Живое ископаемое с третьим глазом: существо, которое пережило мезозой и не собирается уходить

На первый взгляд туатара кажется обычной крупной ящерицей, но в действительности это одно из самых древних и загадочных существ на планете. Она пережила динозавров, ледниковые периоды и массовые вымирания — и сегодня остаётся живым мостом между эпохами.
Туатара (Sphenodon punctatus) — последний представитель отряда клювоголовых (Rhynchocephalia), некогда широко распространённого в мезозое. Все её родичи вымерли около 60 миллионов лет назад, а она — единственная, кто сумел дожить до XXI века.
Эта рептилия встречается только в Новой Зеландии, где обитает на скалистых прибрежных островах с мягким климатом. Оптимальная температура для неё - всего 10-15 °C, что делает туатару одной из самых холодолюбивых рептилий на Земле. При нагреве выше 25 °C она перегревается и прячется в норы.
"Туатара — живое окно в мезозой: анатомически она ближе к рептилиям триаса, чем к современным ящерицам", — пояснил герпетолог из Университета Отаго, Джеймс Гиббс.
Тело туатары достигает 70 см в длину, вес — до 1,2 кг. Плотная кожа покрыта мелкой чешуёй, а вдоль спины тянется зубчатый гребень.
Днём она отдыхает в норах, которые часто делит с морскими птицами, а ночью выходит на охоту. Её рацион включает насекомых, червей, пауков, мелких ящериц и даже птенцов.
Современные генетические исследования показали, что предки туатары отделились от линии ящериц и змей около 250 млн лет назад. С тех пор вид почти не изменился.
В 2020 году международная команда учёных из Университета Отаго и Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) полностью расшифровала геном туатары. Он оказался гигантским — около 5 миллиардов пар оснований, то есть в полтора раза больше человеческого.
Эта генетическая "энциклопедия" сочетает черты рептилий и млекопитающих, что делает туатару ключом к пониманию ранней эволюции позвоночных.
Главная анатомическая особенность туатары — два ряда зубов на верхней челюсти и один на нижней, которые смыкаются, словно зубчатый замок. Эти зубы — не отдельные образования, а выросты кости, как у древних рептилий мезозоя.
У туатары нет наружных ушей, она улавливает только низкие звуки (до 800 Гц).
Самая загадочная черта — "третий глаз", расположенный на макушке. У молодых особей он виден как светлое пятно, а с возрастом зарастает кожей. Этот орган имеет сетчатку и хрусталик и, по мнению учёных, помогает регулировать биоритмы и ориентацию по освещению.
"Третий глаз туатары — это живой рудимент древних позвоночных, который показывает, как эволюционировали органы чувств", — отметил биолог Роберт Куксон.
Жизнь туатары течёт медленно. Из-за низкой температуры обмен веществ у неё в несколько раз медленнее, чем у других рептилий.
Самец по имени Генри из зоопарка Саутленда (Новая Зеландия) стал знаменитостью: в возрасте 111 лет он впервые стал отцом, а к 130 всё ещё сохранял активность.
Как и многие рептилии, туатара способна отбрасывать хвост при опасности, но её способность к регенерации уникальна: хвост отрастает полностью, включая мышцы и нервы.
В 2021 году исследователи описали механизм восстановления тканей — специальную массу клеток-бластом, из которых формируются новые ткани.
Учёные также изучили иммунную систему туатары. Оказалось, что её гены, отвечающие за иммунитет, устроены иначе, чем у всех современных рептилий.
Такой тип иммунной системы — своеобразный "живой чертёж" ранней эволюции иммунитета.
Когда-то туатары обитали по всей Новой Зеландии, но после появления человека и завоза кошек и крыс они исчезли с материка. Сегодня дикие популяции сохранились лишь на нескольких охраняемых островах.
Самая серьёзная современная угроза — глобальное потепление. Температура песка, где инкубируются яйца, определяет пол потомства. При повышении температуры вылупляется всё больше самцов, что ставит популяции под угрозу.
Чтобы сохранить вид, учёные создают инкубаторы с контролем микроклимата и переселяют животных на более прохладные острова.
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Считать туатару ящерицей
|неверное понимание эволюции
|признать её отдельной ветвью клювоголовых
|Переносить особей на жаркие острова
|гибель от перегрева
|использовать умеренные зоны с мягким климатом
|Игнорировать влияние пола от температуры
|риск вымирания
|контролировать условия инкубации
|Особенность
|Преимущество
|Риск/Ограничение
|Высокая адаптация к холоду
|позволяет жить при 10-15 °C
|уязвимость к потеплению
|Медленный обмен веществ
|долголетие
|низкая скорость размножения
|Древний иммунитет
|устойчивость к болезням
|ограниченная численность вида
