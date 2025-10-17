Клубки смерти под землёй: жуткий феномен, сбивающий учёных с толку уже 500 лет

На первый взгляд кажется, что это городская страшилка, не хуже рассказов о мутантах из канализации. Но феномен крысиных королей — не выдумка. Его документируют учёные, музейные работники и фермеры уже несколько столетий. Иногда эти жуткие клубки крыс находят и в XXI веке.

Фото: Собственная работа by Edelseider , derived work Lämpel, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Крысиный король из Страсбурга

Что скрывается за названием

Крысиным королём называют группу крыс, чьи хвосты сплелись или склеились между собой. Обычно это несколько — от трёх до тридцати особей, оказавшихся в буквальном смысле связанными узлом. Двигаться по отдельности они уже не могут и часто погибают, не сумев выбраться из ловушки.

Чаще всего подобное случается с чёрными крысами (Rattus rattus). У них длинные гибкие хвосты, покрытые мелкими чешуйками и легко липнущие к грязи, смоле или крови. Влажность, холод и скученность делают их особенно уязвимыми.

"Зверьки не могут выбраться из этого узла, а если никак не получается, то им остаётся только отгрызать себе хвосты", — отмечается в описаниях феномена XVI века.

Однако подтверждений, что крысы действительно отгрызают хвосты, пока нет — это гипотеза, а не установленный факт.

Почему такое происходит

Есть несколько объяснений появления "королей".

Физическое склеивание: хвосты сцепляются из-за грязи, крови, экскрементов или замерзают в холодную погоду.

хвосты сцепляются из-за грязи, крови, экскрементов или замерзают в холодную погоду. Поведенческая гипотеза: молодые крысы могут запутаться хвостами во время сна или игр.

молодые крысы могут запутаться хвостами во время сна или игр. Фальсификация: некоторые исследователи предполагали, что древние "образцы" были подделками — специально связанными мёртвыми животными.

Но археозоологи указывают: мумифицированные находки XVI-XIX веков показывают естественное переплетение тканей, невозможное при искусственном связывании.

Первые упоминания и легенды

О феномене впервые упомянул в 1564 году немецкий врач Иоганн Якоб Веккер, который описал "ужасное скопление хвостатых тварей, сплетённых как один организм". В Средневековье появление крысиных королей считали дурным знаком — предвестием эпидемий и голода. Это неудивительно: именно крысы переносили чуму и другие болезни.

С XVIII века, когда серые крысы вытеснили чёрных, случаи стали редкостью. Но сообщения о находках продолжают поступать: Франция, Эстония, Россия, Германия.

Год Место Количество крыс Примечание 1564 Германия не указано первое упоминание (Веккер) 1828 Бухгайм, Германия 32 мумифицирован, хранится в музее Мауритианум 1986 Вандея, Франция 8 музейный экспонат 2005 Эстония 13 (9 живы) описан зоологом Андреем Милютиным

Как выглядят крысиные короли

Внешне это клубок тел и хвостов, напоминающий один огромный узел. Часто животные погибают, не сумев распутаться, и высыхают, превращаясь в своеобразную мумию. Случается, что часть особей какое-то время выживает, передвигаясь синхронно.

В музее Мауритианум в Альтенбурге (Германия) хранится самый известный экземпляр — мумифицированный "король" из 32 крыс, найденный почти 200 лет назад. Экспозиция вызывает одновременно отвращение и научный интерес: анатомический анализ показал естественное переплетение тканей.

Что говорит наука

Современные биологи рассматривают этот феномен как редкое следствие случайного сцепления хвостов. В лабораториях пытались воспроизвести процесс, используя молодняк крыс и вязкие вещества — получить нечто похожее удалось.

Тем не менее, часть учёных считает "крысиного короля" не природным, а патологическим артефактом — продуктом аномальных условий, вроде чрезмерной сырости или высокой плотности грызунов.

"Крысиные короли — реальный, но крайне редкий феномен", — подчёркивал зоолог Андрей Милютин, изучавший находку в Эстонии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: хранить запасы зерна или мусора в неубранных подвалах.

хранить запасы зерна или мусора в неубранных подвалах. Последствие: массовое размножение грызунов и антисанитария — условия для образования "королей".

массовое размножение грызунов и антисанитария — условия для образования "королей". Альтернатива: санитарная обработка, ловушки и использование ультразвуковых отпугивателей грызунов.

А что если это просто легенда

Скептики считают, что феномен преувеличен, а музейные "экземпляры" могли быть реконструированы из отдельных тушек. Однако микроскопическое исследование старинных находок выявило признаки заживших тканей, что невозможно при искусственном связывании. Значит, хотя часть историй и может быть фальсификацией, само явление — реально, пусть и исключительно редкое.

Плюсы и минусы версий происхождения

Версия Доказанность Комментарий Склеивание хвостов Подтверждено экспериментами физически возможно Намеренное поведение крыс Не подтверждено нет наблюдений Подделка человеком Частично вероятно в отдельных случаях

FAQ

Почему крысиные короли встречаются редко

Потому что такие узлы образуются только при сочетании холода, тесноты и грязи. Крысы быстро погибают, и увидеть их живыми почти невозможно.

Можно ли увидеть крысиного короля сегодня

Да, несколько экземпляров хранятся в музеях Германии, Франции и Эстонии.

Опасен ли феномен для человека

Напрямую — нет, но косвенно указывает на антисанитарию и риск инфекций.

Мифы и правда

Миф: крысиные короли — мистическое существо с единой волей.

Правда: это группа животных, случайно сцепившихся хвостами.

крысиные короли — мистическое существо с единой волей. это группа животных, случайно сцепившихся хвостами. Миф: крысы специально связываются, чтобы греться.

Правда: ни одно наблюдение не подтверждает осознанного поведения.

крысы специально связываются, чтобы греться. ни одно наблюдение не подтверждает осознанного поведения. Миф: все "короли" — музейные подделки.

Правда: многие экземпляры прошли зоологическую экспертизу.

Три интересных факта

Самый крупный найденный крысиный король состоял из 32 особей и сохранился почти полностью.

В Эстонии (2005 год) несколько крыс из клубка оставались живыми, что подтвердило реальность феномена.

Схожие явления зафиксированы и у других видов — например, у белок и мышей, но гораздо реже.

Исторический контекст

XVI век: первое упоминание феномена (И. Я. Веккер).

первое упоминание феномена (И. Я. Веккер). 1828 год: находка в Бухгайме, крупнейший известный "король".

находка в Бухгайме, крупнейший известный "король". XX век: научные попытки лабораторного воспроизведения.

научные попытки лабораторного воспроизведения. XXI век: новые случаи фиксируются в Эстонии и России.