Перевод названия, ставший мифом: как летучие мыши получили имя, которое им не подходит

Летучие мыши — загадочные создания, окружённые мифами и недоразумениями. Их путают с грызунами, приписывают мистические свойства и обвиняют во всех смертных грехах, включая распространение болезней. Но на деле это уникальные и чрезвычайно полезные животные, которые заслуживают не страха, а уважения.

Летучая мышь в полёте

Почему их вообще назвали "мышами"

Слово "летучая мышь" появилось в русском языке в XVIII веке благодаря Михаилу Ломоносову. Он буквально перевёл немецкое Fledermaus — "летающая мышь". Тогда в России была мода на немецкие заимствования, и название прижилось, хотя биологически оно абсолютно неверно.

Летучие мыши принадлежат к отряду рукокрылых (Chiroptera), а не к грызунам. Это самостоятельная ветвь млекопитающих, ближайшими современными "родственниками" которых считаются лошади, киты, тигры и кроты, а не мыши или крысы. Общие предки у них действительно были, но жили они более 100 миллионов лет назад, ещё до того, как появились первые грызуны.

Кстати, в других языках этой путаницы нет:

английское bat никак не связано с mouse;

французское chauve-souris переводится как "лысая мышь" — но это тоже шутливая метафора;

по-белорусски и украински — кажан;

по-латыни — Chiroptera, что буквально означает "рукокрылые".

Кто они на самом деле

Летучие мыши — единственные млекопитающие, умеющие летать активно, а не планировать, как белки-летяги. Их крылья — это передние конечности с удлинёнными пальцами, между которыми натянута тонкая перепонка.

На Земле обитает более 1200 видов рукокрылых — это почти четверть всех млекопитающих планеты. В России — около 45 видов, в Беларуси — 19, а даже в одной Москве можно встретить не менее шести.

Они различаются по размеру: от крошечных весом в 3 грамма до летучих лисиц — гигантов с размахом крыльев до 1,7 метра.

Объединяют их несколько признаков:

ночной образ жизни;

эхолокация — способность "слышать" пространство при помощи ультразвука;

сложное строение ушей;

лёгкий костяк и очень тонкая кожа крыльев.

Как и зачем они появились

Учёные считают, что предки рукокрылых были мелкими древесными насекомоядными. У них появились перепонки между лапами, позволявшие планировать, как белки. Со временем перепонки удлинились, мышцы усилились — и животные смогли летать машущим полётом.

Первые летучие мыши в современном виде появились примерно 55 миллионов лет назад, о чём свидетельствуют найденные окаменелости. Их облик с тех пор почти не изменился — а значит, эволюция довела этот тип передвижения до совершенства.

Чем они отличаются от настоящих мышей

Признак Летучие мыши Обычные мыши Класс рукокрылые грызуны Размер от 3 г до 1,5 кг 20-50 г Продолжительность жизни 10-15 лет 2-3 года Размножение 1-2 детёныша в год до 7 детёнышей несколько раз в год Образ жизни ночной, групповой дневной, колониальный Навигация эхолокация зрение и обоняние Питание насекомые, фрукты, нектар, мелкие позвоночные злаки, семена, остатки пищи

Интересно, что летучие мыши боятся обычных: домашние мыши иногда нападают на ослабленных рукокрылых, особенно если те поселились на чердаке.

Чем питаются летучие мыши

Большинство видов — насекомоядные. За час одна особь способна съесть до 200 комаров!

Есть также:

фруктовые виды — питаются соком и нектаром (летучие лисицы);

рыбоядные — ловят рыбу когтями;

хищные — нападают на лягушек, птиц, ящериц;

и даже вампиры — три вида из Южной Америки, которые пьют кровь животных и птиц.

Такое разнообразие питания сделало рукокрылых важнейшей частью экосистемы: они опыляют растения, распространяют семена и регулируют популяции насекомых.

Опасности и болезни

Да, летучие мыши действительно являются переносчиками опасных вирусов — Эбола, Марбург, Нипах, Хендра и некоторых коронавирусов. Но при этом они сами почти никогда не болеют: их иммунная система эволюционно адаптировалась к вирусной нагрузке.

Основные пути заражения человека — это контакт с фекалиями или слюной рукокрылых, а не укусы. Именно поэтому санитарные службы запрещают держать их дома или есть их мясо — обычай, всё ещё встречающийся в некоторых странах Азии.

Интересные факты о летучих мышах

Они составляют четверть всех видов млекопитающих Земли. Самая маленькая летучая мышь — свиноносая бджоловая (весит 2 г), а самая крупная — летучая лисица. Некоторые виды спят вверх ногами до шести месяцев, впадая в спячку. Эхолокация летучей мыши способна улавливать объекты толщиной с человеческий волос. Вопреки мифу, они не слепы — просто зрение у них адаптировано к ночному свету. Без летучих мышей планета утонула бы в насекомых — они съедают миллионы тонн вредителей в год.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать летучих мышей переносчиками "всех болезней".

Последствие: массовое истребление, вред экосистеме.

Альтернатива: избегать контакта с ними, но не уничтожать.

Ошибка: думать, что они слепы.

Последствие: мифы и страхи.

Альтернатива: помнить, что они ориентируются с помощью эхолокации.

Ошибка: путать с грызунами.

Последствие: недооценка их роли в природе.

Альтернатива: воспринимать их как уникальный отряд млекопитающих.

Мифы и правда

Миф: летучие мыши нападают на людей.

Правда: большинство видов избегают человека, а укусы — редчайшее исключение.

Миф: они сосут кровь.

Правда: кровью питаются только три вида, живущие в Южной Америке.

Миф: летучие мыши — символ зла.

Правда: в Китае и Японии они считаются символом счастья и долголетия.

Исторический контекст

Первые рукокрылые появились более 55 млн лет назад. Слово "летучая мышь" вошло в русский язык в XVIII веке. Самые древние окаменелости рукокрылых найдены в Европе и Северной Америке.

Три интересных факта

Сердце летучей мыши за ночь сокращается до 800 раз в минуту, но в спячке — всего до 20. Некоторые виды способны пролетать до 300 км за одну ночь. Учёные считают, что именно летучие мыши вдохновили разработчиков на создание первых систем сонаров и радаров.