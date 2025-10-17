Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перхоть атакует миллионы голов: остановить её способна лишь ложка жёлтого порошка
Скрытые враги улыбки: продукты, из-за которых зубы темнеют и теряют белизну, даже если их чистить
Секрет из кухонного ящика: как за минуту избавиться от сквозняков без герметика и ремонта
Метод Линн Рэмси: зачем режиссёр заставляла Лоуренс и Паттинсона танцевать в обнажённом виде
Газовая ловушка захлопнулась: почему энергоёмкие производства покидают Европу
Японцы жарят курицу не так, как мы — и получают хруст, о котором можно мечтать
Мигает жёлтый глаз на приборке — вот когда можно ехать, а когда тормоза подведут
Туя зимой не спит — она страдает: как помочь ей пережить холод без потерь
Тейлор Свифт вдохнула новую жизнь в шедевр: как клип изменил судьбу картины в немецком музее

Похожа на гиену, но не из их мира: кто на самом деле эта загадочная африканская хищница

2:30
Зоосфера

На первый взгляд может показаться, что перед глазами одна из разновидностей гиены: пятнистая шерсть, мощные челюсти, длинные лапы и настороженная стойка. Однако внешнее сходство обманчиво. Этот зверь принадлежит не к подотряду кошкообразных, как гиены, а к семейству псовых. Речь идёт о гиеновидной собаке (Lycaon pictus) — одном из самых интересных примеров конвергентной эволюции, когда неродственные виды приобретают схожие черты под воздействием одинаковых условий среды.

гиеновидная собака
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
гиеновидная собака

Когда собака выглядит как гиена

Гиеновидная собака действительно напоминает гиену не только внешне, но и образом жизни. Это стройный, поджарый хищник с пятнистой окраской, большими округлыми ушами и крепкими конечностями. Каждая особь имеет уникальный узор пятен, выполняющий роль естественного камуфляжа.

Название породы — не случайность: латинское Lycaon pictus переводится как "раскрашенный волк". При этом к гиенам эти животные не имеют никакого отношения. Гиены относятся к кошкообразным, а гиеновидные собаки — к псовым. Эволюционные пути этих групп разошлись миллионы лет назад, и теперь их родство не ближе, чем у кошки и собаки.

Один из древнейших псов

Современные гиеновидные собаки — потомки очень древней линии. Исследования показали, что их предки отделились от общего ствола псовых около 1,7 миллиона лет назад. Для сравнения, волки, ближайшие родственники домашних собак, выделились как вид примерно 400 тысяч лет назад.

Эти животные сохранили множество черт, характерных для ранних псов. Например, у них только четыре пальца на каждой лапе — один палец исчез в ходе адаптации к бегу на большие расстояния. Такая особенность делает их шаг более вытянутым и экономным, что помогает догонять добычу в жарких саваннах.

Зубы гиеновидных собак отличаются особенно мощными премолярами — зубами, расположенными за клыками. Относительно размеров головы они являются самыми крепкими среди всех псовых. Такая особенность позволяет животным разгрызать кости и полностью использовать добычу без остатка.

Где обитает этот необычный хищник

Ареал гиеновидной собаки охватывает субсахарскую Африку. Наибольшие популяции сохраняются в национальных парках Ботсваны, Намибии и Танзании. Предпочтение отдаётся открытым саваннам и редколесью, где проще организовать коллективную охоту.

Эти животные живут и охотятся стаей, демонстрируя высокий уровень социальной организации. В группе может насчитываться от 6 до 20 особей. Стая формируется вокруг доминирующей пары — самца и самки, которые вместе принимают решения и воспитывают потомство.

Искусство коллективной охоты

Гиеновидные собаки считаются одними из самых эффективных охотников в мире животных. Успешность их атак достигает 80-90 %, тогда как у львов этот показатель не превышает 30 %. Секрет заключается в чёткой координации действий.

Каждая стая действует по определённой схеме: часть животных загоняет жертву, остальные перехватывают путь к отступлению. Основная добыча — газели, антилопы и другие копытные среднего размера. Охота начинается на рассвете или в сумерках, когда жара спадает, и продолжается до тех пор, пока жертва не теряет силы.

После удачной охоты пищу в первую очередь получают щенки и молодые особи, затем остальные члены стаи. Подобное распределение делает группу сплочённой и устойчивой.

Враги и конкуренты

Несмотря на силу и организованность, гиеновидные собаки остаются уязвимыми. Их главные противники — львы и гиены. Львы уничтожают собак, чтобы устранить конкурентов за добычу, и часто убивают их даже без необходимости кормиться.

