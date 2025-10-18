Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Сладкий капкан для нервов: почему сахар подбрасывает дрова в костёр стресса
Отопление включили — кожа выключилась: время спасать лицо от превращения в пергамент
Глинтвейн с кофе и коньяком — как сделать вечер по-настоящему согревающим
Главная ошибка новичков на кето-диете: меньше углеводов, но и меньше сил — как избежать провала
Этот апельсиновый кекс пахнет праздником — стоит один раз испечь, чтобы забыть про магазинные сладости
Парадокс Ферми оказался насмешкой: разумная жизнь просто не считает нас интересными
От цитрусов до солнца: Марокко и Россия укрепляют союз на новых направлениях
Чунцин — город, который растёт в небо: где увидеть храмы, панд и скалы, говорящие языком веков

Когда зуб — как копьё, а челюсть весит тонну: топ самых зубастых созданий планеты

7:11
Зоосфера

Если бы в мире животных существовал конкурс на самую впечатляющую улыбку, победителя пришлось бы искать среди самых опасных и странных созданий планеты. Здесь размер действительно имеет значение — но не всегда ради еды или защиты. Иногда огромные зубы становятся украшением, оружием или даже инструментом общения.

Нарвал с бивнем в Арктике
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Нарвал с бивнем в Арктике

5 место — кашалот: подводный великан с килограммовыми зубами

Первым в нашем списке становится кашалот (Physeter macrocephalus) — морской гигант длиной до 20 метров. Каждый его зуб достигает 27 сантиметров и весит около килограмма. Причём растут зубы только на нижней челюсти, образуя до 30 пар.

Удивительно, но эти зубы почти не участвуют в охоте — многие кашалоты прекрасно живут и без них. Учёные предполагают, что зубы помогают животным фиксировать звуковые волны при эхолокации или удерживать добычу.

"В охоте они не сильно помогают: учёные находили вполне упитанных, но беззубых кашалотов", — говорится в исследовании, опубликованном журналом "Marine Mammal Science".

Зубы кашалота веками использовали для резьбы и создания амулетов — считалось, что они приносят удачу и защищают моряков от бед.

4 место — бабирусса: свинка с клыками из носа

На четвёртом месте — бабирусса (Babyrousa babyrussa), обитающая на индонезийских островах Сулавеси и Буру. Её клыки — одно из самых удивительных чудес природы. Они вырастают до 30 сантиметров и… прорастают сквозь кожу морды, изгибаясь наружу.

Учёные до сих пор спорят, зачем свинье такая "украшенная" физиономия. Считается, что клыки защищают глаза и морду во время схваток. Но иногда они становятся смертельными — отрастая, клыки могут пробить череп и впиться в мозг.

Местные легенды утверждают, что бабируссы спят, зацепившись клыками за ветви деревьев, словно висячие акробаты. Научных подтверждений этому нет, но образ действительно впечатляющий.

3 место — морж: ледяной рыцарь с бивнями почти метр длиной

Бронза достаётся моржу (Odobenus rosmarus) — владельцу зубов длиной почти метр и весом до 5,4 килограмма. Его бивни — не просто украшение. Это и средство передвижения, и символ силы. Моржи используют их, чтобы пробивать лёд, вытаскивать себя на айсберг или отбиваться от хищников.

Чем больше бивни, тем выше статус самца и больше шансов привлечь самку. Так моржи решают споры без крови — достаточно продемонстрировать размер.

2 место — африканский слон: сила и мудрость в двух бивнях

Второе место по праву занимает африканский слон (Loxodonta africana). Его бивни растут всю жизнь и могут достигать 2,5 метра, а рекордный экземпляр — 4,1 метра. Каждый бивень за год удлиняется примерно на 17 см, что делает его отличным показателем возраста животного.

Помимо бивней, у слонов есть шесть комплектов жевательных зубов, которые постепенно сменяются. Когда последний стёрся, животное погибает от невозможности питаться. Поэтому старые слоны уходят к болотам — там мягкая растительность позволяет дольше выжить.

