Кит, который потерял корону: кого теперь называют самым тяжёлым существом планеты

Победитель гонки за звание самого массивного создания на Земле сменился вновь. В 2023 году весь научный мир обсуждал находку перуанских палеонтологов — перуцета, древнего кита, который, как тогда считалось, весил до 340 тонн. Но вскоре расчёты пересмотрели, и гигант уступил звание современному чемпиону — синему киту. Как развивалась эта "битва тяжеловесов" и кто ещё способен впечатлить своими размерами?
В 2023 году в Перу нашли останки неизвестного ранее кита из семейства базилозавров. Учёные назвали его Perucetus colossus — "перуанский колосс". Первоначальные оценки обещали сенсацию: вес мог достигать 340 тонн.
Окаменевшие кости оказались настолько плотными, что специалисты решили — перед ними морской гигант, превосходящий даже синего кита. Однако новое исследование 2024 года показало: масса была сильно завышена. Реальный вес — 60-70 тонн. Для своего времени это всё ещё колоссально, но до современного рекордсмена далеко.
Перуцеты жили 37-39 миллионов лет назад, обитали на мелководье у побережья Перу и, вероятно, "просеивали" ил, питаясь моллюсками и ракообразными.
Если бы гигантопитеки не вымерли, человек, возможно, делил бы планету с трёхметровыми приматами весом до 550 кг. Эти великаны обитали в Азии — на территории современного Китая и Индии.
Они были родственниками орангутанов и питались в основном растениями. По соседству с ними жил Homo erectus, что делает их потенциальными свидетелями становления рода человеческого.
Сегодня звание самого высокого животного принадлежит жирафу. Рост — до 5,8 метра, вес — 1,2 тонны, а сердце перекачивает около 60 литров крови в минуту.
Жирафы — вегетарианцы, ежедневно съедают до 30 кг листвы, чаще всего акации. Их длинная шея не имеет дополнительных позвонков — просто каждый из семи обычных вытянут в несколько раз.
Родственница удавов, титанобоа (Titanoboa cerrejonensis) — крупнейшая змея, когда-либо существовавшая. Длина достигала 20 метров, вес — более тонны.
Жила она 60 миллионов лет назад на территории современной Колумбии. Предпочитала влажные болота, где охотилась на рыбу, черепах и мелких крокодилов.
Древняя пресноводная черепаха ступендемис могла бы соперничать с легковым автомобилем. Длина панциря — до 3,3 м, вес — до 2 тонн.
Эти рептилии жили 5-9 миллионов лет назад в Южной Америке. Питались всем подряд: растениями, насекомыми, рыбой, а иногда — даже змеями и кайманами.
Северные белые носороги — одни из самых тяжёлых сухопутных животных современности. Длина тела — около 4 м, вес — до 5 тонн. Сегодня в мире осталось только две самки — мать и дочь Наджин и Фату.
Учёные пытаются сохранить вид с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Если проект удастся, история этих гигантов получит второе дыхание.
Один из самых крупных представителей древних рептилий, дейнозух, жил 80 миллионов лет назад в Северной Америке. Его длина достигала 12 м, вес — 8,5 тонн.
Название переводится с греческого как "ужасный крокодил" — вполне оправданно, ведь добычей дейнозуха могли стать даже динозавры.
Сегодня африканский саванный слон — крупнейшее наземное животное на планете. Его вес достигает 8 тонн, длина тела — до 7,5 м.
Несмотря на растительную диету, слон способен убить человека: ежегодно от атак этих гигантов гибнет около 500 человек. Сердце животного весит 20 кг, а бивни вырастают до трёх метров.
Когда-то по азиатским равнинам бродил индрикотерий, величайший наземный млекопитающий всех времён. Рост — до 6 м, вес — 20 тонн.
Эти родственники носорогов питались листвой, вытягивая её с высоты, недоступной другим травоядным. Жили около 25 миллионов лет назад и исчезли задолго до появления человека.
Гигантский аргентинозавр — бесспорный рекордсмен среди динозавров. Длина — около 35 м, вес — до 100 тонн.
Жил 95 миллионов лет назад в Южной Америке. Настолько массивный, что после дождя следы его ног превращались в ямы, в которых застревали мелкие животные.
После пересмотра данных о перуцете синий кит вновь признан самым тяжёлым животным в истории. Его длина — до 33 м, вес — 130-180 тонн.
Сердце синего кита весит около 700 кг и перекачивает до 200 литров крови за один удар.
Эти великаны питаются планктоном и мелкими рачками, а живут почти столетие — до 90 лет. Обитают во всех океанах, предпочитая прохладные воды.
|Вид
|Время существования
|Вес (тонн)
|Среда обитания
|Синий кит
|наши дни
|180
|океан
|Аргентинозавр
|95 млн лет назад
|100
|суша
|Индрикотерий
|25 млн лет назад
|20
|суша
|Африканский слон
|наши дни
|8
|суша
|Дейнозух
|80 млн лет назад
|8,5
|болота, реки
|Ступендемис
|9 млн лет назад
|2
|пресноводные водоёмы
|Титанобоа
|60 млн лет назад
|1,2
|тропики Южной Америки
Сердце синего кита можно услышать с расстояния 3 км.
У африканского слона уши помогают охлаждать тело: через них проходит до 20% крови.
Миф: динозавры были крупнейшими животными в истории. На самом деле рекорд по массе принадлежит современному виду — синему киту.
У берегов Кронштадта в Финском заливе выловили редкого европейского угря. Узнайте, как эта рыба преодолевает 10 тысяч километров ради продолжения рода.