Дом без псиного духа: 8 пород, от которых никогда не пахнет — идеальный вариант для квартиры

Собаки — наши верные друзья, но вместе с любовью и преданностью в дом часто приходит и характерный запах. Однако есть породы, которых природа наградила особой шерстью: она не впитывает запахи и не выделяет кожное сало в избытке. Такие питомцы идеально подходят для квартиры, где хочется чистоты и свежести.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Йоркширский терьер

8 пород без запаха

Существует несколько собак, чья шерсть практически не пахнет даже после прогулки под дождём. Их особенность — отсутствие подшёрстка или уникальная структура волоса, схожая с человеческой.

Йоркширский терьер

Эта миниатюрная собака отличается длинной, мягкой и шелковистой шерстью. Йорки не линяют, а значит, в квартире не будет шерсти на коврах и мебели. Однако за их роскошной шевелюрой нужно ухаживать каждый день: регулярное расчёсывание и купание специальным шампунем для длинношёрстных пород помогают избежать спутывания волос и появления неприятного запаха.

Мальтезе (мальтийская болонка)

Белоснежная шерсть этой породы не только красива, но и не имеет характерного "псиного" запаха. Питомцы обожают чистоту, но требуют внимания: их шерсть нужно мыть и сушить феном, чтобы не образовывались колтуны. Благодаря нежному темпераменту мальтезе хорошо ладят с детьми и подойдут для небольшой квартиры.

Пудель

Пожалуй, самая универсальная гипоаллергенная порода. У пуделей шерсть кудрявая, без подшёрстка, и она не линяет. Запаха нет, даже если собака промокнет под дождём. Но без стрижки и ухода не обойтись — шерсть растёт быстро, поэтому груминг потребуется каждые 4-6 недель.

Бишон фризе

Эти белоснежные "облачка" не только очаровательны, но и почти не пахнут. Бишон фризе обладает шерстью, напоминающей хлопок — она мягкая, плотная и не впитывает грязь. Зато требует внимания: без расчёсывания шерсть сваляется, и тогда появится запах. Регулярное мытьё мягким шампунем и использование кондиционера для собак делает их шубку безупречной.

Басенджи

Необычная африканская порода, известная тем, что не лает. Басенджи также не источает запаха, даже после купания или прогулки. Эти собаки чистоплотны как кошки — они умываются лапой и тщательно следят за своей шерстью. Идеальный вариант для тех, кто не любит частые купания питомца.

Шнауцер

Миниатюрный, стандартный и ризеншнауцер — все представители этой породы не линяют и почти не пахнут. Их жёсткая шерсть требует тримминга несколько раз в год, но зато дом всегда остаётся чистым. Важно ухаживать за бородкой и лапами, где может скапливаться грязь.

Китайская хохлатая собака

Эта порода бывает двух типов — голая и пуховая. Голая хохлатая лишена шерсти почти полностью, поэтому запаха быть просто не может. Зато кожа нуждается в защите: крем от солнца летом и одежда зимой. Пуховые собаки имеют мягкую, лёгкую шерсть без подшёрстка — тоже без запаха, но требуют регулярного расчёсывания.

Португальская водяная собака

Энергичный питомец с густой, но водонепроницаемой шерстью. Эти собаки созданы для плавания, а значит, их шубка не намокает и не пахнет даже после долгих водных прогулок. Они нуждаются в частом купании и расчёсывании, иначе густые кудри могут сваляться.

Как ухаживать

Мыть лапы и живот после каждой прогулки — грязь быстро вызывает запах. Использовать шампуни без сульфатов и с нейтральным pH. Регулярно чистить уши и зубы — запах часто идёт именно оттуда. Следить за рационом: некачественный корм или лакомства с ароматизаторами провоцируют кожные проблемы. Проветривать место, где спит питомец, и стирать лежанку хотя бы раз в неделю.

Ошибки и последствия

• Ошибка: редко купать собаку, думая, что "беззапаховые" породы не нуждаются в гигиене.

• Последствие: накопление кожного сала и появление неприятного аромата.

• Альтернатива: мягкие очищающие пены и сухие шампуни, которые освежают шерсть без воды. • Ошибка: использовать человеческий шампунь.

• Последствие: раздражение кожи, перхоть, зуд.

• Альтернатива: ветеринарные шампуни с алоэ вера, овсянкой или хлоргексидином. • Ошибка: кормить остатками со стола.

• Последствие: сбои пищеварения, что отражается на запахе тела и дыхании.

• Альтернатива: подобрать гипоаллергенный корм класса "супер-премиум" с лососем, ягнёнком или уткой.

Если запах всё-таки появился

Иногда даже у "чистых" пород может появиться запах. Это сигнал проверить здоровье. Часто причина — аллергия, воспаление ушей или зубов. Посещение ветеринара и корректировка рациона помогают вернуть питомцу свежесть.

FAQ

Как выбрать породу без запаха?

Обратите внимание на шерсть — у гипоаллергенных собак нет подшёрстка. Подходящие варианты: пудель, бишон фризе, басенджи.

Сколько стоит содержание таких собак?

Ежемесячно уходит от 5 до 10 тысяч рублей на корм, груминг и ветеринарные визиты.

Что лучше — голая или длинношёрстная собака?

Голые породы проще в уходе, но требуют защиты кожи. Длинношёрстные — красивее, но нуждаются в постоянном груминге.

Мифы и правда

Миф: если собака не пахнет, её можно мыть раз в месяц.

Правда: запаха не будет только при регулярной гигиене.

Миф: гипоаллергенные собаки не вызывают аллергию вовсе.

Правда: у чувствительных людей реакция может быть даже на слюну или перхоть.

Миф: короткошёрстные собаки пахнут меньше.

Правда: всё зависит не от длины шерсти, а от структуры волоса и ухода.

Породы собак без запаха — отличное решение для квартирного содержания и людей, чувствительных к шерсти. Йоркширский терьер, пудель, бишон фризе, басенджи и другие перечисленные питомцы сочетают чистоплотность, красоту и дружелюбие. Но отсутствие запаха не освобождает от регулярного ухода: именно правильное питание, гигиена и внимание к здоровью сохраняют свежесть даже у самых "чистых" пород.