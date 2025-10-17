Радужный мех не миф: природа раскрыла тайну сияющих животных — результат поражает даже физиков

Долгое время считалось, что переливающийся мех — исключительная особенность золотых кротов. Эти крошечные обитатели песков Южной Африки казались единственными млекопитающими, чья шерсть сияет всеми цветами радуги. Однако новое исследование перевернуло это представление: теперь известно, что радужный блеск встречается у 14 видов животных. Среди них — африканская травяная крыса, западноафриканская мохнатая крыса, гигантская выхухоль и несколько других мелких млекопитающих.
Учёные использовали современные методы микроскопии, включая электронную, чтобы рассмотреть структуру каждого волоска. Они обнаружили, что секрет сияния кроется не в пигментах, а в самой форме волоса. Внутри кутикулы располагаются многослойные тонкие плёнки, которые действуют как зеркала — они преломляют и отражают свет, создавая оптический эффект иризации. Благодаря этому мех выглядит так, будто покрыт металлическим отблеском.
Интересно, что такое строение не только придаёт животным необычный вид, но и защищает их. У золотых кротов, например, блестящие волоски помогают легче скользить по песку, предотвращая загрязнение и намокание меха. Для животных, ведущих подземный образ жизни, это настоящая эволюционная находка.
|Вид
|Среда обитания
|Особенность окраса
|Возможная функция
|Золотой крот
|Песчаные почвы Южной Африки
|Яркий бронзово-зелёный блеск
|Снижение трения, защита от влаги
|Африканская травяная крыса
|Саванны и кустарники
|Золотистые и зелёные переливы
|Камуфляж в высокой траве
|Гигантская выхухоль
|Влажные районы Африки
|Серо-синий металлический оттенок
|Защита от воды и загрязнений
|Западноафриканская мохнатая крыса
|Тропические леса
|Мягкий перелив серо-коричневых тонов
|Сигнальная функция, защита от паразитов
Исследование проводилось международной группой зоологов и физиков, которые объединили методы оптического анализа и моделирования. Они не просто фиксировали факт блеска, но и измеряли длину волн отражённого света. Оказалось, что структура волос у разных видов отличается, но принцип создания радужного эффекта остаётся общим.
"Эффект перелива возникает благодаря многослойным тонким плёнкам внутри кутикулы", — говорится в исследовании, опубликованном IFLScience.
По словам специалистов, подобные оптические явления чаще встречаются у насекомых и птиц — например, у павлинов или жуков-скарабеев. Для млекопитающих же это редкость, что делает находку особенно ценной.
Учёные отмечают, что изучение структуры волос млекопитающих помогает разрабатывать новые материалы с аналогичными свойствами. Чтобы воспроизвести подобный эффект в лабораторных условиях, исследователи используют следующий алгоритм:
Такая технология уже используется в производстве защитных очков, косметики и декоративных красок, где важна игра света без применения токсичных пигментов.
Учёные предполагают, что переливающийся мех может выполнять функции, не связанные с эстетикой. Он способен защищать от перегрева, отпугивать хищников или даже служить элементом общения между особями. Например, отражённый свет помогает животным различать друг друга в тени или под землёй, где обычные цвета плохо видны.
Кроме того, отражающие свойства шерсти снижают теплопоглощение. Это особенно важно для животных, живущих в жарком климате, где температура почвы может превышать 40 °C.
Как млекопитающие получают радужный мех без пигментов?
Перелив создаётся за счёт структуры волос, а не цвета. Многослойные плёнки внутри волоса преломляют свет, как призма.
Можно ли воспроизвести этот эффект в домашних условиях?
Нет. Для создания устойчивой иризации требуется нанометровая точность, которую можно достичь только в лаборатории.
Какие ещё животные обладают подобным мехом?
Помимо кротов и грызунов, слабый радужный эффект замечен у некоторых видов летучих мышей и водяных крыс.
Открытие 14 видов с радужной шерстью показывает, насколько разнообразна природа и как ещё мало мы знаем о её скрытых оптических механизмах.
