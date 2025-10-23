Ослеплённые работой: как трудолюбие мешает муравьям ориентироваться в собственном мире

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Муравьи-листорезы — настоящие труженики тропических лесов Панамы. Каждый день они несут на себе кусочки листьев, чтобы кормить подземные грибные фермы своей колонии. Но новое исследование Смитсоновского тропического института показало, что чрезмерная нагрузка мешает им ориентироваться в пространстве — у насекомых появляются "слепые зоны", напоминающие те, с которыми сталкиваются водители большегрузов.

Муравьи-листорезы в тропиках
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Муравьи-листорезы в тропиках

Когда сила становится помехой

"Несмотря на то, что муравей способен нести вес, превышающий его массу в восемь раз, тяжёлая ноша ограничивает обзор и нарушает ориентацию", — отмечают исследователи.

Учёные обнаружили, что под тяжестью крупного листа муравьи двигаются медленнее и хуже воспринимают химические следы феромонов, по которым ориентируются на маршруте.

Наблюдения показали, что перегруженные особи делают меньше касаний антеннами земли — основной способ проверки направления движения. Потеряв "контакт" с запаховой дорожкой, они чаще сбиваются с пути и создают заторы на муравьиных тропах.

Эксперимент: лёгкий груз — точный маршрут

Для проверки гипотезы учёные провели серию опытов, сравнивая поведение муравьёв с лёгкими и тяжёлыми фрагментами листьев.

Результат

  • при меньшей нагрузке муравьи шли быстрее;
  • делали больше антеннальных касаний;
  • реже теряли направление;
  • колонны двигались более слаженно и без столкновений.

Таким образом, умеренная нагрузка повышает эффективность всей колонии, а не только отдельных особей.

Влияние нагрузки на поведение муравьёв-листорезов

Показатель Лёгкий груз Тяжёлый груз
Скорость движения Высокая Снижена
Количество касаний антеннами Частые Редкие
Ориентация по феромонам Стабильная Нарушена
Частота ошибок маршрута Минимальная Возрастает
Эффективность колонны Высокая Снижается

Зачем это нужно человеку

Исследователи подчеркивают: понимание того, как насекомые регулируют поведение при перегрузке, может быть полезно для разработки роботов и автономных систем.

"Муравьи демонстрируют удивительную координацию даже без центрального управления. Изучая их ошибки, можно улучшить алгоритмы распределения нагрузки и сенсорного восприятия у машин", — объяснили авторы работы.

Такие принципы могут применяться в дронах, логистических роботах и транспортных сетях, где важно поддерживать равновесие между весом груза и точностью навигации.

Плюсы и минусы перегрузки для муравьёв

Плюсы Минусы
Перенос большего количества материала за один раз Потеря ориентации и увеличение времени в пути
Экономия энергии колонии при коротких дистанциях Нарушение химической коммуникации
Возможность обучения молодых особей Повышенный риск заторов и столкновений

3 интересных факта о муравьях-листорезах

  1. Их грибные фермы существуют только благодаря симбиозу: муравьи кормят гриб листьями, а тот снабжает их питательными веществами.
  2. Для каждой задачи в колонии — от резки до транспортировки — существует специализированный "штат" муравьёв разных размеров.
  3. Листорезы способны создавать "живые мосты", сцепляясь телами, чтобы преодолевать препятствия.

Исследование показало, что даже идеальная организация природы не застрахована от перегрузок.
Муравьи-листорезы теряют ориентацию, если ноша становится слишком тяжёлой, — и это делает их удивительно похожими на людей и машины, сталкивающихся с теми же проблемами баланса между производительностью и контролем.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
