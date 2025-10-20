Перевод названия, ставший мифом: как летучие мыши получили имя, которое им не подходит

Летучие мыши — загадочные создания, окружённые мифами и недоразумениями. Их путают с грызунами, приписывают мистические свойства и обвиняют во всех смертных грехах, включая распространение болезней. Но на деле это уникальные и чрезвычайно полезные животные, которые заслуживают не страха, а уважения.
Слово "летучая мышь" появилось в русском языке в XVIII веке благодаря Михаилу Ломоносову. Он буквально перевёл немецкое Fledermaus — "летающая мышь". Тогда в России была мода на немецкие заимствования, и название прижилось, хотя биологически оно абсолютно неверно.
Летучие мыши принадлежат к отряду рукокрылых (Chiroptera), а не к грызунам. Это самостоятельная ветвь млекопитающих, ближайшими современными "родственниками" которых считаются лошади, киты, тигры и кроты, а не мыши или крысы. Общие предки у них действительно были, но жили они более 100 миллионов лет назад, ещё до того, как появились первые грызуны.
Кстати, в других языках этой путаницы нет:
английское bat никак не связано с mouse;
французское chauve-souris переводится как "лысая мышь" — но это тоже шутливая метафора;
по-белорусски и украински — кажан;
по-латыни — Chiroptera, что буквально означает "рукокрылые".
Летучие мыши — единственные млекопитающие, умеющие летать активно, а не планировать, как белки-летяги. Их крылья — это передние конечности с удлинёнными пальцами, между которыми натянута тонкая перепонка.
На Земле обитает более 1200 видов рукокрылых — это почти четверть всех млекопитающих планеты. В России — около 45 видов, в Беларуси — 19, а даже в одной Москве можно встретить не менее шести.
Они различаются по размеру: от крошечных весом в 3 грамма до летучих лисиц — гигантов с размахом крыльев до 1,7 метра.
Объединяют их несколько признаков:
ночной образ жизни;
эхолокация — способность "слышать" пространство при помощи ультразвука;
сложное строение ушей;
лёгкий костяк и очень тонкая кожа крыльев.
Учёные считают, что предки рукокрылых были мелкими древесными насекомоядными. У них появились перепонки между лапами, позволявшие планировать, как белки. Со временем перепонки удлинились, мышцы усилились — и животные смогли летать машущим полётом.
Первые летучие мыши в современном виде появились примерно 55 миллионов лет назад, о чём свидетельствуют найденные окаменелости. Их облик с тех пор почти не изменился — а значит, эволюция довела этот тип передвижения до совершенства.
|Признак
|Летучие мыши
|Обычные мыши
|Класс
|рукокрылые
|грызуны
|Размер
|от 3 г до 1,5 кг
|20-50 г
|Продолжительность жизни
|10-15 лет
|2-3 года
|Размножение
|1-2 детёныша в год
|до 7 детёнышей несколько раз в год
|Образ жизни
|ночной, групповой
|дневной, колониальный
|Навигация
|эхолокация
|зрение и обоняние
|Питание
|насекомые, фрукты, нектар, мелкие позвоночные
|злаки, семена, остатки пищи
Интересно, что летучие мыши боятся обычных: домашние мыши иногда нападают на ослабленных рукокрылых, особенно если те поселились на чердаке.
Большинство видов — насекомоядные. За час одна особь способна съесть до 200 комаров!
Есть также:
фруктовые виды — питаются соком и нектаром (летучие лисицы);
рыбоядные — ловят рыбу когтями;
хищные — нападают на лягушек, птиц, ящериц;
и даже вампиры — три вида из Южной Америки, которые пьют кровь животных и птиц.
Такое разнообразие питания сделало рукокрылых важнейшей частью экосистемы: они опыляют растения, распространяют семена и регулируют популяции насекомых.
Да, летучие мыши действительно являются переносчиками опасных вирусов — Эбола, Марбург, Нипах, Хендра и некоторых коронавирусов. Но при этом они сами почти никогда не болеют: их иммунная система эволюционно адаптировалась к вирусной нагрузке.
Основные пути заражения человека — это контакт с фекалиями или слюной рукокрылых, а не укусы. Именно поэтому санитарные службы запрещают держать их дома или есть их мясо — обычай, всё ещё встречающийся в некоторых странах Азии.
Они составляют четверть всех видов млекопитающих Земли.
Самая маленькая летучая мышь — свиноносая бджоловая (весит 2 г), а самая крупная — летучая лисица.
Некоторые виды спят вверх ногами до шести месяцев, впадая в спячку.
Эхолокация летучей мыши способна улавливать объекты толщиной с человеческий волос.
Вопреки мифу, они не слепы — просто зрение у них адаптировано к ночному свету.
Без летучих мышей планета утонула бы в насекомых — они съедают миллионы тонн вредителей в год.
Ошибка: считать летучих мышей переносчиками "всех болезней".
Последствие: массовое истребление, вред экосистеме.
Альтернатива: избегать контакта с ними, но не уничтожать.
Ошибка: думать, что они слепы.
Последствие: мифы и страхи.
Альтернатива: помнить, что они ориентируются с помощью эхолокации.
Ошибка: путать с грызунами.
Последствие: недооценка их роли в природе.
Альтернатива: воспринимать их как уникальный отряд млекопитающих.
Миф: летучие мыши нападают на людей.
Правда: большинство видов избегают человека, а укусы — редчайшее исключение.
Миф: они сосут кровь.
Правда: кровью питаются только три вида, живущие в Южной Америке.
Миф: летучие мыши — символ зла.
Правда: в Китае и Японии они считаются символом счастья и долголетия.
Первые рукокрылые появились более 55 млн лет назад.
Слово "летучая мышь" вошло в русский язык в XVIII веке.
Самые древние окаменелости рукокрылых найдены в Европе и Северной Америке.
Сердце летучей мыши за ночь сокращается до 800 раз в минуту, но в спячке — всего до 20.
Некоторые виды способны пролетать до 300 км за одну ночь.
Учёные считают, что именно летучие мыши вдохновили разработчиков на создание первых систем сонаров и радаров.
