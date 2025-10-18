Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тысячи лет люди ходили по ней и не знали: под землёй скрывалась самая большая пирамида на планете
Лапти вместо кроссовок и запах сена: как Мандроги возвращают вкус простой русской жизни
Нефритовый соблазн: виноград Шайн Мускат стал доступнее в магазинах
Переходный этап, который завёл в тупик: гибриды с подзарядкой не оправдали надежд
Микродозы химии остаются на фруктах: почему эко-средства для мытья овощей опаснее грязи
Когда боль мешает жить: Наталья Варлей решилась на операцию после недель мучений
Кошка видит в телевизоре совершенно не то, что вы: это зрелище её гипнотизирует
Красные флаги при покупке квартиры: чек-лист из 5 пунктов, который сэкономит миллионы
Тренировка против болезни: где заканчивается сила духа и начинается риск для сердца

Тёплые батареи, холодный стресс: как отопительный сезон превращается в испытание для животных

0:13
Зоосфера

Осенью вместе с тёплыми батареями в дома приходит не только уют, но и сухой воздух, который может вызвать неприятности у домашних питомцев. Именно в этот период владельцы кошек и собак чаще замечают у своих любимцев зуд, шелушение кожи или покраснение глаз. Почему так происходит и как помочь животным комфортно пережить отопительный сезон, рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

Отопление и животные
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Отопление и животные

"Сухой воздух от батарей провоцирует сухость кожи, перхоть и обострение конъюнктивита", — пояснил врач-ветеринар Михаил Шеляков.

Когда влажность в помещении падает, кожа питомцев теряет защитный слой, шерсть становится тусклой, а слизистые пересыхают. В результате появляются раздражения, которые особенно заметны у короткошёрстных пород и животных с чувствительной кожей.

Как отопление влияет на здоровье питомцев

Проблема кроется в микроклимате. Когда температура воздуха повышается, а влажность снижается, организм животных теряет влагу быстрее. Особенно страдают кошки и собаки, которые проводят много времени возле батарей или на подоконниках.

Кроме сухости кожи, возможны:

  1. раздражение слизистых глаз и носа;
  2. обострение хронических дерматитов;
  3. появление перхоти и ломкости шерсти;
  4. ухудшение настроения из-за зуда и стресса.

Кошки, особенно пушистые породы, начинают интенсивно вылизываться, пытаясь избавиться от дискомфорта, а у собак может появиться склонность к расчесам.

Советы шаг за шагом: как помочь питомцу

  1. Поддерживайте влажность воздуха. Используйте увлажнители — это простое и эффективное средство. Оптимальный уровень влажности в помещении — около 50-60%. Если прибора нет, можно разместить рядом с батареей ёмкость с водой или повесить влажное полотенце.
  2. Добавьте витамины. По словам специалиста, особенно важны витамины A, D и E. Они отвечают за здоровье кожи, слизистых и шерсти. Их можно найти в готовых витаминных комплексах для кошек и собак, которые продаются в ветеринарных аптеках.
  3. Регулярный уход. Осенью начинается линька, и шерсть требует особого внимания. Вычёсывайте животных ежедневно, чтобы удалить старый подшёрсток и улучшить циркуляцию воздуха у кожи. Для собак с густой шерстью подойдут щётки с мягкими металлическими зубьями, для кошек — силиконовые перчатки-груммеры.
  4. Следите за гигиеной глаз и ушей. Если глаза слезятся, аккуратно протирайте их ватным диском, смоченным в специальном растворе для животных.
  5. Не перекармливайте. В холодное время года питомцы становятся менее активными, поэтому стоит скорректировать рацион, чтобы избежать набора веса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить животное возле батареи.
    Последствие: пересушенная кожа, раздражение и стресс.
    Альтернатива: поставьте лежанку на расстоянии 1-1,5 метра от источника тепла.
  • Ошибка: использовать обычные косметические шампуни.
    Последствие: смывание природного защитного жира.
    Альтернатива: применяйте специальные увлажняющие шампуни с пантенолом или экстрактом овса.
  • Ошибка: игнорировать линьку.
    Последствие: образование колтунов, ухудшение вентиляции кожи.
    Альтернатива: регулярное вычёсывание и использование кондиционеров для шерсти.

Срочно к ветеринару

Если питомец постоянно чешется, теряет аппетит или выглядит апатичным, не стоит списывать это только на сезон. Иногда под симптомами сухости скрываются кожные болезни или аллергия. В таких случаях нужно обратиться к ветеринару.

"Регулярный уход за шерстью, создание оптимального микроклимата, поддержка иммунитета и эмоционального состояния помогут благополучно пройти этот сезон и сохранить здоровье", — заключил ветеринар Михаил Шеляков.

FAQ

Как выбрать увлажнитель для квартиры, где есть животные?
Выбирайте прибор с функцией ионизации и без использования ароматизаторов. Они безопасны для дыхательных путей питомцев.

Можно ли давать витамины для людей?
Нет. Дозировки и состав человеческих добавок не подходят животным. Лучше покупать специализированные ветеринарные комплексы.

Как часто нужно купать питомца зимой?
Не чаще одного раза в 4-6 недель, чтобы не пересушить кожу. После купания важно полностью высушить шерсть феном на низкой температуре.

Мифы и правда

Миф: зимой животное не нуждается в груминге.
Правда: наоборот, регулярный уход предотвращает кожные болезни и улучшает состояние шерсти.

Миф: кошки не страдают от сухого воздуха.
Правда: кошачья кожа тонкая и чувствительная, и при низкой влажности быстро теряет влагу.

Миф: витамины можно давать без назначения.
Правда: избыток жирорастворимых витаминов (A, D, E) может быть опасен. Лучше консультироваться с ветеринаром.

3 интересных факта о животных и отоплении

  1. Собаки породы хаски и маламуты часто сами выбирают прохладные уголки дома и избегают батарей.
  2. Кошки с длинной шерстью, например, мейн-куны, чувствуют сезонную смену влажности сильнее, чем короткошёрстные.
  3. Увлажнённый воздух полезен не только животным, но и самим людям — снижает риск пересыхания кожи и раздражения дыхательных путей.

С началом отопительного сезона забота о домашних питомцах требует особого внимания. Сухой воздух, высокая температура и снижение активности могут вызвать у животных стресс, раздражение кожи и проблемы со здоровьем. Простые меры — увлажнение воздуха, правильное питание, витамины и регулярный уход за шерстью — помогут избежать неприятных последствий и сохранить питомцам комфорт и хорошее настроение до самой весны.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Наука и техника
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Военные новости
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Вахтовый посёлок и вечный офшор: кому на самом деле принадлежит Казахстан
Последние материалы
Нефритовый соблазн: виноград Шайн Мускат стал доступнее в магазинах
Переходный этап, который завёл в тупик: гибриды с подзарядкой не оправдали надежд
Микродозы химии остаются на фруктах: почему эко-средства для мытья овощей опаснее грязи
Когда боль мешает жить: Наталья Варлей решилась на операцию после недель мучений
Кошка видит в телевизоре совершенно не то, что вы: это зрелище её гипнотизирует
Красные флаги при покупке квартиры: чек-лист из 5 пунктов, который сэкономит миллионы
Тренировка против болезни: где заканчивается сила духа и начинается риск для сердца
Гормон, который спасает от хаоса: как кортизол делает нас выносливее, а не несчастнее
Маленькие семена — большой результат: секрет идеального цветника для новичков
Хочешь простор и лёгкость — убери диван: секрет уютного интерьера без громоздкой мебели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.