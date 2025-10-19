Живое ископаемое с третьим глазом: существо, которое пережило мезозой и не собирается уходить

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:48
Зоосфера

На первый взгляд туатара кажется обычной крупной ящерицей, но в действительности это одно из самых древних и загадочных существ на планете. Она пережила динозавров, ледниковые периоды и массовые вымирания — и сегодня остаётся живым мостом между эпохами.

Туатара — живая реликтовая рептилия
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Туатара — живая реликтовая рептилия

Единственный потомок древней линии

Туатара (Sphenodon punctatus) — последний представитель отряда клювоголовых (Rhynchocephalia), некогда широко распространённого в мезозое. Все её родичи вымерли около 60 миллионов лет назад, а она — единственная, кто сумел дожить до XXI века.

Эта рептилия встречается только в Новой Зеландии, где обитает на скалистых прибрежных островах с мягким климатом. Оптимальная температура для неё - всего 10-15 °C, что делает туатару одной из самых холодолюбивых рептилий на Земле. При нагреве выше 25 °C она перегревается и прячется в норы.

"Туатара — живое окно в мезозой: анатомически она ближе к рептилиям триаса, чем к современным ящерицам", — пояснил герпетолог из Университета Отаго, Джеймс Гиббс.

Внешний облик и образ жизни

Тело туатары достигает 70 см в длину, вес — до 1,2 кг. Плотная кожа покрыта мелкой чешуёй, а вдоль спины тянется зубчатый гребень.

Днём она отдыхает в норах, которые часто делит с морскими птицами, а ночью выходит на охоту. Её рацион включает насекомых, червей, пауков, мелких ящериц и даже птенцов.

Рептилия, пережившая динозавров

Современные генетические исследования показали, что предки туатары отделились от линии ящериц и змей около 250 млн лет назад. С тех пор вид почти не изменился.

В 2020 году международная команда учёных из Университета Отаго и Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) полностью расшифровала геном туатары. Он оказался гигантским — около 5 миллиардов пар оснований, то есть в полтора раза больше человеческого.

Эта генетическая "энциклопедия" сочетает черты рептилий и млекопитающих, что делает туатару ключом к пониманию ранней эволюции позвоночных.

Уникальное строение и третий глаз

Главная анатомическая особенность туатары — два ряда зубов на верхней челюсти и один на нижней, которые смыкаются, словно зубчатый замок. Эти зубы — не отдельные образования, а выросты кости, как у древних рептилий мезозоя.

У туатары нет наружных ушей, она улавливает только низкие звуки (до 800 Гц).

Самая загадочная черта — "третий глаз", расположенный на макушке. У молодых особей он виден как светлое пятно, а с возрастом зарастает кожей. Этот орган имеет сетчатку и хрусталик и, по мнению учёных, помогает регулировать биоритмы и ориентацию по освещению.

"Третий глаз туатары — это живой рудимент древних позвоночных, который показывает, как эволюционировали органы чувств", — отметил биолог Роберт Куксон.

Медленный обмен и долголетие

Жизнь туатары течёт медленно. Из-за низкой температуры обмен веществ у неё в несколько раз медленнее, чем у других рептилий.

  • Половая зрелость наступает только к 15-20 годам.
  • Инкубация яиц длится до 16 месяцев — самая долгая среди пресмыкающихся.
  • Средняя продолжительность жизни превышает 100 лет, а отдельные особи доживают до 130.

Самец по имени Генри из зоопарка Саутленда (Новая Зеландия) стал знаменитостью: в возрасте 111 лет он впервые стал отцом, а к 130 всё ещё сохранял активность.

Регенерация и древний иммунитет

Как и многие рептилии, туатара способна отбрасывать хвост при опасности, но её способность к регенерации уникальна: хвост отрастает полностью, включая мышцы и нервы.

В 2021 году исследователи описали механизм восстановления тканей — специальную массу клеток-бластом, из которых формируются новые ткани.

Учёные также изучили иммунную систему туатары. Оказалось, что её гены, отвечающие за иммунитет, устроены иначе, чем у всех современных рептилий.

  • Главный комплекс гистосовместимости (MHC) у туатары имеет "архаичную" структуру, похожую на древнюю форму, существовавшую у предков всех наземных позвоночных.
  • При этом по количеству генов она ближе к млекопитающим, а не к птицам.

Такой тип иммунной системы — своеобразный "живой чертёж" ранней эволюции иммунитета.

Угрозы XXI века

Когда-то туатары обитали по всей Новой Зеландии, но после появления человека и завоза кошек и крыс они исчезли с материка. Сегодня дикие популяции сохранились лишь на нескольких охраняемых островах.

Самая серьёзная современная угроза — глобальное потепление. Температура песка, где инкубируются яйца, определяет пол потомства. При повышении температуры вылупляется всё больше самцов, что ставит популяции под угрозу.

Чтобы сохранить вид, учёные создают инкубаторы с контролем микроклимата и переселяют животных на более прохладные острова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Считать туатару ящерицей неверное понимание эволюции признать её отдельной ветвью клювоголовых
Переносить особей на жаркие острова гибель от перегрева использовать умеренные зоны с мягким климатом
Игнорировать влияние пола от температуры риск вымирания контролировать условия инкубации

Плюсы и минусы

Особенность Преимущество Риск/Ограничение
Высокая адаптация к холоду позволяет жить при 10-15 °C уязвимость к потеплению
Медленный обмен веществ долголетие низкая скорость размножения
Древний иммунитет устойчивость к болезням ограниченная численность вида

Три интересных факта

  • Геном туатары — один из крупнейших среди всех позвоночных.
  • Молодые особи активны днём, взрослые — ночью, чтобы избегать перегрева.
  • В языке маори слово "туатара" означает "гребень на спине".
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
