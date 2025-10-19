Холод, снег и мороз не мешают: куры несутся как летом — секрет прост до гениальности

В холодное время года куры становятся вялыми, меньше двигаются и хуже несутся. Из-за сокращённого светового дня и ограниченного выгула у птиц снижается обмен веществ, а значит, падает и яйценоскость. Однако есть простой и почти бесплатный способ помочь пернатым оставаться в форме — использовать обычную сетку-авоську вместо кормушки.

Фото: commons.wikimedia.org by Ryu4000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вольер с курами на ферме

Как работает метод

Секрет заключается в том, что авоська выполняет сразу две функции: кормушку и тренажёр. Подвешенная на уровне головы или чуть выше, она заставляет кур активно двигаться — подпрыгивать, растягиваться, махать крыльями. Это стимулирует кровообращение и работу мышц, улучшая общее состояние птицы.

Постоянная физическая активность помогает сохранить тонус, а заодно нормализует обмен веществ и работу яйцеводов. В результате куры несутся чаще, даже при пониженной температуре и коротком световом дне.

Что класть в авоську

Сетка подходит не только для свежих овощей, но и для питательных добавок.

Лучше всего использовать:

кочаны капусты — источник витаминов и клетчатки;

морковь, свёклу и яблоки — улучшают вкус яиц и укрепляют иммунитет;

брикеты комбикорма с кукурузой, ячменем и подсолнечником;

высушенные зелёные травы (люцерна, крапива, клевер).

Важно не наполнять сетку слишком плотно — птицам должно быть интересно доставать корм понемногу.

Как сделать такую кормушку

Возьмите обычную авоську или пластиковую сетку с крупными ячейками.

Плотно закрепите её на крюке или гвозде — примерно на уровне головы курицы.

Положите внутрь капусту или кормовые брикеты.

Проверяйте содержимое раз в день и добавляйте свежие продукты по мере поедания.

Если повесить несколько сеток на разной высоте, птицы будут активнее двигаться и не драться из-за корма.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: подвесить сетку слишком низко.

Последствие: куры будут просто клевать корм, не двигаясь.

Альтернатива: расположите авоську на уровне груди или чуть выше, чтобы птицы подпрыгивали.

Ошибка: использовать тонкую пластиковую сетку.

Последствие: куры могут её повредить и проглотить кусочки.

Альтернатива: применяйте прочную авоську из ткани или капрона.

Ошибка: класть сочные овощи без поддона.

Последствие: влажность в курятнике и появление плесени.

Альтернатива: под сеткой разместите решётчатый поддон.

Почему это действительно работает

Куры нуждаются не только в питании, но и в активности. В естественных условиях они целый день двигаются — ищут зерно, роются в земле, машут крыльями. Зимой, в замкнутом пространстве курятника, птицы скучают и быстро набирают лишний вес.

Подвесная авоська имитирует процесс добычи пищи и превращает кормление в игру. Птицы тратят энергию, при этом лучше переваривают корм, что напрямую влияет на качество и количество яиц.

Сравнение методов зимнего кормления

Метод Активность птиц Расход корма Эффект на яйценоскость Обычная кормушка Минимальная Средний Снижается зимой Авоська с овощами Средняя Экономный Стабильная Подвесная сетка с брикетами Высокая Умеренный Повышенная

Советы для зимнего содержания

Увеличьте освещённость: световой день должен длиться не менее 12 часов.

Поддерживайте температуру +10+15 °C: при более низкой куры тратят энергию на обогрев, а не на яйценоскость.

Добавляйте витамины D и E: они компенсируют нехватку солнца.

Не перекармливайте зерном: лишний вес ухудшает продуктивность.

Проветривайте курятник: чтобы снизить влажность и предотвратить болезни.

Плюсы и минусы метода с авоськой

Преимущества Недостатки Простота и дешевизна Нужно регулярно пополнять сетку Повышает физическую активность Не подходит для слишком мелкого корма Улучшает яйценоскость зимой Требует надёжного крепления

FAQ

Можно ли использовать металлическую сетку вместо авоськи

Да, но важно убедиться, что края не острые, чтобы птицы не поранились.

Подходит ли этот метод для уток и индюшек

Да, но сетку нужно разместить ниже, так как у этих птиц другая посадка тела.

Как часто менять содержимое сетки

Свежие овощи — раз в день, комбикорм — по мере поедания, обычно раз в 2-3 дня.

Мифы и правда

Миф: зимой куры всё равно несутся хуже, чем летом.

Правда: при правильном питании и активности уровень яйценоскости снижается незначительно.

Миф: овощи зимой бесполезны.

Правда: капуста и морковь содержат витамины, которые повышают иммунитет птиц.

Миф: активность не влияет на яйценоскость.

Правда: движение улучшает обмен веществ и напрямую связано с количеством яиц.

Три интересных факта

Куры способны прыгать на высоту до 60 см, что делает подвесную кормушку идеальной тренировкой.

В деревнях раньше подвешивали кочаны капусты на верёвках — этот приём применялся ещё в XIX веке.

У кур, которые двигаются хотя бы 2 часа в день, количество яиц увеличивается на 15-20%.

Исторический контекст

Идея подвесных кормушек появилась в Европе в 1950-х годах.

В СССР подобные методы применялись на птицефабриках для стимуляции активности несушек.

Сегодня экологичные хозяйства возвращаются к этим приёмам как к естественной альтернативе гормональным стимуляторам.