Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обновление кожи начинается не с крема: три шага к лицу без фильтров
Цветы, которые смеются морозу в лицо: эти луковицы зимуют прямо в земле и не требуют забот
Михалков раскритиковал зарубежное кино 1990-х: почему режиссёр сравнил его с канализационными стоками
Бывший муж Дженнифер Лопес высказался о браке: в чём он обвинил звезду после её интервью
Живые драгоценности планеты: как выглядят бабочки, чьи крылья сводят с ума фотографов
Восстановление точнее, чем швейцарский механизм: реабилитационный фитнес возвращает тело в строй
Двигатель работает, но не радуется жизни: простая капля выдаст качество масла
Импорт российского зерна: Южная Корея нашла новый источник стабильности или временную замену
Американский маршрут — большое открытие: как обычный поезд превращает отпуск в приключение

Мамонт на пороге возрождения: почему наука уже готова переписать эволюцию

4:45
Зоосфера

Ещё сорок лет назад идея вернуть шерстистых мамонтов казалась научной фантастикой. Сегодня — вполне реальный проект, над которым работают генетики и палеонтологи по всему миру. Но даже если технологии позволят возродить древнего гиганта, главный вопрос остаётся прежним: куда и зачем его выпускать?

Мамонт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мамонт

От мечты к практике

Первые попытки "оживить" мамонтов предпринимались ещё в XX веке. Тогда учёные искали целую молекулу ДНК в останках, найденных в вечной мерзлоте. Но полностью сохранённые образцы так и не нашлись.

С появлением технологий секвенирования проблема изменилась: теперь достаточно собрать фрагменты генома и с их помощью модифицировать ДНК индийского слона — ближайшего родственника мамонта. Наука подошла к черте, за которой фантазия превращается в реальный эксперимент.

"Сегодня вопрос не в том, можем ли мы воссоздать мамонта, а в том — что мы будем с ним делать", — отмечают исследователи проекта Colossal Biosciences.

Почему мамонты исчезли

Мамонты вымерли сравнительно недавно — около 4-5 тысяч лет назад. Причины их исчезновения до сих пор обсуждаются, но обычно называют три основных фактора:

  1. Изменение климата. Отступление ледников привело к исчезновению тундростепей — привычного местообитания мамонтов.

  2. Конкуренция с парнокопытными. Олени и бизоны заняли их кормовые ниши.

  3. Человек. Медлительные гиганты с низким темпом размножения не выдержали охоты.

Однако последние мамонты исчезли в отсутствие людей — на острове Врангеля и в арктических районах Аляски, куда охотники просто не добирались. Это означает, что даже без вмешательства человека вид не смог выжить в новых природных условиях.

Где мамонты могли бы жить сегодня

Возродить мамонта — полдела. Ему нужно место, где он сможет жить, питаться и размножаться. И здесь начинаются сложности.

  • Крайний Север — слишком суров. В тундре мамонты голодали и вырождались.

  • Степи Якутии и Забайкалья — богаты травой, но здесь сильная конкуренция с современными копытными.

  • Лесотундра — компромиссный вариант. Мамонты могли бы питаться кустарниками, не соперничая с оленями, но тогда их численность останется небольшой.

Мамонты — не тайговые животные. Они избегали густых лесов и выбирали открытые пространства, где могли двигаться стадами.

Сможет ли человек помочь

Если выпустить мамонтов в природные степи, без поддержки они, скорее всего, не выживут. Придётся контролировать численность, подкармливать, следить за экосистемой. В лесотундре, наоборот, достаточно просто не мешать — популяция будет существовать сама по себе, пусть и небольшой численностью.

В Якутии уже тестируют подобную идею — "Плейстоценовый парк". Там учёные восстанавливают древнюю экосистему, заселяя территорию бизонами, лошадьми, овцебыками. Мамонты могли бы стать финальным элементом этой цепочки.

Что будет, если они вернутся

Возвращение мамонтов не обойдётся без последствий. Их стада будут уничтожать кустарниковую растительность, создавая открытые пространства и меняя микроклимат. Это приведёт к переохлаждению почвы, замедлению таяния вечной мерзлоты и, возможно, поможет замедлить глобальное потепление.

С точки зрения экологии, мамонты могли бы стать естественным инструментом восстановления северных экосистем. Но с точки зрения этики и биоразнообразия — это эксперимент, последствия которого пока невозможно предсказать.

Таблица: где мамонты жили и где могли бы жить

Среда обитания Вероятность выживания Особенности
Арктическая тундра Низкая Недостаток пищи, холод
Лесотундра Средняя Питание кустарниками, малая численность
Степи Якутии Высокая при поддержке человека Конкуренция с копытными, нужен контроль
Тайга Исключена Мамонты избегали густых лесов

Вернуть мамонта сегодня технически возможно — учёные уже близки к созданию гибрида слона и мамонта. Но чтобы он не вымер снова, понадобится человек: как хранитель, как партнёр, а может, и как экспериментатор.

Возрождение мамонтов — не просто научный прорыв, а испытание ответственности. Ведь вернуть жизнь легче, чем потом объяснить, зачем это было сделано.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Домашние животные
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Наука и техника
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Садоводство, цветоводство
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Популярное
Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.

Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Задержали, но молчат: волонтёры проговорились о страшном секрете в Красноярском крае
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства Сергей Милешкин Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Последние материалы
Поездка в Китай может обойтись в миллионы: посольство России сделало важное предупреждение
Бельё пахнет, как подвал после дождя: один кухонный ингредиент вернёт одежде свежесть
Меган Маркл вызвала шквал критики за сумку с инициалами: почему этот аксессуар назвали безвкусным
Мамонт на пороге возрождения: почему наука уже готова переписать эволюцию
Глубины вернули монстра: редчайшая рыба появилась впервые за 20 лет и напомнила, кто хозяин океана
Новички теряются на трассе, а опытные считают до трёх: простое правило спасает от аварий
Главное табу перед фитнесом: косметика, после которой кожа задыхается
Сливки, пенка и запечённая нежность: манная каша, которая перестала быть скучной
Джереми Стронг в восторге от сценария Социальной сети 2: что в нём такого особенного
Ипотечный манёвр: россияне используют аренду для сокращения срока кредита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.