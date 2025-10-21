Последний полёт: без шмелей и бабочек Европа теряет не только красоту, но и будущее

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Новая общеевропейская оценка, проведённая для Красной книги Международного союза охраны природы (МСОП), выявила тревожную тенденцию: дикие пчёлы и бабочки стремительно вымирают. Учёные предупреждают — если не принять срочные меры, континент может столкнуться с экологическим и продовольственным кризисом.

Исчезновение опылителей Европы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Исчезновение опылителей Европы

"Опылители — это фундамент природных экосистем. Их исчезновение напрямую угрожает сельскому хозяйству и продовольственной безопасности Европы", — подчёркивают специалисты МСОП.

Пчёлы в группе риска

Согласно последним данным, 172 из 1,9 тысячи видов диких пчёл в Европе находятся под угрозой исчезновения. Это означает, что каждая десятая дикая пчела на континенте уже в опасности.
Для сравнения: в 2014 году таких видов было всего 77 — рост более чем вдвое.

Особенно страдают шмели и целлофановые пчёлы, которые играют ключевую роль в опылении:

  • около 20 % всех видов этих насекомых оказались в группе риска;
  • 15 видов шмелей отвечают за опыление фасоли, гороха и клевера;
  • 14 видов целлофановых пчёл обеспечивают размножение растений семейства астровых и деревьев вроде красного клёна.

"Пчёлы — незаменимые участники продовольственной цепи. Без них урожайность многих культур может снизиться на десятки процентов", — отмечают экологи.

Таблица: тревожные цифры

Группа насекомых Количество оценённых видов Под угрозой вымирания Рост за 10 лет
Дикие пчёлы 1900 172 (10%) +95 видов
Шмели 75 15 (20%) +7 видов
Целлофановые пчёлы 70 14 (20%) +6 видов
Бабочки Европы 442 65 (15%) +28 видов

Исчезающие бабочки

Ситуация не менее критическая и для бабочек. Из 442 оценённых видов 65 уже признаны находящимися под угрозой исчезновения, а более 40 % эндемичных видов — тех, что обитают только в Европе — уже под риском или близки к нему.

Эти насекомые не только украшают ландшафт, но и являются важным индикатором состояния окружающей среды.
Снижение численности бабочек говорит о деградации лугов, сокращении цветущих растений и чрезмерном использовании пестицидов.

"Бабочки — это живые датчики здоровья природы. Их исчезновение — сигнал тревоги для всей экосистемы", — комментируют специалисты Европейского центра биоразнообразия.

Основные причины вымирания

  • Интенсивное сельское хозяйство — разрушение естественных местообитаний и монокультурные поля.
  • Химикаты и пестициды — отравляют пчёл и личинок бабочек.
  • Изменение климата — смещение цветения растений и ареалов опылителей.
  • Городская застройка — сокращение лугов и дикорастущих зон.
  • Паразиты и болезни, распространяющиеся в ослабленных популяциях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Решение
Применение пестицидов в цветущих садах Массовая гибель опылителей Переход на биоудобрения и органические препараты
Уничтожение сорных трав Потеря источников нектара Создание "дико цветущих" полос
Отсутствие разнообразия культур Истощение почвы и отсутствие пищи для насекомых Севооборот и посадка нектароносных растений

А что, если исчезнут пчёлы?

Учёные подсчитали: около 75 % всех сельскохозяйственных культур в Европе зависят от опылителей.
Без них под угрозой окажутся:

  • яблоки, груши, вишня, клубника;
  • фасоль, горох, рапс, подсолнечник;
  • кофе, какао, специи и травы.

Экономический ущерб от потери опылителей может превысить 15 миллиардов евро в год, а снижение урожайности затронет миллионы фермеров.

Меры спасения опылителей

Направление Предлагаемые меры
Сельское хозяйство Ограничение пестицидов, развитие органических хозяйств
Городская среда Создание "зелёных коридоров" и цветочных зон
Образование Программы по сохранению биоразнообразия
Наука и мониторинг Учет популяций, генетическое разнообразие, защита редких видов

Интересные факты

  1. Один шмель за день может опылять до 6000 цветков.
  2. Без диких пчёл искусственное опыление сельхозкультур обойдётся Европе в миллиарды евро ежегодно.
  3. В некоторых странах уже начали устанавливать "пчелиные отели" — специальные укрытия для насекомых-опылителей.
  4. На юге Европы учёные наблюдают смещение ареалов пчёл севернее из-за потепления климата.

"Если не защитить опылителей сейчас, завтра может быть уже слишком поздно", — предупреждают авторы доклада МСОП.

Ситуация с опылителями в Европе требует немедленных действий. Без пчёл и бабочек невозможно устойчивое сельское хозяйство и сохранение экосистем.
Ученые призывают правительства, фермеров и горожан объединить усилия — от создания цветущих лугов до запрета вредных химикатов.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
