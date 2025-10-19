Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Память тела: как напряжение превращается в привычку — и как её отпустить
Многолетники, которые будто из другого мира: растут под снегом и всё равно красивы
Дверца, которая мстит: привычка после стирки оборачивается неожиданной проблемой
Сырная паста за 5 минут: раскроем секрет нежного вкуса намазки с камамбером, яйцами и ветчиной
10 машин, которые ещё не сдались Китаю: самые доступные кроссоверы в России
Это расплата за счастье: психологи раскрыли причины постотпускной депрессии у туристов
Раскрыт секрет Иды Галич: что скрывают её необычные пожелания в райдере
Минус 10 килограммов — плюс новая проблема: как вернуть коже упругость и гладкость без хирургии
Климатическая бомба замедленного действия: Африку ждёт невиданное наводнение

Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой

6:56
Зоосфера

В далёком олигоцене, примерно 30 миллионов лет назад, по просторам Азии бродили существа, чьи размеры поражают воображение даже сегодня. Это был парацератерий - гигантский родственник современных носорогов, ставший одним из крупнейших сухопутных млекопитающих за всю историю планеты. Без рога, но с мощным телом и длинной шеей, он царствовал в древних лесостепях, где ни одно другое животное не могло сравниться с ним по величию.

Препаратор Отто Фалькенбах с черепом P. transouralicum
Фото: commons.wikimedia.org by Henry F. Osborn, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Препаратор Отто Фалькенбах с черепом P. transouralicum

Где жил гигант: Азия олигоценовой эпохи

Парацератерий обитал на территории от современного Пакистана и Казахстана до Монголии и Китая. Сегодня это аридные регионы, но 30 миллионов лет назад здесь простирались тёплые леса и широкие речные долины. Климат был мягким и влажным, а растительность — богатой и разнообразной.

Судя по данным геологов, ландшафты тех времён напоминали смесь саванны и редколесья: чередование лесистых участков и открытых пространств с высокими деревьями, напоминающими современные акации. Именно такая среда давала парацератерию достаточно корма и свободы передвижения.

"Ареал парацератерия простирался через всю Центральную Азию — от Тибета до Монголии", — отметил палеонтолог Джеймс Мэдиган.

Размеры, поражающие воображение

Даже по меркам мегафауны парацератерий был исключительным. Его высота в плечах достигала около 4,5-5 метров, а общая длина тела — до 7,5 метров. Вес взрослой особи оценивался в 15-20 тонн, что делает его тяжелее любого современного слона.

Скелет гиганта поражает инженерной логикой природы: массивные, но облегчённые кости имели внутренние полости, снижавшие массу. Его ноги напоминали колонны древнего храма — короткие, толстые и устойчивые, способные выдерживать огромный вес. Такая конструкция позволяла животному передвигаться медленно, но уверенно.

"Парацератерий был не просто огромен — он идеально приспособился к жизни гиганта", — пояснил специалист по палеомаммалиологии Ричард Лэйн.

Почему у него не было рога

Несмотря на родство с носорогами, парацератерий не имел рога. Его череп не содержал ни костных наростов, ни следов кератинового рога. Это не ошибка эволюции, а результат адаптации.

Во-первых, у взрослых особей не было естественных врагов — их размеры исключали нападение даже крупных хищников. Во-вторых, длинная шея позволяла доставать листву с верхушек деревьев, и рог мог бы мешать этому.

Некоторые родственники парацератерия имели небольшие костные бугры, возможно, зачаточные рога. Однако в ходе эволюции они исчезли: когда тело само по себе становится оружием, дополнительные средства защиты оказываются ненужными.

Как питался и влиял на экосистему

Парацератерий был не просто травоядным, а важным звеном экосистемы. Его зубы с толстой эмалью были приспособлены для перетирания жёстких листьев и веток. Вероятно, он ломал молодые деревья или сгибал стволы, как современные слоны, открывая доступ свету для новых растений.

