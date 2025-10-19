Владельцы собак будут разочарованы: кошки продемонстрировали интеллект, которого от них не ждали

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Понять, кто из домашних животных действительно умнее — задача, над которой ломают голову как ученые, так и обычные владельцы питомцев. Ведь каждый уверен: его любимец — самый сообразительный. Одни приводят в пример собак, легко выполняющих команды, другие же убеждены, что кошки не менее умны, просто проявляют это по-своему.

Собака и кошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака и кошка

Исследователи из разных стран решили положить конец этим спорам и провели крупное сравнение мозга домашних животных. Итоги эксперимента оказались весьма неожиданными — в интеллекте четвероногих друзей не всё так однозначно, как кажется.

Кто быстрее обучается

Собаки действительно обладают развитым обучаемым поведением. Они охотно поддаются дрессировке, быстро усваивают команды и даже способны различать интонации человеческого голоса. Некоторые породы, например бордер-колли или пудели, демонстрируют впечатляющий уровень интеллекта, запоминая десятки слов и сигналов.

Однако специалисты уточняют: это вовсе не значит, что кошки глупее. Просто они более независимы и не стремятся угождать человеку. Кошку можно научить тем же командам, что и собаку, — при условии, что она сама этого захочет. Главное — найти подход, где важнее не принуждение, а мягкое поощрение.

Размер не решает всё

Интересно, что мозг собаки по объему действительно больше, чем у кошки. Но в этом вопросе важна не масса, а количество нейронов, отвечающих за обработку информации. По оценкам ученых, у кошек и собак их примерно одинаковое количество, поэтому разница в уровне интеллекта не столь значительна.

В ходе экспериментов специалисты пришли к выводу, что кошки обладают гибким умом и способны быстро адаптироваться к меняющимся условиям. В отличие от собак, они полагаются не на команды, а на интуицию и наблюдение.

Инстинкт выживания

Еще одно преимущество кошек — высокая способность к выживанию. Даже без помощи человека они способны находить пищу, избегать опасности и приспосабливаться к различным условиям. Не случайно многие дикие породы кошек сохранились до наших дней, в то время как некоторые виды собак исчезли.

Кошки умеют действовать стратегически: выслеживают добычу, затаиваются и выбирают точный момент для прыжка. Такой тип поведения требует не только хорошей реакции, но и умения планировать действия наперед.

Когда важна скорость реакции

Тем не менее собаки выигрывают в ситуациях, где требуется быстрота и точное выполнение задач. Они реагируют оперативно, готовы действовать по сигналу хозяина и часто работают в команде с человеком — будь то спасатели, служебные псы или проводники.

Ученые отмечают, что мозг собаки лучше приспособлен к восприятию внешних команд, а потому животное легче вовлекается в совместную деятельность. Кошки же мыслят более индивидуально и редко делают что-то без личного интереса.

Ум — не только в командах

Если рассматривать интеллект шире, становится ясно: ум нельзя измерять только по способности выполнять указания. У кошек он проявляется в сообразительности, наблюдательности и умении решать бытовые задачи без вмешательства человека. У собак — в обучаемости, социальной привязанности и готовности сотрудничать.

Таким образом, вопрос о том, кто умнее — собака или кошка, остается открытым. Каждый вид проявляет разум по-своему, и оба заслуживают восхищения. Возможно, именно различие в характерах и делает их такими непохожими, но одинаково любимыми.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