1 место — нарвал: морской единорог с трёхметровым "мечом"

Лидером топа становится нарвал (Monodon monoceros) — кит с уникальным левым клыком длиной до трёх метров. Этот зуб растёт сквозь верхнюю губу и закручивается спиралью, придавая животному вид морского единорога. Иногда вырастают оба клыка — тогда нарвал носит два копья на "носу".

Бивень нарвала — это не просто оружие. Он пронизан миллионами нервных окончаний, что делает его чувствительным датчиком: с его помощью кит ощущает температуру и состав воды, улавливает движение косяков рыб и сигналы других особей.

Учёные полагают, что этот зуб помогает самцам соревноваться между собой, как турнирная шпага. Не случайно нарвала часто называют рыцарем арктических вод.

Таблица: сравнение зубных гигантов

Место Вид животного Средняя длина зуба Вес зуба Особенность
1 Нарвал 3 м до 10 кг чувствительный клык, выполняющий функции сенсора
2 Африканский слон 2,5 м до 60 кг зубы растут всю жизнь
3 Морж 1 м 5,4 кг использует бивни как опору
4 Бабирусса 30 см 1-2 кг клыки растут сквозь кожу морды
5 Кашалот 27 см 1 кг зубы только на нижней челюсти

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Охота ради бивней → исчезновение видов → международный запрет на торговлю слоновой костью.
  • Игнорирование роли зубов у животных → непонимание их поведения → внедрение программ защиты экосистем.
  • Сбор "трофейных" зубов кашалотов и моржей → разрушение культурных традиций → использование 3D-моделей для музеев и обучения.

Три интересных факта

  1. У нарвалов бивень растёт исключительно у самцов — самки почти всегда без него.

  2. Слоновьи бивни — это видоизменённые резцы, а не клыки, как многие думают.

  3. Зубы кашалота полностью покрыты эмалью, что делает их одними из самых твёрдых в животном мире.

Исторический контекст

  1. В древности бивни нарвала продавались в Европе как "рога единорога" и стоили дороже золота…

  2. Первые резьбы по зубам кашалота начали делать американские китобои в XIX веке.

  3. В Азии клыки бабируссы считались символом бессмертия и использовались в обрядах.

Плюсы и минусы больших зубов

Плюсы Минусы
Увеличивают шансы на выживание и привлечение партнёра Высокий риск травм и инфекций
Помогают добывать пищу и защищаться Мешают питанию и передвижению
Служат инструментом коммуникации Могут стать причиной гибели (как у бабируссы)

FAQ

Почему у нарвала только один зуб?
Так устроена его генетика: левый клык развивается, а правый обычно остаётся рудиментом.

Можно ли определить возраст слона по бивням?
Да, по длине и толщине бивней зоологи оценивают возраст с точностью до нескольких лет.

Зачем моржу такие длинные зубы?
Они служат и средством защиты, и "крюками" для выхода из воды на лёд.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Садоводство, цветоводство
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Военные новости
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Последние материалы
Мысли стали оружием, кожа — слабым местом: эволюция сделала нас уязвимыми и великими
Моющее средство вместо дорогих спреев: секрет сухих окон, который стоит меньше чашки кофе
Скучные ногти — в прошлом: осень диктует моду на блеск и сладкие оттенки
Руль мстит за ошибки водителя: привычки, из-за которых ломается система управления
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Сцена — его жизнь: как Сергей Безруков превращает театр в школу человечности
Янтарь в болотах: почему за морошкой идут, рискуя утонуть и быть съеденными комарами
Природа обошла фармакологию: как растение-заменитель сахара усилило лечение облысения
Ессентуки запускают путешествие мечты: 5 мест Кавминвод, где воздух лечит, а легенды оживают
Новый удар по такси: восемь из десяти популярных моделей не пройдут проверку в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.