Такая деятельность формировала структуру древних лесов, создавая мозаичные участки растительности. Палеоэкологи называют таких животных "инженерами экосистемы" — они невольно создают среду для других видов.

"Без парацератерия олигоценовые ландшафты выглядели бы совсем иначе", — подчеркнул зоогеограф Лукас Ву.

Социальная жизнь

Прямых свидетельств образа жизни немного. Судя по скоплениям окаменелостей, взрослые особи, вероятно, вели одиночный образ жизни, сходясь только в сезоны размножения. Возможно, самки и детёныши образовывали небольшие группы, но следов больших стад не найдено.

Зато находки черепов показывают: у парацератериев были подвижные губы и длинный язык, что позволяло аккуратно срывать листву. Это делает их ближе по манере кормления к жирафам, чем к носорогам.

Почему вымер король древних лесов

Около 23 миллионов лет назад климат Азии резко изменился. Влажные леса уступили место степям, реки пересохли, а количество доступной листвы сократилось. Для животного, которому нужно было до 500 килограммов пищи в день, это стало фатальным.

К тому же на континенте появились новые виды травоядных — более мелкие и быстроразмножающиеся предки антилоп и оленей. Они оказались лучше приспособлены к засушливым условиям. Детёныши парацератериев становились добычей хищников, а численность популяции снижалась.

К концу олигоцена парацератерий исчез окончательно. Его место заняли новые крупные травоядные — хоботные и гигантские носороги вроде эласмотерия, но ни один не достиг прежних масштабов.

Плюсы и минусы гигантизма

Плюсы Минусы
Отсутствие хищников Низкая скорость размножения
Возможность питаться с верхушек деревьев Зависимость от богатой растительности
Физическая защита за счёт массы Уязвимость к изменениям климата
Долгая жизнь Высокая потребность в пище и воде

Мифы и правда

  • Миф: парацератерий был предком слонов.
    Правда: он принадлежит к семейству безрогих носорогов (Paraceratheriidae), не связанному со слоновыми.
  • Миф: жил в тропических джунглях.
    Правда: среда была скорее лесостепной, с разреженными деревьями и открытыми участками.
  • Миф: рог исчез из-за случайной мутации.
    Правда: отсутствие рога — результат естественного отбора и адаптации к питанию листвой.

Три интересных факта

  • Название Paraceratherium переводится как "почти носорог" (от греческого para - "рядом" и ceras - "рог").
  • Самые полные скелеты были найдены в Китае и Казахстане, что позволило объединить ранее выделенные виды в один род.
  • В старых публикациях его называли Indricotherium, но это лишь синоним, а не отдельный вид.

Исторический контекст

  • Род описан в 1911 году английским палеонтологом Клайвом Форестером Купером.
  • В 2021 году в Китае найден один из самых полных скелетов, подтвердивший размеры и особенности черепа.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Происшествия
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Наука и техника
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Шоу-бизнес
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Популярное
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, как Алла Пугачёва выстраивала систему власти на эстраде, защищая свой трон от возможных конкурентов.

Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать
Последние материалы
Сырная паста за 5 минут: раскроем секрет нежного вкуса намазки с камамбером, яйцами и ветчиной
10 машин, которые ещё не сдались Китаю: самые доступные кроссоверы в России
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
Это расплата за счастье: психологи раскрыли причины постотпускной депрессии у туристов
Раскрыт секрет Иды Галич: что скрывают её необычные пожелания в райдере
Минус 10 килограммов — плюс новая проблема: как вернуть коже упругость и гладкость без хирургии
Климатическая бомба замедленного действия: Африку ждёт невиданное наводнение
Ночь, в которой природа тренирует родителей: боль младенца — их экзамен на любовь
BMW X3 пугает водителей: владельцы рассказывают о взрывах прямо над головой
Цены под контролем: продление соглашений — спасёт ли это кошельки россиян
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.