Сон с собакой запускает в организме неожиданные процессы: дело не только в тепле

Многие хозяева собак замечают одну и ту же особенность: питомец стремится лечь в кровать рядом с человеком. Кто-то считает это проявлением любви, другие — попыткой установить доминирование. На самом деле всё гораздо проще, если разобраться в собачьей психологии.
Собака живёт инстинктами стаи. В природе её предки спали вместе, чтобы чувствовать безопасность и сохранять тепло. Домашний питомец продолжает ту же традицию — только теперь его "стаей" стала семья.
Некоторые псы с детства приучены к совместному сну, и это становится привычкой, которую потом сложно изменить. Но даже взрослые собаки, оказавшись в новом доме, нередко сами ищут место поближе к человеку.
Главная причина, по которой собака ложится рядом, — эмоциональная близость. Для неё хозяин не просто источник корма, а центр мира. Ночью, когда всё вокруг замирает, питомец ищет знакомый запах, дыхание и тепло. Так он успокаивается, чувствует себя защищённым и спит крепче.
Если у собаки тревожный характер или она недавно пережила стресс (переезд, одиночество, шум салюта), желание быть рядом становится особенно сильным. Психологи отмечают, что совместный сон снижает уровень кортизола — гормона стресса — у обоих: и у животного, и у человека.
Некоторые специалисты считают, что собака, спящая с хозяином, таким образом демонстрирует признание его авторитета. В стае рядом с вожаком спят самые доверенные особи. Поэтому для пса это знак уважения.
Иногда поведение выглядит наоборот — как будто питомец пытается занять "главное" место. Но чаще это не борьба за власть, а естественное стремление быть ближе к лидеру, чтобы чувствовать безопасность.
Если животное много времени проводит одно, оно компенсирует нехватку общения ночью. Когда хозяин уходит на работу, а вечером устало садится за телевизор, собака получает минимум контакта. Лечь рядом — способ вернуть ощущение связи.
Пёс чувствует тоску, особенно после разлуки: возвращение человека из отпуска или больницы часто сопровождается тем, что питомец буквально "приклеивается" к нему, не отходя даже ночью.
Не будем забывать и о простом: кровать — самое тёплое и мягкое место в доме. На полу может быть прохладно, а подушка пахнет хозяином и безопасностью. Многим животным это даёт ощущение уюта, особенно в холодное время года.
Мелкие породы вроде йорков, той-терьеров или чихуахуа особенно чувствительны к температуре. Им жизненно важно спать в тепле, поэтому они буквально "зарываются" в одеяло.
Совместный сон не опасен, если соблюдать несколько простых правил.
Убедитесь, что собака здорова, обработана от паразитов и регулярно проходит вакцинацию.
Постирайте её подстилку и ваше постельное бельё чаще обычного.
Если питомец занимает слишком много места или мешает спать, не ругайте его, а мягко перенаправьте. Можно использовать команду "Место!" и поощрение лакомством.
Со временем собака поймёт, где ей положено отдыхать, особенно если это место действительно удобное.
Чтобы питомец не претендовал на кровать, сделайте его собственное спальное место максимально привлекательным.
• Поставьте лежанку рядом с кроватью — собака будет чувствовать присутствие хозяина, но не мешать.
• Выберите модель с бортиками и мягким дном — они создают ощущение норы.
• В холодное время используйте грелку или специальный тёплый мат.
• Стирайте подстилку раз в неделю, чтобы не скапливался запах.
Некоторые владельцы покупают ортопедические матрасы для крупных пород — это полезно для суставов и позвоночника.
Ошибка: прогонять собаку криком, когда она лезет в кровать.
Последствие: питомец испугается, потеряет доверие и станет тревожным.
Альтернатива: спокойно отправляйте его на место и хвалите за послушание.
Ошибка: ставить лежанку в коридоре или на сквозняке.
Последствие: животное замерзает и всё равно возвращается к хозяину.
Альтернатива: выберите угол без шума и прямого света, где тепло и спокойно.
Ошибка: менять правила — то разрешать, то запрещать спать вместе.
Последствие: собака путается и перестаёт реагировать на команды.
Альтернатива: определите режим один раз и следуйте ему.
Совместный сон может иметь плюсы. Ученые отмечают, что сердцебиение человека и собаки со временем синхронизируется. Это помогает расслабиться и снижает тревожность. Особенно это актуально для одиноких людей — присутствие питомца создаёт ощущение защищённости.
Но если у вас аллергия, бессонница или слишком чуткий сон, лучше разделить пространство. Пёс не обидится, если чувствует любовь и внимание днём.
|Плюсы
|Минусы
|Укрепление эмоциональной связи
|Возможные аллергические реакции
|Ощущение тепла и уюта
|Нарушение сна из-за движений животного
|Снижение стресса и тревожности
|Трудности с гигиеной
|Успокоение собаки
|Сложно переучить позже
|Чувство защищённости
|Риск появления запаха или шерсти на постели
Миф: если собака спит на кровати, она считает себя главной.
Правда: в большинстве случаев это знак доверия и любви, а не попытка доминировать.
Миф: от этого развивается агрессия.
Правда: поведение зависит от воспитания, а не от места сна.
Миф: спать с собакой антигигиенично.
Правда: при регулярной обработке и чистоте опасности нет.
Как отучить собаку спать в кровати?
Начните с мягкого переноса в собственную лежанку, используйте команду "Место" и вознаграждение лакомством. Терпение и последовательность дадут результат.
Сколько стоит хорошая собачья лежанка?
Цены варьируются от 20 до 150 евро в зависимости от размера, наполнителя и бренда. Качественные модели служат 3-5 лет.
Что лучше — лежанка или домик?
Домик подойдёт тревожным животным: он создаёт чувство уединения. Активным собакам комфортнее открытая подстилка.
Совместный сон влияет на психику собаки так же, как на ребёнка. Он укрепляет чувство принадлежности и снижает страх одиночества. У человека при этом повышается уровень окситоцина — гормона привязанности, что делает отношения с питомцем теплее.
Не случайно в приютах волонтёры часто спят рядом с новыми собаками первые ночи, чтобы животное быстрее адаптировалось.
Сердцебиение собаки во сне замедляется до 60 ударов в минуту, когда она лежит рядом с хозяином.
Исследования Университета Аризоны показали: люди, спящие с питомцами, чувствуют себя безопаснее и засыпают быстрее.
У некоторых пород, например у лабрадоров, совместный сон помогает корректировать тревожное поведение.
Традиция спать с собаками уходит корнями в древность. В северных странах охотничьи псы грели людей в хижинах, в Японии шпицевые породы спали под одеялом, а на Кавказе овчарки охраняли вход в жилище. Со временем практический смысл ушёл, но привычка осталась — как символ доверия между человеком и животным.
