Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сода гасит огонь и запирает жир внутри: вот как вернуть конфоркам силу пламени
Тело перестаёт болеть, мысли успокаиваются, жизнь становится легче — всё из-за одной привычки
Ранчо вместо терапии: почему Канье Уэст расстаётся с недвижимостью и что скрывается за его решениями
Лестничная площадка — не ваша собственность: чем опасно приватизировать общий проход
Кожа без морщин и пятен: этот домашний дуэт возвращает лицу фарфоровую гладкость
Коллективный подарок или давление коллектива: как выйти из неловкой офисной традиции
Что стоит за шуткой Павла Дурова про Лурв: Рудковская раскрывает секреты
Эпоха парковочного дзена: автомобили превращают манёвры в точную автоматическую игру
Фастфуд с неожиданной пользой: когда шаурма работает на здоровье

Миниатюрное общество под землёй: землекопы построили систему, похожую на человеческую

6:58
Зоосфера

Если составлять список "идеальных сообществ" среди млекопитающих, голые землекопы точно в него попадут. Эти почти безволосые грызуны, живущие под землёй в жарких регионах Африки, снова удивили учёных — теперь своей социальной организацией. Исследователи из Университета Токио доказали, что жизнь под землёй устроена куда сложнее, чем казалось раньше.

Колония голых землекопов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Колония голых землекопов

Как проходило исследование

Учёные построили для землекопов искусственные лабиринты, напоминающие подземные туннели, и снабдили каждую особь микрочипом для отслеживания передвижений. Это позволило наблюдать за поведением животных круглосуточно и определить, какие задачи выполняет каждая из них.

"Мы хотели понять, существует ли в колониях землекопов разделение труда, как у общественных насекомых", — пояснили исследователи Университета Токио в отчёте.

Результаты оказались поразительными: у этих грызунов действительно обнаружились группы рабочих с чёткими обязанностями — от уборщиков до транспортировщиков.

Кто есть кто в колонии

Группа Основные функции Особенности поведения
"Уборщики" Поддерживают чистоту в "туалетных камерах" Регулярно удаляют отходы, возвращаясь по одному маршруту
"Транспортировщики" Перемещают мусор в специальные зоны Самые активные особи, часто находятся на периферии колонии
"Сиделки" Заботятся о потомстве и поддерживают тепло в гнёздах В основном это молодые или старые животные
"Охранники" Реагируют на шум и вибрации Первые выходят навстречу угрозе
"Рабочие универсалы" Выполняют разные задачи по мере необходимости Чаще взаимодействуют с другими кастами

Пчелиный порядок под землёй

То, что ранее считалось хаотичным роем грызунов, оказалось чётко структурированным обществом. Каждый землекоп знает своё место, а вся колония функционирует как единый организм.

Такое распределение ролей напоминает социальные системы пчёл, муравьёв и термитов, где каждая особь выполняет строго определённую задачу. Но в отличие от насекомых, землекопы остаются млекопитающими — с развитым мозгом и сложным поведением.

Исследование также показало, что молодые и пожилые особи чаще оставались в гнездовых камерах, поддерживая постоянную температуру и заботясь о потомстве. Это говорит о существовании динамической иерархии, где возраст напрямую связан с функцией.

Советы шаг за шагом: как изучают социальные колонии млекопитающих

  1. Создание модели среды. Учёные воспроизводят естественные туннели с регулируемой влажностью и температурой.
  2. Маркировка особей. Каждому животному прикрепляется микрочип или RFID-метка.
  3. Наблюдение и сбор данных. Фиксируются маршруты и длительность пребывания в разных зонах.
  4. Поведенческий анализ. По статистике определяются индивидуальные и групповые привычки.
  5. Сравнение с другими колониальными видами. Поведение землекопов сопоставляется с пчёлами, крысами и сурикатами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Интерпретировать поведение как случайное Недооценка социальной структуры Использовать долговременные наблюдения
Считать, что только королева играет главную роль Пренебрежение динамикой колонии Изучать взаимосвязи между кастами
Проводить эксперименты в ограниченных условиях Искусственные результаты Комбинировать лабораторные и полевые исследования

