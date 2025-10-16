Медвежья лихорадка в Подмосковье: что стоит за внезапной агрессией медведей к людям этой осенью

Медведи в Подмосковье перестали быть редкостью. За последний год их популяция выросла почти в пять раз — с 15 до примерно 80 особей. Если раньше косолапые были скорее "страшилкой" для грибников, то теперь — реальной угрозой для людей и сельских жителей.
За последние месяцы следы медведей фиксировали у Звенигорода, Одинцова, Талдома — всего в нескольких десятках километров от Москвы. Животные облюбовали дачные окраины, обшаривают мусорки, портят ульи и хозяйственные постройки, не боясь людей.
Тревогу усиливает то, что впервые за полвека в регионе зарегистрированы нападения на человека. В 2025 году зафиксировали два случая — на границе Шаховского и Можайского округов и в районе Лотошинского. Оба пострадавших выжили, но получили тяжёлые травмы.
Весной житель деревни Соколово отправился в лес искать оленьи рога и наткнулся на медведя. Хищник напал в километре от домов. Мужчина получил множественные переломы и открытую черепно-мозговую травму, но чудом выжил: успел позвонить родным, и его эвакуировали вертолётом.
"Самое главное — мы его спасли. Все раны ушили, и нет большого дефекта мягких тканей, хотя есть серьезные переломы костей лицевого скелета", — сказал директор Красногорской клинической больницы Бутай Бутаев.
По словам врачей, пострадавшему предстоит длительное лечение, но угрозы жизни уже нет, сообщает "Царьград".
Как объяснил заместитель директора информационно-аналитического центра охотконтроля Минприроды Алексей Вайсман, бурый медведь — единственный крупный хищник Центральной России, способный убить человека. Даже стая волков не столь опасна.
"Хищник из окрестностей деревни Соколово, вероятно, только проснулся и был очень голодным, вот и напал на человека", — отметил Вайсман.
Он подчеркнул, что нападение могло закончиться трагически, если бы это был взрослый медведь, а не молодой самец, испугавшийся криков жертвы.
"Один мой товарищ, зоолог, специалист по медведям, говорил, что если хищник решил вас съесть, то он это обязательно сделает", — добавил Вайсман.
По наблюдениям специалистов, медведи становятся агрессивными в нескольких случаях: при неожиданной встрече, при ранении, если рядом потомство или в период осенней зажировки — когда зверь активно накапливает жир перед спячкой.
Ранее медведей в Подмосковье можно было встретить лишь в глухих районах, но ситуация изменилась после того, как вид занесли в Красную книгу региона. Охоту запретили, и численность начала стремительно расти. При этом у природоохранных служб нет механизма регулирования численности.
Сегодня звери оказываются на свалках и возле населённых пунктов — источник лёгкой еды перевешивает страх перед человеком.
"Речь идёт не об истреблении, а о балансе", — говорится в сообщении Mash.
|Ситуация
|Реакция зверя
|Риск для человека
|Внезапная встреча в лесу
|Агрессия, оборонительное поведение
|Высокий
|Вблизи помоек и свалок
|Привычка к людям, возможная агрессия при выгоне
|Средний
|В период зажировки (осень)
|Рассматривает человека как добычу
|Максимальный
|Самка с медвежатами
|Защищает потомство
|Очень высокий
Чтобы не стать жертвой случайной встречи, важно знать несколько простых правил:
Не ходите по лесу бесшумно — медведя стоит предупредить о своём присутствии громкой речью или песней.
Избегайте густых зарослей и кустарников.
Если заметили следы или помёт — уходите в противоположную сторону.
При встрече — не бегите! Лучше медленно отходить боком, не поворачиваясь спиной.
Можно распахнуть куртку или поднять руки — чтобы казаться крупнее.
Если медведь не отступает, используйте шумовые отпугиватели или фальшфейеры, которые продаются в туристических магазинах.
Ошибка: попытаться убежать.
→ Последствие: хищник воспримет вас как добычу.
→ Альтернатива: отходите медленно, не показывая спину.
Ошибка: кормить зверя у свалки.
→ Последствие: медведь перестанет бояться людей.
→ Альтернатива: сообщите в охотнадзор, чтобы организовали отлов или отгон.
Ошибка: ночёвка с пищевыми отходами рядом с палаткой.
→ Последствие: зверь привлечётся запахом.
→ Альтернатива: подвесьте продукты на дерево или используйте гермоупаковку.
Экологи предупреждают: если популяцию не контролировать, звери могут начать активно заселять окраины населённых пунктов, что приведёт к конфликтам и гибели животных. Одним из решений может стать выборочный отстрел под контролем специалистов или создание охраняемых зон, где звери смогут находиться без контакта с людьми.
|Плюсы
|Минусы
|Восстановление экосистемного баланса
|Опасность для людей и домашних животных
|Рост биоразнообразия региона
|Порча пасек, ферм и мусорных площадок
|Повышение интереса к экотуризму
|Отсутствие механизмов регулирования численности
Как понять, что поблизости медведь?
Свежие следы лап, сломанные деревья, перевёрнутые муравейники и характерный запах мускуса — верные признаки присутствия зверя.
Что делать, если медведь вышел на дорогу?
Не выходите из автомобиля и не сигналите. Подождите, пока зверь уйдёт. Если он проявляет интерес — отъезжайте медленно.
Можно ли использовать оружие для защиты?
Только при прямой угрозе жизни и при наличии разрешения. Лучше использовать шумовые устройства или перцовые аэрозоли с маркировкой "анти-медведь".
Миф: медведь не нападает первым.
Правда: при внезапной встрече или голоде зверь может атаковать без предупреждения.
Миф: если притвориться мёртвым — спасёшься.
Правда: это работает только при оборонительном нападении самки. Голодный медведь не остановится.
Миф: медведи боятся огня.
Правда: костёр может отпугнуть, но не гарантирует безопасность, особенно при сильном голоде.
• Бурый медведь способен бежать со скоростью до 60 км/ч — догонит даже машину на просёлке.
• Звери имеют отличный нюх: чувствуют запах пищи за 15-20 км.
• В спячку подмосковные медведи ложатся не всегда — мягкие зимы сбивают биоритмы, и животные бродят даже в январе.
В XIX веке медведи были обычными обитателями лесов Московской губернии, но из-за охоты и вырубки лесов исчезли. С 2000-х годов начались программы по восстановлению численности, и теперь регион вновь сталкивается с последствиями успеха этих мер.
Власти и эксперты признают: без регулирования численности конфликты между человеком и хищником будут лишь нарастать.
