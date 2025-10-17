Лаборатории замолчали, но жизнь вернулась: что творится на заброшенном арктическом острове

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
На далёком острове Колючин в Чукотском море, где когда-то кипела научная жизнь, сегодня царят новые хозяева — белые медведи. Заброшенные здания старой советской метеостанции превратились в укрытие для десятков животных, ищущих спасения от тающего льда и голода.

Белые медведи на Чукотке
Фото: Пресс-служба Панарктик Стар by Вадим Махоров
Белые медведи на Чукотке

Когда люди ушли, пришли медведи

Остров Колючин — крошечный клочок суши у северного побережья Чукотки. С 1930-х годов здесь действовала советская полярная метеостанция, фиксировавшая погоду, состояние льдов и магнитные поля. После распада СССР в начале 1990-х станцию закрыли, оборудование вывезли, а дома и ангары остались пустыми, постепенно разрушаясь под ветром и снегом.

С тех пор Колючин стал символом арктического забвения — пока туда не пришли белые медведи. Сегодня снимки с острова, сделанные российскими и зарубежными фотографами, поражают: медведицы с медвежатами выглядывают из окон, отдыхают на крыше и прогуливаются по лестницам бывшей обсерватории.

"Белый медведь зевает на заброшенном крыльце", — говорится в подписи к кадру агентства AP, снятому с воздуха над островом.

Почему медведи поселились на Колючине

Главная причина — исчезновение морского льда, который служит белым медведям охотничьей платформой. Обычно они ловят тюленей, подкрадываясь к дышалам во льду, но в последние годы сезон замерзания Арктики становится всё короче. Без льда животные остаются на суше дольше обычного и вынуждены искать новые источники пищи и убежища.

Здания станции оказались идеальным местом: толстые стены защищают от ветра, а остатки человеческого присутствия — металлолом, контейнеры и деревянные настилы — создают своеобразные укрытия.

"Медведи всё чаще используют заброшенные посёлки и станции, особенно осенью, когда ждут замерзания моря", — поясняет эксперт по арктической фауне Екатерина Горностаева из Института проблем экологии Севера.

Символ перемен в Арктике

Фотографии Колючина быстро облетели мир, став символом глобального потепления и выживания в изменяющемся мире. То, что когда-то было оплотом науки, превратилось в приют для самых уязвимых обитателей Арктики.

Белые медведи на острове ведут себя относительно спокойно: отдыхают, ухаживают за детёнышами и иногда бродят по пустым коридорам. Однако их присутствие показывает тревожную тенденцию — животные всё чаще оказываются на суше и ближе к человеческим поселениям, что повышает риск конфликтов.

Что будет дальше с островом

Колючин официально остаётся необитаемым, но периодически его посещают исследователи и фотографы. Экологи предлагают создать на острове мини-заповедник или сезонную наблюдательную базу, чтобы отслеживать поведение медведей и состояние экосистемы.

Местные власти Чукотки поддерживают идею мониторинга, но признают: добраться туда сложно — путь занимает несколько дней на судне или вертолёте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставлять промышленные и жилые объекты без утилизации в Арктике.
  • Последствие: привлечение диких животных, которые начинают зависеть от следов человеческой деятельности.
  • Альтернатива: безопасная консервация или разбор старых станций с минимальным вмешательством в природу.

А что если медведи останутся навсегда

Некоторые специалисты считают, что Колючин может стать постоянным убежищем - своего рода "медвежьим городком". При условии, что климат продолжит теплеть, такие точки будут появляться всё чаще.

"Белый медведь — не просто символ холода, это барометр состояния планеты", — отмечает биолог Сергей Ревин.

Если лёд исчезнет полностью, животным придётся жить на суше постоянно — с неизвестными последствиями для всей экосистемы.

Плюсы и минусы нового медвежьего дома

Аспект Плюсы Минусы
Укрытие защита от ветра и холода риск травм и попадания в мусор
Расположение близко к морю и охотничьим угодьям ограниченные запасы пищи
Безлюдность нет угрозы со стороны человека трудности наблюдения за популяцией

FAQ

Где находится остров Колючин

В Чукотском море, примерно в 14 км от побережья Чукотки, на крайнем северо-востоке России.

Почему станцию забросили

После распада СССР в 1992 году финансирование арктических метеопостов прекратилось, персонал эвакуировали.

Опасны ли медведи для людей, если кто-то вернётся на остров

Да, белые медведи — крупнейшие сухопутные хищники. При приближении человека они могут проявлять агрессию.

Мифы и правда

  • Миф: белые медведи живут только на льду.
    Правда: летом и осенью они часто остаются на суше, особенно в районах с поздним замерзанием.
  • Миф: медведи нападают на людей при первой встрече.
    Правда: большинство избегают контакта, если не чувствуют угрозы.
  • Миф: Колючин — единственное место с таким феноменом.
    Правда: подобные случаи зафиксированы на архипелаге Земля Франца-Иосифа и острове Врангеля.

Три интересных факта

  • Белый медведь — единственный наземный хищник, способный преодолевать до 100 км вплавь в холодной воде.
  • На острове Колючин зафиксировано до 30 особей одновременно, что крайне редко для одной точки.
  • Станция, где они обосновались, когда-то обслуживала арктические авиамаршруты СССР.

Исторический контекст

  • 1934 год: основание метеостанции Колючин для наблюдений за Северным морским путём.
  • 1992 год: станция закрыта, остров покинут.
  • 2021 год: первые вирусные фотографии "медвежьего городка" облетели мир.
  • 2025 год: продолжаются наблюдения: на Колючине живёт рекордное количество медведей.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
