Кошка вытаскивает корм из миски? Причина шокирует — а решение проще, чем вы думаете

Многие владельцы замечали забавную, но немного раздражающую привычку своих питомцев: кошка подходит к миске, аккуратно достаёт кусочек корма, переносит его на пол — и только потом ест. На первый взгляд это кажется капризом или странным ритуалом, но у такого поведения есть вполне логичные объяснения.
Кошачьи вибриссы — не просто украшение, а чувствительные сенсоры, которые помогают ориентироваться в пространстве. Если миска слишком узкая или глубокая, усы касаются её стенок и вызывают у животного дискомфорт. Кошке это неприятно, и она вытаскивает корм наружу, чтобы спокойно поесть.
Решение: используйте широкие, неглубокие миски. Лучше выбирать керамические или металлические — они не впитывают запахи и легче моются.
Даже самая домашняя кошка в душе — охотница. Когда она достаёт еду из миски и переносит её на пол, она будто повторяет древний ритуал: вытащить добычу из укрытия, осмотреться, убедиться, что всё безопасно.
Решение: не ругайте питомца за проявление инстинктов. Просто обеспечьте спокойное место для кормления — без громких звуков, сквозняков и резких движений рядом.
Некоторые кошки чувствуют себя не защищённо, если миска стоит вплотную к стене, под прямыми солнечными лучами или рядом с бытовой техникой. Такое расположение создаёт стресс: животное не видит, что происходит вокруг, и старается переместить корм туда, где чувствует себя увереннее.
Решение: переставьте миску так, чтобы кошка могла наблюдать пространство и при этом чувствовала опору за спиной.
Иногда странное поведение — не поведенческая особенность, а сигнал о проблемах со здоровьем. Кошка может не хотеть наклоняться к миске из-за боли в зубах или челюсти. Если питомец стал есть медленнее, отказывается от любимой еды, худеет или ведёт себя вяло — нужно посетить ветеринара.
Иногда всё проще: кошке просто не нравится вкус или запах. Она пробует, выбирает кусочек, отходит и ест на расстоянии от миски — как будто надеется, что на полу еда станет вкуснее.
Решение: попробуйте другой тип или марку корма. Не меняйте питание резко, а делайте это постепенно, смешивая старый и новый корм.
Молодые животные часто воспринимают корм как игрушку. Шуршащие гранулы или скользящие кусочки становятся частью игры. Особенно это характерно для котят, которые ещё осваивают процесс охоты и поедания пищи. С возрастом такое поведение обычно проходит само.
Если же игра продолжается, можно использовать интерактивные кормушки - специальные миски-лабиринты, где еду нужно доставать лапой. Это удовлетворяет охотничий инстинкт и помогает замедлить поедание пищи.
|Аспект
|Плюсы
|Минусы
|Поведение естественное
|реализация инстинктов
|рассыпание корма
|Проверка безопасности
|кошка чувствует контроль
|грязный пол, насекомые
|Физиологический комфорт
|не раздражаются вибриссы
|больше времени на уборку
Может зависеть от вида еды или настроения. Иногда кошке просто не нравится запах конкретной партии корма.
Да, если у кошки есть выбор между разными формами мисок, она выберет удобную и перестанет разбрасывать еду.
Нет. Это не злость и не "вредность". Кошка действует по инстинкту, и наказания только усилят стресс.
