Природа сошла с ума или готовит новое поколение видов? Удивительный список гибридов

На первый взгляд кажется, что между разными видами в животном мире стоят непреодолимые барьеры. Однако природа — искусный экспериментатор. Иногда она сама создаёт удивительные гибриды, а порой к этому приложил руку человек. Некоторые из них живут в дикой природе, другие появляются только в зоопарках или лабораториях. И все они — пример того, как гибкость эволюции порой поражает воображение.
Гибрид — это потомок двух разных видов, иногда даже разных родов животных. Подобные эксперименты нередко приводят к появлению существ, сочетающих лучшие качества родителей: силу, выносливость, устойчивость к болезням. Этот феномен называется гетерозисом.
Но не всё так просто. Разное количество хромосом делает большинство гибридов бесплодными. Например, овцы имеют 54 хромосомы, козы — 60, и их потомство оказывается нежизнеспособным. Тем не менее, отдельные исключения случаются, и благодаря им мы знаем таких удивительных созданий, как базлы, камы и гролары.
Самый редкий из гибридов копытных — базл, полученный от овцы и козла. В живой природе такие встречи почти невозможны, а в неволе они редки и непредсказуемы.
У базлов 57 хромосом — промежуточное значение между наборами родителей. Из-за этого большинство самцов бесплодны, а самки могут выносить потомство только в исключительных случаях.
По внешности базлы напоминают существо из сказки: шерсть густая, овечья, но голова и ноги скорее козьи. Они растут быстрее и крупнее родителей, отличаются повышенной энергией и живостью.
"Шерсть напоминает овечью. А голова и ноги будто остались от козы", — говорится в исследовании Института генетики животных (ФАО, 2023).
Ещё один пример искусственного скрещивания — кама, потомок верблюда и ламы. Из-за большой разницы в размерах эти животные могут появиться только при искусственном оплодотворении.
Камы сочетают силу и послушание верблюдов с мягкой, плотной шерстью лам. У них нет горбов, но они прекрасно приспособлены к жаркому климату и способны нести груз, не теряя спокойствия.
Однако, как и большинство гибридов, камы бесплодны — их потомство невозможно. Разведение кам ведётся в зоопарках и экспериментальных фермах Ближнего Востока и Южной Америки.
Хайнак — это потомок яка и домашней коровы. Его вывели в Непале, Монголии и Тибете для улучшения мясных и молочных качеств скота. От яка хайнак унаследовал выносливость и способность жить в разреженном воздухе, а от коровы — массу и продуктивность.
Самцы стерильны, но самки могут приносить потомство. Их шерсть и мясо ценятся в горных районах, где обычный скот не выживает.
А вот бифало — результат скрещивания бизона и быка. Он оказался удачным: бифало плодятся, растут быстро, а мясо считается диетическим. Сначала их разводили ради восстановления популяции бизонов в Северной Америке, а позже — как источник качественного белка.
Когда встречаются одногорбый и двугорбый верблюды, рождается нар. Эти животные больше и крепче обоих родителей — вес некоторых особей достигает тонны.
Нары применяются для перевозки тяжёлых грузов и могут выдерживать экстремальные условия пустыни. Однако их потомство, как правило, слабое и мелкое, поэтому наров не разводят массово.
В мире кошачьих самым известным гибридом остаётся лигр — потомок льва и тигрицы. Его длина может превышать 4 метра, а вес доходить до 400 кг.
Лигры сочетают мощь и социальность льва с выносливостью и любовью к воде, свойственной тиграм. Они не умеют охотиться самостоятельно и полностью зависят от человека.
"Любой самый крупный лев на земле на треть меньше, чем этот гибрид", — подчеркнул сотрудник Лондонского зоопарка Майкл Харрис.
Если же скрестить тигра и львицу, получится тигрон. Он меньше лигра, но с более ярким окрасом и заметными полосами. Самцы имеют небольшую гриву, а некоторые самки способны рожать потомство, что делает этот гибрид особенно интересным для зоологов.
