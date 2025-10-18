Мир кошачьих снов оказался намного сложнее: это не просто отдых, а параллельная реальность

Сновидения — неотъемлемая часть жизни человека. Мы переживаем во сне эмоции, возвращаемся к событиям прошлого или проживаем небывалые истории. Но задумывались ли вы, что происходит в это время с нашими питомцами? Могут ли кошки видеть сны и что именно им снится?

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка спит

Учёные подтверждают: да, кошки действительно спят не просто "в дреме", а проходят те же фазы сна, что и люди — медленный и быстрый. Именно в фазе быстрого сна (REM) мозг животных активен, глаза под веками двигаются, мышцы иногда подёргиваются, а хвост чуть вздрагивает. Всё это признаки того, что питомец видит сон.

Мир снов усатых хищников

Кошки проводят во сне около двух третей жизни — до 16 часов в сутки. Однако глубокий, "осознанный" сон занимает всего пару часов. Остальное время — дремота, когда зверь готов мгновенно вскочить и реагировать на раздражители.

Во время фазы быстрого сна в мозгу кошки активизируются те же участки, что и у человека при сновидениях. Исследователи предполагают, что питомцы видят знакомые сцены: прогулки по дому, охоту на мышей, общение с человеком или другими животными.

Иногда кажется, будто кошка во сне шевелит лапами, издаёт приглушённое мурлыканье или даже мяукает. Это не случайность — животное переживает во сне события, близкие к реальности.

"Во сне кошки могут испытывать такие чувства, как страх, гнев или ярость", — отметили специалисты.

Память и эмоции во сне

Учёные выяснили, что кошки способны кратковременно запоминать сны. Эти воспоминания длятся не более 15-20 секунд после пробуждения. Возможно, именно поэтому иногда питомец, проснувшись, долго смотрит в одну точку или резко вскакивает — будто реагируя на остаточные эмоции сна.

Любопытно, что кошачьи сны тесно связаны с их инстинктами. В отличие от человека, они не создают абстрактных образов и не переживают романтические истории. Их мозг моделирует ситуации, значимые для выживания: охоту, оборону, уход за шерстью. Это помогает им тренировать реакции и поддерживать когнитивные навыки даже во сне.

"А вот "романтические" сны Барсики и Мурки не видят — объясняется это тем, что поиск партнера и последующее спаривание для них является всего-навсего сильным инстинктом", — добавили эксперты.

Как отличить дремоту от глубокого сна

Чтобы понять, когда кошка действительно спит, стоит понаблюдать за её поведением:

Во время дремоты уши и усы продолжают двигаться, реагируя на звуки. При переходе в глубокий сон дыхание становится ровным и спокойным. В фазе быстрого сна могут подёргиваться лапы, хвост, мордочка. Если позвать питомца по имени, он не реагирует — мозг в этот момент занят "просмотром сна".

Кстати, именно в глубоком сне вырабатывается гормон роста, укрепляются нервные связи и восстанавливается организм. Поэтому не стоит будить спящего кота без необходимости.

Советы: как создать кошке условия для здорового сна

Чтобы питомец отдыхал полноценно и видел "приятные" сны, важно позаботиться о его комфорте.

Место для сна. У кошки должно быть собственное укромное пространство — лежанка, подушка или домик. Температура. Оптимально — около 22-24 °C, без сквозняков. Тишина и спокойствие. Избегайте резких звуков, особенно в вечерние часы. Режим. Кошки любят стабильность: кормление и игры по расписанию помогают формировать правильный биоритм. Игры перед сном. Лёгкая активность с игрушкой-удочкой помогает выплеснуть энергию и заснуть спокойнее.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

Ошибка: будить кошку ради игр или ласки.

Последствие: раздражительность, повышенная тревожность, нарушение цикла сна.

Альтернатива: дождитесь, пока питомец сам проснётся, и только тогда начинайте контакт.

Ошибка: устраивать место для сна на проходе.

Последствие: животное плохо отдыхает, становится нервным.

Альтернатива: поставьте лежанку в тихом углу или на подоконнике.

Ошибка: включать громкий телевизор или музыку рядом.

Последствие: прерывание фазы быстрого сна.

Альтернатива: обеспечьте питомцу спокойную атмосферу ночью.

А что если кошке снится кошмар?

Если кот внезапно вздрагивает, шипит или "бегает" лапами, не пугайтесь. Скорее всего, он видит тревожный сон. Не трогайте его — лучше подождите, пока проснётся. Резкое прикосновение может вызвать агрессивную реакцию.

Плюсы и минусы дневного сна

Плюсы Минусы Быстрое восстановление сил Сбивается ночной ритм Снижается стресс Питомец может стать апатичным Поддерживается когнитивная активность Кошка меньше общается с хозяином

Лучше позволить питомцу спать столько, сколько ему нужно, но стимулировать умеренную активность днём — играми, наблюдением за улицей, общением.

Часто задаваемые вопросы

Как понять, что кошка видит сон?

По подёргивающимся лапам, усам, лёгким звукам. Это типичные признаки фазы REM.

Почему кошка мурлычет во сне?

Вероятно, она переживает приятные эмоции, связанные с играми, охотой или хозяином.

Снятся ли котятам сны?

Да, и даже чаще, чем взрослым кошкам. У них активнее формируются нейронные связи.

Мифы и правда о кошачьих снах

Миф: кошки спят просто из-за лени.

Правда: сон необходим для поддержания здоровья, обмена веществ и памяти.

Миф: если кошка дёргается во сне — это судороги.

Правда: нет, это естественная реакция на сон, подобная движениям человека в фазе REM.

Миф: кошки не видят снов, потому что у них нет фантазии.

Правда: мозг животных способен воспроизводить реальные события, пусть и без воображаемых сюжетов.

Интересные факты

• Самая "сонная" порода — персидская кошка: она спит до 20 часов в сутки.

• Котёнок спит больше взрослого, потому что во сне у него формируется иммунитет.

• Домашние кошки чаще видят сны о доме, а уличные — о территории и соперниках.

Исторический контекст

Интерес к снам животных появился в 1950-х, когда французский нейрофизиолог Мишель Жуве впервые доказал, что у кошек во сне активна кора головного мозга. С тех пор тема активно исследуется: эксперименты показывают, что сон необходим не только людям, но и большинству млекопитающих.