Мужчина под следствием, а ёж — под вопросом: история, которая началась с праздника знаний

1 сентября в Академгородке, где обычно День знаний проходит спокойно и торжественно, разыгралась сцена, больше похожая на абсурдный спектакль. Мужчина в плаще и шляпе пришёл к школе "Горностай" с живым ежом, мячиками и глиняными фигурками. Всё выглядело как уличное представление, но закончилось — задержанием и уголовным делом.
По словам очевидцев, незнакомец появился на пришкольной площадке во время линейки и сразу привлёк внимание. Он раскладывал на бордюре глиняные поделки, подбрасывал небольшие мячики и протирал бетон салфеткой, будто готовил сцену.
Затем мужчина достал живого ежа и стал подбрасывать его вверх, что вызвало беспокойство у родителей и детей. Кто-то решил, что животному угрожает опасность, и вызвал полицию.
"Он выглядел странно — плащ, шляпа, вокруг мячики и ёж. Было непонятно, что происходит", — рассказала одна из очевидиц инцидента.
Позже выяснилось, что задержанный — научный сотрудник одного из институтов Сибирского отделения РАН по имени Денис. Он готовил интерактивный перформанс для детей, посвящённый началу учебного года.
По задумке, выступление должно было включать элементы жонглирования, игру с глиняными фигурками и даже трюк со сменой одежды — артист носил три пары брюк разных цветов и собирался менять их прямо во время номера.
Но зрители восприняли ситуацию иначе: несколько родителей приняли происходящее за непристойное поведение. Когда приехала полиция, началась путаница, закончившаяся задержанием.
Когда сотрудники попытались сопроводить мужчину к патрульной машине, он, по данным следствия, оказал сопротивление. В материалах дела сказано, что Денис "нанёс рукой не менее одного удара в область грудной клетки сотрудницы полиции, причинив ей острую физическую боль".
"Подозреваемый, осознавая, что перед ним находится сотрудник полиции в форменном обмундировании, нанёс удар рукой", — говорится в постановлении Следственного комитета.
Сам мужчина позже объяснил, что не нападал умышленно: в момент задержания у него резко заболела спина из-за старой травмы позвоночника, и крик боли полицейские приняли за агрессию.
Следственное управление СК РФ по Новосибирской области подтвердило, что в отношении Дениса возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ - применение насилия к представителю власти.
"По уголовному делу назначен комплекс экспертиз, расследование продолжается", — сообщили в ведомстве.
Пока следствие не завершено, обвиняемый находится под подпиской о невыезде.
Самый неожиданный участник этой истории — живой ёж, ставший "свидетелем" и символом перформанса. По словам очевидцев, во время задержания животное убежало в сторону школьного двора и больше его не видели. Поиски питомца результата не дали.
Местные школьники даже устроили импровизированный "поиск ежа", но безуспешно. Вероятно, зверёк успел скрыться в близлежащем лесу Академгородка, как сообщает Om1 Новосибирск.
Ситуация вызвала большой резонанс в соцсетях. Часть пользователей выразила сочувствие мужчине, назвав происшествие "бюрократическим абсурдом". Другие, напротив, подчеркнули, что действия с животным могли быть опасны.
Общественные организации по защите животных напомнили, что использование живых существ в уличных перформансах без специальных условий может рассматриваться как жестокое обращение.
|Параметр
|Плюсы
|Минусы
|Вовлечённость зрителей
|создаёт атмосферу праздника
|возможные недопонимания
|Использование животных
|вызывает интерес
|может нарушать закон о защите животных
|Артистическая свобода
|расширяет границы искусства
|требует юридических согласований
Применение насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
Из-за необычного костюма и элементов выступления — артист планировал менять штаны разных цветов прямо во время шоу.
Нет, животное сбежало во время задержания и больше не появлялось.
