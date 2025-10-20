Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холод у окна больше не пройдёт: дизайнерский трюк, который работает лучше утеплителя
Максим Галкин* показал забавные фотографии с дочерью: что скрыто за красивыми кадрами
Привычка, что перепрошивает мозг: тренировки, которые делают вас спокойнее и увереннее
Как дефицит железа крадет вашу выносливость: эти симптомы не стоит игнорировать
Архив, пахнущий ромом: из глубины музея достали рыбу, изменившую представление о жизни в океане
Неужели придётся отказаться от любимого стейка? Химики о том, что мы готовим каждый день
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Вслед за мужем: почему супруга Геннадия Хазанова продала всё своё российское имущество
Парикмахеры против лака и утюжков: мода больше не терпит фальши — вот что пришло взамен

Лежат, храпят и любят вас: самые домашние собаки для уютной жизни

2:10
Зоосфера

В мире собак есть те, кто готов бегать часами, и те, кто считает, что покой — лучшая форма счастья. Некоторые породы словно созданы для того, чтобы напоминать человеку: замедлиться — не преступление. Это компаньоны, для которых мягкий диван ценнее спортивной площадки, а тишина — важнее погони за мячом.

Английский бульдог дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Английский бульдог дома

Английский бульдог: чемпион по отдыху

Если бы существовала собачья олимпиада по бездействию, английский бульдог неизменно брал бы первое место. Эти псы ценят стабильность, уют и предсказуемость. Они неторопливы, уравновешенны и кажутся немного философами.
Бульдог предпочитает короткие прогулки и долгие сны. Из-за строения морды он громко сопит во сне, но именно это делает его таким узнаваемым. При всей массивности тела бульдог удивительно добродушен и отлично подходит людям, которые ценят размеренный ритм жизни.

Французский бульдог: компактный эпикуреец

Миниатюрный родственник английского бульдога унаследовал все черты старшего брата — любовь к отдыху, тягу к уюту и чувство собственного достоинства. Французские бульдоги быстро становятся частью семьи и обожают проводить время рядом с хозяином.
Французики часто страдают от дыхательных особенностей, поэтому активные игры им противопоказаны. Зато они идеально чувствуют атмосферу дома: если вокруг спокойно, питомец лежит рядышком и подстраивается под настроение.

Бассет-хаунд: медлительный мыслитель

Бассет-хаунд выглядит так, будто всегда немного устал от жизни, но это обманчивое впечатление. Он просто спокоен и уверен в себе. Эти собаки не торопятся, а наслаждаются каждым шагом. Их походка напоминает плавное движение корабля по тихой воде.
При всей своей медлительности бассеты умны и преданы. Они ценят комфорт и с удовольствием проводят время на мягкой подстилке. Для них важнее стабильность, чем приключения, поэтому эта порода прекрасно подходит для жизни в квартире.

Пекинес: потомок императоров

Пекинес не нуждается в представлении — его происхождение уходит корнями в древний Китай. Когда-то эти миниатюрные собаки жили при дворе и считались символом благополучия. Их величественная осанка и независимый характер остались с тех времён.
Пекинес предпочитает жить по расписанию: утренний обход территории, небольшой обед, обязательный отдых и вечернее внимание от хозяев. Он не любит спешку и шум, но обожает комфорт и красивую обстановку.

Мопс: артист с душой лентяя

Мопсы — удивительное сочетание веселья и лени. Они могут быть игривыми, но быстро устают и с удовольствием возвращаются к дивану. Их главное качество — чувство юмора и обаяние. Даже просто наблюдать за мопсом — отдельное удовольствие.
Мопсы отлично чувствуют настроение семьи. Они способны подбодрить, если в доме грусть, и всегда рядом, когда хочется просто полежать и отдохнуть. Для людей, ведущих спокойный образ жизни, это идеальный питомец.

Чау-чау: независимый философ

Чау-чау внешне напоминает пушистого медвежонка, но внутри — это рассудительный интроверт. Он не стремится угодить человеку, но при этом искренне привязан к семье. Чау-чау выбирает спокойные уголки и избегает излишнего шума.
Эта порода подойдёт тем, кто ценит независимость. Чау-чау предпочитает размышлять в тишине, а не участвовать в шумных играх. Его можно назвать символом внутреннего равновесия и достоинства.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель: домашний утешитель

Эти собаки словно созданы для объятий. Они любят быть рядом и чувствовать тепло человека. Кавалеры не требуют долгих прогулок, предпочитая короткие выходы на улицу и спокойный отдых дома.
Благодаря мягкому характеру кавалер идеально подходит семьям с детьми или пожилым людям. Он чувствует настроение и умеет дарить эмоциональный комфорт. Даже его тихое сопение во сне звучит умиротворяюще.

