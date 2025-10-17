Клубки смерти под землёй: жуткий феномен, сбивающий учёных с толку уже 500 лет

На первый взгляд кажется, что это городская страшилка, не хуже рассказов о мутантах из канализации. Но феномен крысиных королей — не выдумка. Его документируют учёные, музейные работники и фермеры уже несколько столетий. Иногда эти жуткие клубки крыс находят и в XXI веке.
Крысиным королём называют группу крыс, чьи хвосты сплелись или склеились между собой. Обычно это несколько — от трёх до тридцати особей, оказавшихся в буквальном смысле связанными узлом. Двигаться по отдельности они уже не могут и часто погибают, не сумев выбраться из ловушки.
Чаще всего подобное случается с чёрными крысами (Rattus rattus). У них длинные гибкие хвосты, покрытые мелкими чешуйками и легко липнущие к грязи, смоле или крови. Влажность, холод и скученность делают их особенно уязвимыми.
"Зверьки не могут выбраться из этого узла, а если никак не получается, то им остаётся только отгрызать себе хвосты", — отмечается в описаниях феномена XVI века.
Однако подтверждений, что крысы действительно отгрызают хвосты, пока нет — это гипотеза, а не установленный факт.
Есть несколько объяснений появления "королей".
Но археозоологи указывают: мумифицированные находки XVI-XIX веков показывают естественное переплетение тканей, невозможное при искусственном связывании.
О феномене впервые упомянул в 1564 году немецкий врач Иоганн Якоб Веккер, который описал "ужасное скопление хвостатых тварей, сплетённых как один организм". В Средневековье появление крысиных королей считали дурным знаком — предвестием эпидемий и голода. Это неудивительно: именно крысы переносили чуму и другие болезни.
С XVIII века, когда серые крысы вытеснили чёрных, случаи стали редкостью. Но сообщения о находках продолжают поступать: Франция, Эстония, Россия, Германия.
|Год
|Место
|Количество крыс
|Примечание
|1564
|Германия
|не указано
|первое упоминание (Веккер)
|1828
|Бухгайм, Германия
|32
|мумифицирован, хранится в музее Мауритианум
|1986
|Вандея, Франция
|8
|музейный экспонат
|2005
|Эстония
|13 (9 живы)
|описан зоологом Андреем Милютиным
Внешне это клубок тел и хвостов, напоминающий один огромный узел. Часто животные погибают, не сумев распутаться, и высыхают, превращаясь в своеобразную мумию. Случается, что часть особей какое-то время выживает, передвигаясь синхронно.
В музее Мауритианум в Альтенбурге (Германия) хранится самый известный экземпляр — мумифицированный "король" из 32 крыс, найденный почти 200 лет назад. Экспозиция вызывает одновременно отвращение и научный интерес: анатомический анализ показал естественное переплетение тканей.
Современные биологи рассматривают этот феномен как редкое следствие случайного сцепления хвостов. В лабораториях пытались воспроизвести процесс, используя молодняк крыс и вязкие вещества — получить нечто похожее удалось.
Тем не менее, часть учёных считает "крысиного короля" не природным, а патологическим артефактом — продуктом аномальных условий, вроде чрезмерной сырости или высокой плотности грызунов.
"Крысиные короли — реальный, но крайне редкий феномен", — подчёркивал зоолог Андрей Милютин, изучавший находку в Эстонии.
Скептики считают, что феномен преувеличен, а музейные "экземпляры" могли быть реконструированы из отдельных тушек. Однако микроскопическое исследование старинных находок выявило признаки заживших тканей, что невозможно при искусственном связывании. Значит, хотя часть историй и может быть фальсификацией, само явление — реально, пусть и исключительно редкое.
|Версия
|Доказанность
|Комментарий
|Склеивание хвостов
|Подтверждено экспериментами
|физически возможно
|Намеренное поведение крыс
|Не подтверждено
|нет наблюдений
|Подделка человеком
|Частично
|вероятно в отдельных случаях
Потому что такие узлы образуются только при сочетании холода, тесноты и грязи. Крысы быстро погибают, и увидеть их живыми почти невозможно.
Да, несколько экземпляров хранятся в музеях Германии, Франции и Эстонии.
Напрямую — нет, но косвенно указывает на антисанитарию и риск инфекций.
