Мужчина под следствием, а ёж — под вопросом: история, которая началась с праздника знаний

1 сентября в Академгородке, где обычно День знаний проходит спокойно и торжественно, разыгралась сцена, больше похожая на абсурдный спектакль. Мужчина в плаще и шляпе пришёл к школе "Горностай" с живым ежом, мячиками и глиняными фигурками. Всё выглядело как уличное представление, но закончилось — задержанием и уголовным делом.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ домашний еж

Как всё началось

По словам очевидцев, незнакомец появился на пришкольной площадке во время линейки и сразу привлёк внимание. Он раскладывал на бордюре глиняные поделки, подбрасывал небольшие мячики и протирал бетон салфеткой, будто готовил сцену.

Затем мужчина достал живого ежа и стал подбрасывать его вверх, что вызвало беспокойство у родителей и детей. Кто-то решил, что животному угрожает опасность, и вызвал полицию.

"Он выглядел странно — плащ, шляпа, вокруг мячики и ёж. Было непонятно, что происходит", — рассказала одна из очевидиц инцидента.

Кто оказался мужчиной с ежом

Позже выяснилось, что задержанный — научный сотрудник одного из институтов Сибирского отделения РАН по имени Денис. Он готовил интерактивный перформанс для детей, посвящённый началу учебного года.

По задумке, выступление должно было включать элементы жонглирования, игру с глиняными фигурками и даже трюк со сменой одежды — артист носил три пары брюк разных цветов и собирался менять их прямо во время номера.

Но зрители восприняли ситуацию иначе: несколько родителей приняли происходящее за непристойное поведение. Когда приехала полиция, началась путаница, закончившаяся задержанием.

Как произошёл конфликт с полицией

Когда сотрудники попытались сопроводить мужчину к патрульной машине, он, по данным следствия, оказал сопротивление. В материалах дела сказано, что Денис "нанёс рукой не менее одного удара в область грудной клетки сотрудницы полиции, причинив ей острую физическую боль".

"Подозреваемый, осознавая, что перед ним находится сотрудник полиции в форменном обмундировании, нанёс удар рукой", — говорится в постановлении Следственного комитета.

Сам мужчина позже объяснил, что не нападал умышленно: в момент задержания у него резко заболела спина из-за старой травмы позвоночника, и крик боли полицейские приняли за агрессию.

Что известно о деле сейчас

Следственное управление СК РФ по Новосибирской области подтвердило, что в отношении Дениса возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ - применение насилия к представителю власти.

"По уголовному делу назначен комплекс экспертиз, расследование продолжается", — сообщили в ведомстве.

Пока следствие не завершено, обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

А где же ёж

Самый неожиданный участник этой истории — живой ёж, ставший "свидетелем" и символом перформанса. По словам очевидцев, во время задержания животное убежало в сторону школьного двора и больше его не видели. Поиски питомца результата не дали.

Местные школьники даже устроили импровизированный "поиск ежа", но безуспешно. Вероятно, зверёк успел скрыться в близлежащем лесу Академгородка, как сообщает Om1 Новосибирск.

Реакция общественности

Ситуация вызвала большой резонанс в соцсетях. Часть пользователей выразила сочувствие мужчине, назвав происшествие "бюрократическим абсурдом". Другие, напротив, подчеркнули, что действия с животным могли быть опасны.

Общественные организации по защите животных напомнили, что использование живых существ в уличных перформансах без специальных условий может рассматриваться как жестокое обращение.

Как избежать подобных случаев

При планировании массовых мероприятий с животными — получать разрешение ветеринарных служб.

Для уличных выступлений — согласовывать сценарий и место с муниципальными структурами.

Избегать неожиданных действий вблизи школ и детских площадок, где публика может неправильно истолковать происходящее.

Плюсы и минусы уличных перформансов

Параметр Плюсы Минусы Вовлечённость зрителей создаёт атмосферу праздника возможные недопонимания Использование животных вызывает интерес может нарушать закон о защите животных Артистическая свобода расширяет границы искусства требует юридических согласований

FAQ

Что инкриминируют мужчине

Применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Почему его приняли за эксгибициониста

Из-за необычного костюма и элементов выступления — артист планировал менять штаны разных цветов прямо во время шоу.

Нашли ли ежа

Нет, животное сбежало во время задержания и больше не появлялось.