Последний полёт: без шмелей и бабочек Европа теряет не только красоту, но и будущее

Новая общеевропейская оценка, проведённая для Красной книги Международного союза охраны природы (МСОП), выявила тревожную тенденцию: дикие пчёлы и бабочки стремительно вымирают. Учёные предупреждают — если не принять срочные меры, континент может столкнуться с экологическим и продовольственным кризисом.
"Опылители — это фундамент природных экосистем. Их исчезновение напрямую угрожает сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Европы", — подчёркивают специалисты МСОП.
Согласно последним данным, 172 из 1,9 тысячи видов диких пчёл в Европе находятся под угрозой исчезновения. Это означает, что каждая десятая дикая пчела на континенте уже в опасности.
Для сравнения: в 2014 году таких видов было всего 77 — рост более чем вдвое.
Особенно страдают шмели и целлофановые пчёлы, которые играют ключевую роль в опылении:
"Пчёлы — незаменимые участники продовольственной цепи. Без них урожайность многих культур может снизиться на десятки процентов", — отмечают экологи.
|Группа насекомых
|Количество оценённых видов
|Под угрозой вымирания
|Рост за 10 лет
|Дикие пчёлы
|1900
|172 (10%)
|+95 видов
|Шмели
|75
|15 (20%)
|+7 видов
|Целлофановые пчёлы
|70
|14 (20%)
|+6 видов
|Бабочки Европы
|442
|65 (15%)
|+28 видов
Ситуация не менее критическая и для бабочек. Из 442 оценённых видов 65 уже признаны находящимися под угрозой исчезновения, а более 40 % эндемичных видов — тех, что обитают только в Европе — уже под риском или близки к нему.
Эти насекомые не только украшают ландшафт, но и являются важным индикатором состояния окружающей среды.
Снижение численности бабочек говорит о деградации лугов, сокращении цветущих растений и чрезмерном использовании пестицидов.
"Бабочки — это живые датчики здоровья природы. Их исчезновение — сигнал тревоги для всей экосистемы", — комментируют специалисты Европейского центра биоразнообразия.
|Ошибка
|Последствие
|Решение
|Применение пестицидов в цветущих садах
|Массовая гибель опылителей
|Переход на биоудобрения и органические препараты
|Уничтожение сорных трав
|Потеря источников нектара
|Создание "дико цветущих" полос
|Отсутствие разнообразия культур
|Истощение почвы и отсутствие пищи для насекомых
|Севооборот и посадка нектароносных растений
Учёные подсчитали: около 75 % всех сельскохозяйственных культур в Европе зависят от опылителей.
Без них под угрозой окажутся:
Экономический ущерб от потери опылителей может превысить 15 миллиардов евро в год, а снижение урожайности затронет миллионы фермеров.
|Направление
|Предлагаемые меры
|Сельское хозяйство
|Ограничение пестицидов, развитие органических хозяйств
|Городская среда
|Создание "зелёных коридоров" и цветочных зон
|Образование
|Программы по сохранению биоразнообразия
|Наука и мониторинг
|Учет популяций, генетическое разнообразие, защита редких видов
"Если не защитить опылителей сейчас, завтра может быть уже слишком поздно", — предупреждают авторы доклада МСОП.
Ситуация с опылителями в Европе требует немедленных действий. Без пчёл и бабочек невозможно устойчивое сельское хозяйство и сохранение экосистем.
Ученые призывают правительства, фермеров и горожан объединить усилия — от создания цветущих лугов до запрета вредных химикатов.
