Кит, который потерял корону: кого теперь называют самым тяжёлым существом планеты

1:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Победитель гонки за звание самого массивного создания на Земле сменился вновь. В 2023 году весь научный мир обсуждал находку перуанских палеонтологов — перуцета, древнего кита, который, как тогда считалось, весил до 340 тонн. Но вскоре расчёты пересмотрели, и гигант уступил звание современному чемпиону — синему киту. Как развивалась эта "битва тяжеловесов" и кто ещё способен впечатлить своими размерами?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Синий кит

Перуцет: мнимый рекордсмен

В 2023 году в Перу нашли останки неизвестного ранее кита из семейства базилозавров. Учёные назвали его Perucetus colossus — "перуанский колосс". Первоначальные оценки обещали сенсацию: вес мог достигать 340 тонн.

Окаменевшие кости оказались настолько плотными, что специалисты решили — перед ними морской гигант, превосходящий даже синего кита. Однако новое исследование 2024 года показало: масса была сильно завышена. Реальный вес — 60-70 тонн. Для своего времени это всё ещё колоссально, но до современного рекордсмена далеко.

Перуцеты жили 37-39 миллионов лет назад, обитали на мелководье у побережья Перу и, вероятно, "просеивали" ил, питаясь моллюсками и ракообразными.

Гигантопитек — обезьяна, которая могла бы смотреть на человека сверху вниз

Если бы гигантопитеки не вымерли, человек, возможно, делил бы планету с трёхметровыми приматами весом до 550 кг. Эти великаны обитали в Азии — на территории современного Китая и Индии.

Они были родственниками орангутанов и питались в основном растениями. По соседству с ними жил Homo erectus, что делает их потенциальными свидетелями становления рода человеческого.

Жираф: гигант среди живых

Сегодня звание самого высокого животного принадлежит жирафу. Рост — до 5,8 метра, вес — 1,2 тонны, а сердце перекачивает около 60 литров крови в минуту.

Жирафы — вегетарианцы, ежедневно съедают до 30 кг листвы, чаще всего акации. Их длинная шея не имеет дополнительных позвонков — просто каждый из семи обычных вытянут в несколько раз.

Титанобоа: змея длиной с вагон метро

Родственница удавов, титанобоа (Titanoboa cerrejonensis) — крупнейшая змея, когда-либо существовавшая. Длина достигала 20 метров, вес — более тонны.

Жила она 60 миллионов лет назад на территории современной Колумбии. Предпочитала влажные болота, где охотилась на рыбу, черепах и мелких крокодилов.

Ступендемис: колоссальная черепаха

Древняя пресноводная черепаха ступендемис могла бы соперничать с легковым автомобилем. Длина панциря — до 3,3 м, вес — до 2 тонн.

Эти рептилии жили 5-9 миллионов лет назад в Южной Америке. Питались всем подряд: растениями, насекомыми, рыбой, а иногда — даже змеями и кайманами.

Белые носороги: последние великаны Африки

Северные белые носороги — одни из самых тяжёлых сухопутных животных современности. Длина тела — около 4 м, вес — до 5 тонн. Сегодня в мире осталось только две самки — мать и дочь Наджин и Фату.

Учёные пытаются сохранить вид с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Если проект удастся, история этих гигантов получит второе дыхание.

Дейнозух — "ужасный крокодил"

Один из самых крупных представителей древних рептилий, дейнозух, жил 80 миллионов лет назад в Северной Америке. Его длина достигала 12 м, вес — 8,5 тонн.

Название переводится с греческого как "ужасный крокодил" — вполне оправданно, ведь добычей дейнозуха могли стать даже динозавры.

Африканский слон: современный сухопутный чемпион

Сегодня африканский саванный слон — крупнейшее наземное животное на планете. Его вес достигает 8 тонн, длина тела — до 7,5 м.

Несмотря на растительную диету, слон способен убить человека: ежегодно от атак этих гигантов гибнет около 500 человек. Сердце животного весит 20 кг, а бивни вырастают до трёх метров.

Индрикотерий — легендарный "носорог без рога"

Когда-то по азиатским равнинам бродил индрикотерий, величайший наземный млекопитающий всех времён. Рост — до 6 м, вес — 20 тонн.

Эти родственники носорогов питались листвой, вытягивая её с высоты, недоступной другим травоядным. Жили около 25 миллионов лет назад и исчезли задолго до появления человека.

Аргентинозавр: титул самого большого динозавра

Гигантский аргентинозавр — бесспорный рекордсмен среди динозавров. Длина — около 35 м, вес — до 100 тонн.

Жил 95 миллионов лет назад в Южной Америке. Настолько массивный, что после дождя следы его ног превращались в ямы, в которых застревали мелкие животные.

Синий кит: возвращение титана

После пересмотра данных о перуцете синий кит вновь признан самым тяжёлым животным в истории. Его длина — до 33 м, вес — 130-180 тонн.

Сердце синего кита весит около 700 кг и перекачивает до 200 литров крови за один удар.

Эти великаны питаются планктоном и мелкими рачками, а живут почти столетие — до 90 лет. Обитают во всех океанах, предпочитая прохладные воды.

Таблица "Самые тяжёлые животные всех времён"

Вид Время существования Вес (тонн) Среда обитания Синий кит наши дни 180 океан Аргентинозавр 95 млн лет назад 100 суша Индрикотерий 25 млн лет назад 20 суша Африканский слон наши дни 8 суша Дейнозух 80 млн лет назад 8,5 болота, реки Ступендемис 9 млн лет назад 2 пресноводные водоёмы Титанобоа 60 млн лет назад 1,2 тропики Южной Америки

Интересные факты

Сердце синего кита можно услышать с расстояния 3 км. У африканского слона уши помогают охлаждать тело: через них проходит до 20% крови. Миф: динозавры были крупнейшими животными в истории. На самом деле рекорд по массе принадлежит современному виду — синему киту.