С гиенами отношения сложнее. Пятнистые гиены значительно крупнее и нередко отбирают добычу у своих "псевдотёзок". Однако преимущество на стороне того, чья группа больше. Если численность собак превосходит количество гиен, победа достаётся им: слаженные действия и скорость позволяют отогнать соперников или даже расправиться с ними.

Разные системы, одинаковая цель

Гиены и гиеновидные собаки демонстрируют противоположные типы социальной структуры.

  • У гиен матриархат: главенствуют самки, распределение пищи зависит от статуса в иерархии, а при поедании добычи каждый старается урвать кусок и отойти подальше.

  • У гиеновидных собак моногамная пара лидеров управляет всей стаей, и именно самец доминирующей пары имеет решающее слово. При делёжке добычи приоритет отдают щенкам, что обеспечивает выживаемость потомства.

Эта разница показывает, что внешнее сходство между видами не означает сходства в поведении и организации жизни.

Конвергентная эволюция

Сходство гиеновидных собак и гиен — классический пример конвергентной эволюции. В сходных условиях африканских саванн два совершенно разных вида выработали одинаковые адаптации: пятнистую окраску для маскировки, крепкие челюсти для переработки костей, длинные ноги для погони и сильные социальные связи в группе.

Подобные совпадения подтверждают, что эволюция не копирует форму, а создаёт функциональные решения, подходящие для конкретной среды.

Современное состояние популяции

В наши дни гиеновидные собаки занесены в Красную книгу МСОП как исчезающий вид. Главные угрозы — разрушение местообитаний, браконьерство и болезни, передающиеся от домашних собак. Численность популяции не превышает 7 тысяч взрослых особей, и тенденция к снижению сохраняется.

В национальных парках Африки ведётся активная работа по их сохранению. Учёные устанавливают радиометки, наблюдают за миграциями, фиксируют уровень рождаемости и взаимодействие с другими видами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: путать гиеновидную собаку с гиеной.
    Последствие: неверное представление о родстве и экологии.
    Альтернатива: понимать, что это псовое животное с уникальной историей эволюции.

  • Ошибка: считать, что вид не нуждается в защите.
    Последствие: потеря редкой популяции и ослабление экосистемы.
    Альтернатива: поддержка природоохранных проектов и охрана территорий.

  • Ошибка: воспринимать сходство как доказательство родства.
    Последствие: игнорирование принципов конвергентной эволюции.
    Альтернатива: рассматривать морфологию как результат адаптации к схожим условиям.

Таблица "Сравнение гиеновидной собаки и гиены"

Признак Гиеновидная собака Пятнистая гиена
Семейство Псовые Гиеновые (кошкообразные)
Количество пальцев 4 5
Тип иерархии Доминирующая пара Матриархат
Основная добыча Антилопы, газели Падаль, копытные
Способ охоты Загонная охота стаей Индивидуальная или групповая
Распределение пищи В первую очередь щенки По статусу в стае
Ареал Саванны Африки Центральная и Южная Африка

Три интересных факта

  1. Каждая гиеновидная собака имеет уникальный рисунок пятен, как отпечаток пальца у человека.

  2. Во время охоты животные способны развивать скорость до 60 км/ч и сохранять темп до получаса.

  3. Щенков выкармливают все взрослые члены стаи — даже те, кто не имеет собственного потомства.

Исторический контекст

  1. Описание вида впервые опубликовано в 1820 году зоологом Коэном.

  2. В древних наскальных рисунках Африки встречаются изображения животных, напоминающих современных гиеновидных собак.

  3. В XX веке популяция резко сократилась из-за вспышек бешенства и чумы плотоядных.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Домашние животные
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Наука и техника
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Наука и техника
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Последние материалы
Перхоть атакует миллионы голов: остановить её способна лишь ложка жёлтого порошка
Скрытые враги улыбки: продукты, из-за которых зубы темнеют и теряют белизну, даже если их чистить
Секрет из кухонного ящика: как за минуту избавиться от сквозняков без герметика и ремонта
Метод Линн Рэмси: зачем режиссёр заставляла Лоуренс и Паттинсона танцевать в обнажённом виде
Газовая ловушка захлопнулась: почему энергоёмкие производства покидают Европу
Японцы жарят курицу не так, как мы — и получают хруст, о котором можно мечтать
Мигает жёлтый глаз на приборке — вот когда можно ехать, а когда тормоза подведут
Туя зимой не спит — она страдает: как помочь ей пережить холод без потерь
Тейлор Свифт вдохнула новую жизнь в шедевр: как клип изменил судьбу картины в немецком музее
До 40 ещё далеко, а память уже подводит: что происходит с новым поколением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.