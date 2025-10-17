Лаборатории замолчали, но жизнь вернулась: что творится на заброшенном арктическом острове

На далёком острове Колючин в Чукотском море, где когда-то кипела научная жизнь, сегодня царят новые хозяева — белые медведи. Заброшенные здания старой советской метеостанции превратились в укрытие для десятков животных, ищущих спасения от тающего льда и голода.
Остров Колючин — крошечный клочок суши у северного побережья Чукотки. С 1930-х годов здесь действовала советская полярная метеостанция, фиксировавшая погоду, состояние льдов и магнитные поля. После распада СССР в начале 1990-х станцию закрыли, оборудование вывезли, а дома и ангары остались пустыми, постепенно разрушаясь под ветром и снегом.
С тех пор Колючин стал символом арктического забвения — пока туда не пришли белые медведи. Сегодня снимки с острова, сделанные российскими и зарубежными фотографами, поражают: медведицы с медвежатами выглядывают из окон, отдыхают на крыше и прогуливаются по лестницам бывшей обсерватории.
"Белый медведь зевает на заброшенном крыльце", — говорится в подписи к кадру агентства AP, снятому с воздуха над островом.
Главная причина — исчезновение морского льда, который служит белым медведям охотничьей платформой. Обычно они ловят тюленей, подкрадываясь к дышалам во льду, но в последние годы сезон замерзания Арктики становится всё короче. Без льда животные остаются на суше дольше обычного и вынуждены искать новые источники пищи и убежища.
Здания станции оказались идеальным местом: толстые стены защищают от ветра, а остатки человеческого присутствия — металлолом, контейнеры и деревянные настилы — создают своеобразные укрытия.
"Медведи всё чаще используют заброшенные посёлки и станции, особенно осенью, когда ждут замерзания моря", — поясняет эксперт по арктической фауне Екатерина Горностаева из Института проблем экологии Севера.
Фотографии Колючина быстро облетели мир, став символом глобального потепления и выживания в изменяющемся мире. То, что когда-то было оплотом науки, превратилось в приют для самых уязвимых обитателей Арктики.
Белые медведи на острове ведут себя относительно спокойно: отдыхают, ухаживают за детёнышами и иногда бродят по пустым коридорам. Однако их присутствие показывает тревожную тенденцию — животные всё чаще оказываются на суше и ближе к человеческим поселениям, что повышает риск конфликтов.
Колючин официально остаётся необитаемым, но периодически его посещают исследователи и фотографы. Экологи предлагают создать на острове мини-заповедник или сезонную наблюдательную базу, чтобы отслеживать поведение медведей и состояние экосистемы.
Местные власти Чукотки поддерживают идею мониторинга, но признают: добраться туда сложно — путь занимает несколько дней на судне или вертолёте.
Некоторые специалисты считают, что Колючин может стать постоянным убежищем - своего рода "медвежьим городком". При условии, что климат продолжит теплеть, такие точки будут появляться всё чаще.
"Белый медведь — не просто символ холода, это барометр состояния планеты", — отмечает биолог Сергей Ревин.
Если лёд исчезнет полностью, животным придётся жить на суше постоянно — с неизвестными последствиями для всей экосистемы.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Укрытие
|защита от ветра и холода
|риск травм и попадания в мусор
|Расположение
|близко к морю и охотничьим угодьям
|ограниченные запасы пищи
|Безлюдность
|нет угрозы со стороны человека
|трудности наблюдения за популяцией
Где находится остров Колючин
В Чукотском море, примерно в 14 км от побережья Чукотки, на крайнем северо-востоке России.
Почему станцию забросили
После распада СССР в 1992 году финансирование арктических метеопостов прекратилось, персонал эвакуировали.
Опасны ли медведи для людей, если кто-то вернётся на остров
Да, белые медведи — крупнейшие сухопутные хищники. При приближении человека они могут проявлять агрессию.