Детёныши от самки тигона и самца льва называются литигон. Такие случаи крайне редки и фиксируются только в неволе.
Яглев (яглион) — потомок ягуара и львицы. Он сочетает мощь льва и ловкость ягуара, имеет пятнистую шерсть и иногда гриву. Поведение этих животных уникально: от ягуара они наследуют скрытность, а от львицы — способность жить в группе.
Леопон, напротив, рождается от леопарда и львицы. Он крупнее леопарда, но меньше льва, обладает светлой шерстью с пятнами и любит воду. Обратное скрещивание — льва и самки леопарда — почти невозможно из-за разницы в размерах.
Пумапард — гибрид пумы и леопарда. Он наследует компактное тело и короткие лапы, из-за чего выглядит приземисто. Все такие животные страдают карликовостью и не достигают размеров родителей.
Мул — результат союза осла и лошади. Он сочетает силу и терпение осла с грацией лошади. Мулы выносливы, экономны в питании и живут дольше своих родителей. Но размножаться не могут.
Если поменять родителей местами — получится лошак, меньший по размеру, но более послушный. Из-за меньшей выносливости его почти не разводят.
А вот зеброид, потомок зебры и лошади (или осла), сочетает устойчивость африканской зебры с силой домашних копытных. Несмотря на эффектный внешний вид, зеброиды дики по характеру и плохо поддаются дрессировке.
Гролар (или "пизли") — редкий гибрид гризли и белого медведя. Эти виды начали пересекаться из-за глобального потепления: гризли продвигаются севернее, а полярные медведи — южнее.
Гролары меньше родителей, но обладают комбинированной окраской и чертами обоих видов. Они лучше приспособлены к жизни в более тёплых условиях.
"Даже набор хромосом у них обоих равен 74", — отмечает биолог Кэрол Мартин, объясняя возможность скрещивания.
Мотти — единственный в истории гибрид африканского и индийского слона. Он родился в 1978 году в Честерском зоопарке, но прожил всего 12 дней из-за пупочной инфекции. Несмотря на печальный исход, случай доказал, что даже между столь разными видами возможна жизнь.
Волфин — потомок самки афалины и самца ложной малой косатки. Впервые такие животные появились на Гавайях. Волфины сочетают черты обоих родителей, имеют серо-чёрный цвет и дружелюбный характер.
Редчайший гибрид арктических вод — нарлуха. Он встречается в Северной Атлантике, где ареалы белух и нарвалов начали пересекаться. Эти животные имеют смешанную окраску и необычную форму зубов, унаследованную от обоих родителей.
Эта крошечная морская особь — настоящий гибрид животного и растения. В её клетках есть гены водорослей, что позволяет ей не только питаться, но и фотосинтезировать, производя энергию из света. Учёные до сих пор изучают, как ей удалось объединить ДНК двух разных царств живых существ — это уникальный пример горизонтального переноса генов.
Все мулы бесплодны, но известен один документально подтверждённый случай, когда самка принесла жеребёнка.
Гролары впервые были зафиксированы в Канаде в 2006 году.
Волфины способны понимать команды и дружить с обычными дельфинами.
Первые мулы использовались ещё в Древнем Египте для перевозки грузов.
Гибриды львов и тигров упоминались в китайских хрониках XVI века.
Современные программы по разведению кам и хайнаков начались в 1990-х годах в Дубае и Катманду .
|Плюсы
|Минусы
|Комбинируют лучшие черты родителей
|Большинство бесплодно
|Повышенная выносливость и устойчивость
|Возможны генетические сбои
|Экономическая польза для сельского хозяйства
|Этические споры и ограничения
Могут ли гибриды жить в дикой природе?
Некоторые — да. Например, гролары и нары встречаются в естественных условиях.
Почему большинство гибридов бесплодны?
Из-за несовпадения числа хромосом и генетических различий между родителями.
Создают ли гибридов специально?
Да, часто для науки, зоопарков или сельского хозяйства, чтобы улучшить характеристики животных.
