьи угодья сокращаются.
Барсам становится труднее находить пищу и защищать территорию.
Некоторые особи вынуждены спускаться ближе к человеческим поселениям, где их ждёт новая опасность — браконьеры.

Влияние потепления на снежных барсов

Фактор изменения климата Последствие для барсов
Повышение температуры Уменьшение зоны обитания
Сокращение численности добычи Недостаток пищи
Сдвиг растительности выше по склонам Потеря экосистемного баланса
Таяние ледников Разрушение природных барьеров между популяциями
Рост активности человека Конфликты и браконьерство

Почему генетика решает всё

Учёные выяснили, что снежные барсы почти не обмениваются генами между разными популяциями. Это делает их уязвимыми к болезням и снижает шанс на эволюционную адаптацию.

Такой "генетический узкий проход" означает, что при изменении климата или утрате части среды обитания вид может просто не успеть приспособиться.

"Генетическая бедность снежных барсов делает их крайне чувствительными к любым изменениям окружающей среды", — говорится в отчёте Стэнфорда.

Что могут сделать учёные

Сейчас специалисты разрабатывают неинвазивные методы мониторинга — анализ ДНК из фекалий, шерсти и следов на снегу.
Такие технологии позволяют определять не только численность, но и миграционные пути, родственные связи и разнообразие ДНК.

Это даёт шанс выработать стратегии сохранения, соединяя изолированные популяции и восстанавливая маршруты между ними.

Плюсы и минусы новых методов

Плюсы Минусы
Безопасны для животных Требуют сложной лабораторной обработки
Позволяют точнее отслеживать численность Не всегда дают полную картину миграций
Дают генетические данные без отлова Зависимы от погодных условий и образцов
Применимы на больших территориях Дорогостоящие и требуют подготовки персонала

3 интересных факта о снежных барсах

  1. Ирбисы способны прыгать на 6-8 метров в длину — это рекорд среди кошачьих.
  2. Их хвост может достигать длины тела и служит балансиром при прыжках.
  3. В природе насчитывается меньше 6000 особей, и численность продолжает снижаться.

Снежный барс оказался в опасной ловушке эволюции: его идеальная приспособленность к холоду мешает выжить в потеплении.
Исследование Стэнфорда подчёркивает, что без генетического разнообразия и международных усилий этот символ дикой Азии может исчезнуть в течение ближайших десятилетий.
Сохранение ирбисов — не просто забота о редком виде, а вклад в устойчивость всей горной экосистемы планеты.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
Наука и техника
Глубины Тихого океана ожили: открытие, которое изменило представление о жизни под водой
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Газ
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Популярное
Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное

Под толщей земной мантии скрыт гигантский резервуар влаги, объёмом больше всех океанов. Что скрывает планета и как это открытие меняет понимание её природы?

Мировой океан — лишь верхушка айсберга: под Землёй нашли нечто странное
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
Она поднимается из-подо льда: учёные говорят — планета начала двигаться по-новому
ЕК обеспокоилась ценами на нефть и газ после отказа от российских энергоресурсов
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Тёмная материя и сахар: в ходе научного эксперимента обычный кристалл обнаружил след из другой вселенной Игорь Буккер Учения ядерной триады стали ответом на неуступчивость США по Украине. Трамп ответил неубедительно Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Крик хозяина запускает у кошки необратимый процесс: почему доверие уже не вернуть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Путин пошёл ва-банк: Россия меняет границы по-своему
Последние материалы
Железнодорожные модели и старинные автомобили: как выставки Ильи Сорокина меняют взгляд на прошлое
Хотели укрепить иммунитет — помогли вирусу: эти привычные продукты только усугубляют воспаление
Запрет на российский СПГ: кто заплатит за санкции — Москва или Брюссель
Кризис звёзд: почему имена Марго Робби и Дуэйна Джонсона больше не спасают кассу голливудских фильмов
Страны Евросоюза столкнулись с жилищным кризисом
Женская боль: певица Алекса рассказала, почему сделала аборт в момент рождения сына жениха
Спина болит не от тренировок, а от этих ошибок: проверьте, не делаете ли вы так же
Без яда и химии: неожиданные средства, которые действительно выгоняют муравьёв
Итальянская мощь против российских дорог: в Москве показали уникальный Ferrari в миллион евро
Предел бодрости: сколько чашек кофе организм может выдержать без последствий
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.