Чихуахуа: властелин подушки

Чихуахуа — крошечный, но гордый питомец. Он уверен в себе и не боится собак, которые в десятки раз крупнее. При этом большую часть времени чихуахуа предпочитает проводить на руках или в переноске, наблюдая за происходящим с высоты.
Эти собаки чувствуют себя полноценными членами семьи, любят внимание, но не требуют больших нагрузок. Для городской жизни и небольших квартир чихуахуа — один из лучших вариантов.

Почему спокойные собаки — не признак лени

Многие считают, что активность — обязательное условие здоровья собаки. Но уравновешенные породы доказывают обратное: они счастливы и при умеренных нагрузках. Главное — забота, правильное питание и короткие, но регулярные прогулки.
Такие питомцы особенно подходят людям с размеренным образом жизни. Они не требуют ежедневных кроссов, но с радостью составят компанию вечером или во время отдыха дома.

Советы по уходу за "ленивыми" породами

  1. Поддерживать здоровый вес — даже если собака малоподвижна, важно следить за рационом.

  2. Прогулки должны быть короткими, но регулярными, чтобы укреплять мышцы и суставы.

  3. Следует контролировать температуру: брахицефальные породы (бульдоги, мопсы) тяжело переносят жару.

  4. В доме важно оборудовать мягкое место для сна, желательно подальше от сквозняков.

  5. Не стоит заставлять питомца к активности — лучше мягко мотивировать играми и похвалой.

Ошибки владельцев

  • Ошибка: считать, что спокойной собаке не нужна прогулка.
    Последствие: набор веса и апатия.
    Альтернатива: ежедневные короткие выходы по 15-20 минут.
  • Ошибка: перекармливать из жалости.
    Последствие: ожирение и проблемы с дыханием.
    Альтернатива: использовать низкокалорийные лакомства и режим кормления.
  • Ошибка: недооценивать эмоциональные потребности питомца.
    Последствие: скука и тревожность.
    Альтернатива: внимание, мягкие игры и совместный отдых.

А что если хозяин активный

Ленивые породы вполне способны подстроиться под энергичного человека, если им не навязывать темп. Короткая прогулка перед работой и вечерние объятия на диване — идеальный баланс. Такие собаки дают стабильность и помогают замедлиться, когда это действительно нужно.

Плюсы и минусы спокойных пород

Плюсы Минусы
Подходят для жизни в квартире Могут набирать вес при недостатке движения
Уравновешенный характер Требуют контроля питания
Хорошо ладят с детьми и пожилыми людьми Не всегда подходят спортсменам
Минимум проблем с воспитанием Склонность к отдыху делает их менее выносливыми
Отличные компаньоны для спокойного ритма Некоторые породы храпят во сне

3 интересных факта

  1. Мопсы были любимцами китайских императоров.

  2. Чау-чау обладает голубым языком — редкий природный пигмент, встречающийся также у шарпеев.

  3. Бассет-хаунды способны различать до 200 запахов, но след теряют быстрее, чем борзые.

Исторический контекст

  • Английский бульдог когда-то использовался для травли быков, но после запрета кровавых развлечений стал символом выдержки и спокойствия.
  • Пекинес считался священным животным в Древнем Китае, его разрешалось держать только членам императорской семьи .
  • Кавалер-кинг-чарльз-спаниель получил имя в честь английского короля Карла II, известного своей любовью к этим собакам.
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Еда и рецепты
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Наука и техника
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Домашние животные
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
Опасная игра: что грозит Европе в случае изъятия российских активов Олег Артюков Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать Сергей Милешкин День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Праздник со слезами на глазах? Ценники на новогодние блюда вырастут
Шокирующие цифры алиментов: сколько Бритни Спирс платила своему экс-супругу
Цветок, который поворачивается за солнцем: он покоряет даже самых ленивых садоводов
Двигатель, который работает на обмане — и тратит меньше топлива, чем все остальные
Перевод названия, ставший мифом: как летучие мыши получили имя, которое им не подходит
Меньше запретов — больше смысла: как гарвардская тарелка навсегда победила культ диет
История любви из детского сада: как Антонио Бандерас отпраздновал свадьбу дочери Стеллы
Интригующий прогноз: на сколько подорожает вторичка
Забытый продукт заиграет новыми красками: гречка преобразится
В Иркутске прошёл Отчётный круг одноименного казачьего войска
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.