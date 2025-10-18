Тёплые батареи, холодный стресс: как отопительный сезон превращается в испытание для животных

Осенью вместе с тёплыми батареями в дома приходит не только уют, но и сухой воздух, который может вызвать неприятности у домашних питомцев. Именно в этот период владельцы кошек и собак чаще замечают у своих любимцев зуд, шелушение кожи или покраснение глаз. Почему так происходит и как помочь животным комфортно пережить отопительный сезон, рассказал ветеринар Михаил Шеляков.
"Сухой воздух от батарей провоцирует сухость кожи, перхоть и обострение конъюнктивита", — пояснил врач-ветеринар Михаил Шеляков.
Когда влажность в помещении падает, кожа питомцев теряет защитный слой, шерсть становится тусклой, а слизистые пересыхают. В результате появляются раздражения, которые особенно заметны у короткошёрстных пород и животных с чувствительной кожей.
Проблема кроется в микроклимате. Когда температура воздуха повышается, а влажность снижается, организм животных теряет влагу быстрее. Особенно страдают кошки и собаки, которые проводят много времени возле батарей или на подоконниках.
Кроме сухости кожи, возможны:
Кошки, особенно пушистые породы, начинают интенсивно вылизываться, пытаясь избавиться от дискомфорта, а у собак может появиться склонность к расчесам.
Если питомец постоянно чешется, теряет аппетит или выглядит апатичным, не стоит списывать это только на сезон. Иногда под симптомами сухости скрываются кожные болезни или аллергия. В таких случаях нужно обратиться к ветеринару.
"Регулярный уход за шерстью, создание оптимального микроклимата, поддержка иммунитета и эмоционального состояния помогут благополучно пройти этот сезон и сохранить здоровье", — заключил ветеринар Михаил Шеляков.
Как выбрать увлажнитель для квартиры, где есть животные?
Выбирайте прибор с функцией ионизации и без использования ароматизаторов. Они безопасны для дыхательных путей питомцев.
Можно ли давать витамины для людей?
Нет. Дозировки и состав человеческих добавок не подходят животным. Лучше покупать специализированные ветеринарные комплексы.
Как часто нужно купать питомца зимой?
Не чаще одного раза в 4-6 недель, чтобы не пересушить кожу. После купания важно полностью высушить шерсть феном на низкой температуре.
Миф: зимой животное не нуждается в груминге.
Правда: наоборот, регулярный уход предотвращает кожные болезни и улучшает состояние шерсти.
Миф: кошки не страдают от сухого воздуха.
Правда: кошачья кожа тонкая и чувствительная, и при низкой влажности быстро теряет влагу.
Миф: витамины можно давать без назначения.
Правда: избыток жирорастворимых витаминов (A, D, E) может быть опасен. Лучше консультироваться с ветеринаром.
С началом отопительного сезона забота о домашних питомцах требует особого внимания. Сухой воздух, высокая температура и снижение активности могут вызвать у животных стресс, раздражение кожи и проблемы со здоровьем. Простые меры — увлажнение воздуха, правильное питание, витамины и регулярный уход за шерстью — помогут избежать неприятных последствий и сохранить питомцам комфорт и хорошее настроение до самой весны.
