Не грязь и не дождь: настоящая причина псиного аромата — не шутите, это сигнал об опасности

Собаки, как и люди, имеют свой неповторимый запах, но иногда этот аромат становится слишком навязчивым. Чтобы не мучиться от «ароматов пса после прогулки», важно понимать, что причина запаха почти всегда кроется в здоровье или гигиене питомца. Австралийский ветеринар Катрина Уоррен, известная по телевизионным проектам о домашних животных, объясняет, какие факторы могут вызывать неприятный запах и как с этим справиться.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Нос собаки

"Есть шесть основных причин, по которым собака может пахнуть, и каждая требует своего подхода", — отметила ветеринар Катрина Уоррен.

1. Собака вымазалась в грязи или отходах

Иногда запах — результат банального «купания» в мусоре. Псы с удовольствием валяются в том, что им кажется интересным: остатках еды, дохлых рыбаках, водорослях. Особенно это любят активные породы вроде лабрадоров и терьеров. Чтобы избежать таких ситуаций, стоит выгуливать собаку на поводке в безопасных зонах и не давать возможности «исследовать» подозрительные участки. Для удаления сильного запаха подойдут шампуни с активированным углем или содой — они нейтрализуют неприятные ароматы, не раздражая кожу.

2. Избыточная шерсть и проблемы с бородой

Некоторые породы — шнауцеры, пудели, йоркширские терьеры — имеют густую шерсть на морде, особенно в области бороды. Там скапливаются остатки еды и слюна, создавая влажную среду, в которой развиваются бактерии и дрожжи. Решение простое: регулярная стрижка, сушка после умывания и чистка зоны вокруг пасти салфетками для животных. Ветеринары также советуют использовать антисептические спреи на основе хлоргексидина.

3. Проблемы с зубами и дёснами

Если из пасти пса исходит неприятный запах, причина может быть в зубах. Камень, воспаление дёсен, повреждения слизистой или застрявшие кусочки пищи приводят к активному размножению микробов. Игнорировать проблему нельзя: запущенные стоматологические заболевания вызывают боль и влияют на внутренние органы. Раз в полгода полезно проводить профессиональную чистку зубов у ветеринара, а дома использовать зубную пасту и щётку, предназначенные именно для собак.

4. Ушные инфекции

Ушной запах часто появляется у пород с длинными или свисающими ушами — кокер-спаниелей, бассетов, сеттеров. Влага и тепло внутри уха создают идеальные условия для бактерий. Если пёс чешет уши или трясёт головой, это повод обратиться к врачу. Для профилактики применяй специальные лосьоны для чистки ушей, особенно после купания или дождливой прогулки. Следи, чтобы ватные палочки не попадали глубоко — это может повредить слуховой проход.

5. Заболевания кожи

Дрожжевые и бактериальные дерматиты часто сопровождаются специфическим «сырным» запахом. Кожа становится жирной, воспалённой, могут появляться шелушения и покраснения. Такие проблемы нередко возникают из-за аллергии, неправильного питания или плохой гигиены. Лечение подбирает ветеринар, обычно назначаются лечебные шампуни с кетоконазолом или хлоргексидином, а также корректируется рацион — исключаются дешёвые корма и продукты с пшеницей.

Советы шаг за шагом

Осматривай кожу и шерсть пса каждую неделю. Моё собаку не чаще одного раза в 2–3 недели, чтобы не нарушать естественный баланс кожи. Используй гипоаллергенные шампуни с нейтральным pH. После купания обязательно высушивай шерсть. Регулярно меняй подстилку и мой миски с водой.

6. Проблемы с параанальными железами

Неприятный «рыбный» запах может исходить от области хвоста — это сигнал, что железы забились. Обычно они очищаются естественным образом, но иногда секрет застаивается, вызывая воспаление и боль. Симптомы — собака «катается» на попе по полу, часто лижет основание хвоста. Очистку таких желез должен проводить ветеринар, но в дальнейшем поможет профилактика: больше движения, достаточное количество клетчатки в рационе и добавление пробиотиков для нормализации пищеварения.

"Если железы перестают опорожняться, это приводит к появлению неприятного запаха", — пояснила ветеринар Катрина Уоррен.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Частое купание обычным шампунем.

Последствие: сухость кожи, зуд, появление перхоти.

Альтернатива: использовать специализированный шампунь для собак, подходящий по типу шерсти.

Последствие: раздражение и аллергия.

Альтернатива: шампуни для животных с алоэ или овсяным экстрактом.

Последствие: неприятный запах, потеря зубов.

Альтернатива: зубные жевательные палочки и гель с энзимами.

Если запах остаётся

Если после всех процедур запах не уходит, это может быть симптомом внутреннего заболевания — от проблем с печенью до гормональных нарушений. В этом случае без визита в ветеринарную клинику не обойтись. Анализы помогут исключить серьёзные патологии и подобрать лечение.

Таблица: Плюсы и минусы домашних процедур

Процедура Плюсы Минусы Купание с шампунем Быстро убирает запах При частом применении сушит кожу Чистка зубов Улучшает гигиену, предотвращает кариес Требует привыкания собаки Чистка ушей Профилактика инфекций Неправильное выполнение может повредить слух Стрижка шерсти Уменьшает запах и загрязнение Нужны навыки или грумер Самостоятельная чистка желез Экономия Риск травмы, стресс у животного

Мифы и правда

Миф: если собака пахнет, значит, пора искупать.

Правда: запах часто связан не с грязью, а с инфекцией или внутренней проблемой.

Правда: без ухода за зубами у животных развивается гингивит и камень.

Правда: pH кожи у собак другой, и обычное средство им вредит.

FAQ

Как часто можно купать собаку?

Оптимально — раз в месяц. При необходимости (например, после прогулки по грязи) можно чаще, но с мягкими средствами.

Почему собака пахнет после дождя?

Мокрая шерсть активирует бактерии, живущие на коже. Используй полотенце и фен на низкой температуре.

Что лучше — сухой шампунь или влажное мытьё?

Сухие шампуни удобны для короткошерстных пород и в дороге, но они не заменяют полноценное купание.

Можно ли использовать духи для собак?

Да, если это специальный парфюм для животных без спирта. Он помогает освежить запах между купаниями.

3 интересных факта

У каждой собаки уникальный запах, как отпечатки пальцев у человека. Псы чувствуют свой собственный аромат и ориентируются по нему в пространстве. Некоторые охотничьи породы специально «маскируются» запахом грязи — это инстинкт выживания.

Исторический контекст

Собаки как домашние питомцы живут рядом с человеком более 15 тысяч лет. И ещё древние египтяне использовали ароматические масла, чтобы уменьшить запах своих животных. Современные же средства — от шампуней до зубных гелей — лишь усовершенствовали древнюю практику ухода.