Лаборатории замолчали, но жизнь вернулась: что творится на заброшенном арктическом острове

На далёком острове Колючин в Чукотском море, где когда-то кипела научная жизнь, сегодня царят новые хозяева — белые медведи. Заброшенные здания старой советской метеостанции превратились в укрытие для десятков животных, ищущих спасения от тающего льда и голода.

Фото: Пресс-служба Панарктик Стар by Вадим Махоров Белые медведи на Чукотке

Когда люди ушли, пришли медведи

Остров Колючин — крошечный клочок суши у северного побережья Чукотки. С 1930-х годов здесь действовала советская полярная метеостанция, фиксировавшая погоду, состояние льдов и магнитные поля. После распада СССР в начале 1990-х станцию закрыли, оборудование вывезли, а дома и ангары остались пустыми, постепенно разрушаясь под ветром и снегом.

С тех пор Колючин стал символом арктического забвения — пока туда не пришли белые медведи. Сегодня снимки с острова, сделанные российскими и зарубежными фотографами, поражают: медведицы с медвежатами выглядывают из окон, отдыхают на крыше и прогуливаются по лестницам бывшей обсерватории.

"Белый медведь зевает на заброшенном крыльце", — говорится в подписи к кадру агентства AP, снятому с воздуха над островом.

Почему медведи поселились на Колючине

Главная причина — исчезновение морского льда, который служит белым медведям охотничьей платформой. Обычно они ловят тюленей, подкрадываясь к дышалам во льду, но в последние годы сезон замерзания Арктики становится всё короче. Без льда животные остаются на суше дольше обычного и вынуждены искать новые источники пищи и убежища.

Здания станции оказались идеальным местом: толстые стены защищают от ветра, а остатки человеческого присутствия — металлолом, контейнеры и деревянные настилы — создают своеобразные укрытия.

"Медведи всё чаще используют заброшенные посёлки и станции, особенно осенью, когда ждут замерзания моря", — поясняет эксперт по арктической фауне Екатерина Горностаева из Института проблем экологии Севера.

Символ перемен в Арктике

Фотографии Колючина быстро облетели мир, став символом глобального потепления и выживания в изменяющемся мире. То, что когда-то было оплотом науки, превратилось в приют для самых уязвимых обитателей Арктики.

Белые медведи на острове ведут себя относительно спокойно: отдыхают, ухаживают за детёнышами и иногда бродят по пустым коридорам. Однако их присутствие показывает тревожную тенденцию — животные всё чаще оказываются на суше и ближе к человеческим поселениям, что повышает риск конфликтов.

Что будет дальше с островом

Колючин официально остаётся необитаемым, но периодически его посещают исследователи и фотографы. Экологи предлагают создать на острове мини-заповедник или сезонную наблюдательную базу, чтобы отслеживать поведение медведей и состояние экосистемы.

Местные власти Чукотки поддерживают идею мониторинга, но признают: добраться туда сложно — путь занимает несколько дней на судне или вертолёте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставлять промышленные и жилые объекты без утилизации в Арктике.

оставлять промышленные и жилые объекты без утилизации в Арктике. Последствие: привлечение диких животных, которые начинают зависеть от следов человеческой деятельности.

привлечение диких животных, которые начинают зависеть от следов человеческой деятельности. Альтернатива: безопасная консервация или разбор старых станций с минимальным вмешательством в природу.

А что если медведи останутся навсегда

Некоторые специалисты считают, что Колючин может стать постоянным убежищем - своего рода "медвежьим городком". При условии, что климат продолжит теплеть, такие точки будут появляться всё чаще.

"Белый медведь — не просто символ холода, это барометр состояния планеты", — отмечает биолог Сергей Ревин.

Если лёд исчезнет полностью, животным придётся жить на суше постоянно — с неизвестными последствиями для всей экосистемы.

Плюсы и минусы нового медвежьего дома

Аспект Плюсы Минусы Укрытие защита от ветра и холода риск травм и попадания в мусор Расположение близко к морю и охотничьим угодьям ограниченные запасы пищи Безлюдность нет угрозы со стороны человека трудности наблюдения за популяцией

FAQ

Где находится остров Колючин

В Чукотском море, примерно в 14 км от побережья Чукотки, на крайнем северо-востоке России.

Почему станцию забросили

После распада СССР в 1992 году финансирование арктических метеопостов прекратилось, персонал эвакуировали.

Опасны ли медведи для людей, если кто-то вернётся на остров

Да, белые медведи — крупнейшие сухопутные хищники. При приближении человека они могут проявлять агрессию.

Мифы и правда

Миф: белые медведи живут только на льду.

Правда: летом и осенью они часто остаются на суше, особенно в районах с поздним замерзанием.

белые медведи живут только на льду. летом и осенью они часто остаются на суше, особенно в районах с поздним замерзанием. Миф: медведи нападают на людей при первой встрече.

Правда: большинство избегают контакта, если не чувствуют угрозы.

медведи нападают на людей при первой встрече. большинство избегают контакта, если не чувствуют угрозы. Миф: Колючин — единственное место с таким феноменом.

Правда: подобные случаи зафиксированы на архипелаге Земля Франца-Иосифа и острове Врангеля.

Три интересных факта

Белый медведь — единственный наземный хищник, способный преодолевать до 100 км вплавь в холодной воде.

На острове Колючин зафиксировано до 30 особей одновременно, что крайне редко для одной точки.

Станция, где они обосновались, когда-то обслуживала арктические авиамаршруты СССР.

Исторический контекст

1934 год: основание метеостанции Колючин для наблюдений за Северным морским путём.

основание метеостанции Колючин для наблюдений за Северным морским путём. 1992 год: станция закрыта, остров покинут.

станция закрыта, остров покинут. 2021 год: первые вирусные фотографии "медвежьего городка" облетели мир.

первые вирусные фотографии "медвежьего городка" облетели мир. 2025 год: продолжаются наблюдения: на Колючине живёт рекордное количество медведей.