Плюсы и минусы лабораторных наблюдений

Плюсы Минусы
Полный контроль над средой Невозможность учесть природные факторы
Возможность постоянного мониторинга Поведение может меняться из-за изоляции
Подробная фиксация взаимодействий Сложно воспроизвести естественные угрозы и питание

Сравнение с другими социальными животными

Вид Характер колонии Особенности
Голые землекопы Иерархическая, с разделением труда Единственные социальные млекопитающие
Пчёлы Кастовая структура с королевой Общий феромонный контроль
Муравьи Жёсткая иерархия и разделение функций Чёткие маршруты и сигналы
Сурикаты Социальные группы без строгих каст Сотрудничество в защите и воспитании

Частые вопросы

Почему землекопов называют "социальными млекопитающими"?

Потому что они живут колониями с разделением труда и даже имеют "королеву", как у насекомых.

Какое значение имеет это открытие?

Оно показывает, что сложные социальные формы поведения могут возникать у млекопитающих независимо от эволюции насекомых.

Что делает их такими уникальными?

Полная зависимость колонии от кооперации: выживание возможно только при совместной работе.

Можно ли увидеть землекопов в природе?

Они ведут подземный образ жизни и редко появляются на поверхности, поэтому наблюдать их можно только в заповедниках или лабораториях.

Мифы и правда

Миф Правда
Землекопы одиночки Они живут колониями до 300 особей
Только насекомые могут иметь касты Землекопы — редкое исключение среди млекопитающих
У них нет иерархии Есть королева и подчинённые группы
Подземная жизнь проста Это сложная экосистема с чётким управлением

А что если рассматривать колонию как "суперорганизм"?

Учёные предлагают новую гипотезу: колония землекопов — это не просто группа особей, а единый биологический организм, где каждый индивид — "клетка" общей системы. Такая модель помогает объяснить, как небольшие животные с низкой температурой тела и замедленным метаболизмом могут выживать десятилетиями.

Подобный подход уже используется в экологии для описания поведения муравейников и пчелиных ульев — теперь к ним присоединились и землекопы.

Три интересных факта

  1. Голые землекопы почти не чувствуют боли из-за особенностей нервной системы.
  2. Они способны жить без кислорода до 18 минут — уникальное свойство среди млекопитающих.
  3. Продолжительность их жизни превышает 30 лет, что в пять раз дольше, чем у обычных крыс.

Открытие японских исследователей показывает, что социальная организация — не привилегия насекомых. Голые землекопы доказали, что даже под землёй возможно сообщество, где труд распределён, а выживание зависит от согласованных действий.
Это подземное общество — пример того, как природа снова находит свой путь к гармонии и порядку.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Недвижимость
Посудомойка больше не королева кухни: на смену пришло нечто компактнее и умнее
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Домашние животные
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Садоводство, цветоводство
Секатор решает судьбу урожая: какие деревья нужно стричь осенью, а какие — пощадить
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Литиевые месторождения, ядерная энергетика и дружба с РФ: новый президент Боливии раскрывает карты Любовь Степушова Заказываете картофель фри? Вот почему рестораны вас за это обожают Игорь Буккер Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Металлическая броня для деревьев: блестящий способ сохранить сад здоровым до весны — без капли химии
Последние материалы
Русский газотурбинный зверь: Т-80 возвращается, чтобы рвать бездорожье
Тело перестаёт болеть, мысли успокаиваются, жизнь становится легче — всё из-за одной привычки
Ранчо вместо терапии: почему Канье Уэст расстаётся с недвижимостью и что скрывается за его решениями
Лестничная площадка — не ваша собственность: чем опасно приватизировать общий проход
Кожа без морщин и пятен: этот домашний дуэт возвращает лицу фарфоровую гладкость
Что стоит за шуткой Павла Дурова про Лурв: Рудковская раскрывает секреты
Коллективный подарок или давление коллектива: как выйти из неловкой офисной традиции
Эпоха парковочного дзена: автомобили превращают манёвры в точную автоматическую игру
Фастфуд с неожиданной пользой: когда шаурма работает на здоровье
Морская загадка России: почему одни моря исчезают с карт, а другие появляются вновь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.