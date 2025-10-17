Псы с дурной славой: за что хозяева готовы защищать бультерьеров и питбулей до последнего

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Каждый месяц в новостях появляются тревожные заголовки: "Собака напала на человека", "Питбуль покусал ребёнка", "Бультерьер сорвался с поводка". После таких историй общество вновь делится на два лагеря: одни требуют полного запрета "опасных" пород, другие встают на их защиту.

Американский питбультерьер
Фото: flickr is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Американский питбультерьер

Но при всей репутации именно этих собак — бультерьеров, американских стаффордширских терьеров, питбулей — люди продолжают покупать щенков, учить, тренировать и любить их всей душой. Почему?

Бойцовые или не бойцовые

Противники этих пород уверены: агрессия у них "в крови". Владельцы же возражают — собачьи бои давно запрещены, а современные питомцы выведены для спорта и семьи. Истина, как обычно, где-то посередине.

Да, корни пород действительно уходят в историю собачьих поединков. Отсюда — мощные челюсти, крепкие мышцы, высокая больеустойчивость и реакция, доведённая до молнии. Но есть и другой аспект, который часто забывают: собак для боёв отбирали так, чтобы они никогда не нападали на человека. Ведь хозяин должен был иметь возможность разнять дерущихся псов голыми руками.

"Кровь — великое дело", — писал Сетон-Томпсон, описывая инстинкты собак, которые проявляются даже спустя поколения.

Так что да, в каждом бультерьере или стаффе живёт "бойцовая память", но она направлена не против людей, а на соперничество, азарт и желание действовать. И именно эти качества сделали их идеальными партнёрами для человека — при правильном воспитании.

Откуда берётся опасность

Корни всех этих пород — в старинных английских бульдогах и терьерах. От первых — сила, упорство и хватка, от вторых — неугомонный характер и жажда деятельности.

Бультерьеры, стаффы и питбули — это классические терьеры: энергичные, сообразительные, азартные. Им жизненно важно иметь задачу — охрану, спорт, игру, прогулку, контакт с человеком. Без дела и дисциплины терьер превращается в маленький ураган.

Эта черта делает их и идеальными спутниками, и источником проблем. Один и тот же характер — добродушный, но неуправляемый, — может вылиться как в преданность, так и в агрессию, если собака растёт без внимания и правил.

Почему вина не в породе

Проблема не в собаках, а в людях, которые не понимают, что именно они покупают. Та же ошибка случается и с джек-рассел-терьерами, и с фокстерьерами, просто последствия у них меньше.

Когда владелец хвалит щенка за "смелость" — за рычание или бросок, он невольно закрепляет опасное поведение. Собака запоминает: так можно порадовать хозяина. И однажды, уже будучи взрослой, повторит это не на игрушке, а на прохожем.

Сильный, самостоятельный, преданный — таким должен быть хозяин бультерьера или стаффа. Только при чётком лидерстве собака превращается из потенциальной угрозы в настоящего друга.

Почему их всё равно любят

Если посмотреть на этих собак без предубеждений, многое становится ясно. Они:

  • среднего размера — удобно содержать в квартире;

  • короткошёрстные — не требуют сложного ухода;

  • сильные и выносливые — идеальны для активных людей;

  • удивительно эмоциональные и сообразительные.

Они улавливают настроение хозяина с одного взгляда. Стоит человеку расстроиться — пес ляжет рядом, стоит позвать — мгновенно включается в действие.

Вот за это их и любят: за преданность, за то, что живут в одном ритме с человеком. Для спортсмена — это партнёр на пробежке, для семьи — ласковый телохранитель, для одинокого — верный друг, который всегда рядом.

Светлая и тёмная стороны одной преданности

Терьер по натуре всегда нацелен на взаимодействие с человеком. Он читает хозяина как открытую книгу. Но именно поэтому так важно, чему он у него научится.

  • Если хозяин добр, спокоен и последователен — собака станет надёжной и уравновешенной.

  • Если владелец нервный, вспыльчивый или ищет самоутверждения — пёс превратится в отражение его эмоций.

Именно поэтому в одних руках бультерьер спасает людей из завалов, а в других — оказывается в сводках новостей.

Когда ответственность выше любви

Эти породы не для всех. Им нужен человек, который умеет держать эмоции под контролем, готов учиться кинологии и понимать язык тела собаки.

Ошибка владельца такой собаки может стоить не только испорченной репутации, но и жизни. Поэтому любой, кто берёт щенка бультерьера, питбуля или стаффа, должен задать себе честный вопрос: "Я готов нести ответственность за его поведение?"

Запретить эти породы — значит перечеркнуть труд десятков поколений заводчиков и кинологов. Но ограничить их разведение и усилить контроль — необходимо. Это вопрос не запрета, а знания и культуры обращения.

Ошбка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить щенка ради статуса.
    Последствие: собака без воспитания превращается в источник опасности.
    Альтернатива: брать питомца осознанно, с обучением и консультацией кинолога.

  • Ошибка: путать агрессию с защитой.
    Последствие: собака начинает воспринимать мир как угрозу.
    Альтернатива: развивать уравновешенность, социализацию и самоконтроль.

  • Ошибка: оправдывать нападения "характером породы".
    Последствие: рост числа трагедий и запретов.
    Альтернатива: информировать владельцев, а не стигматизировать собак.

А что если "опасные" собаки — просто зеркала людей

Может быть, дело не в генах, а в том, кто стоит по другую сторону поводка. Эти собаки видят в человеке центр своего мира и действуют так, как он их научит.

Бультерьер способен стать и нежным нянькой, и безжалостным защитником — всё зависит от того, какой мир показал ему хозяин.

Таблица "Две стороны одной породы"

Характеристика У ответственного владельца У неопытного владельца
Поведение Спокойный, уверенный, преданный Возбудимый, нервный, непредсказуемый
Отношение к людям Доброжелательный Подозрительный, может проявлять агрессию
Энергия Направлена в спорт и обучение Уходит в деструктивное поведение
Образ жизни Активные прогулки, дрессировка Конфликты, ограничения, стресс

Три интересных факта

  1. Первые бультерьеры создавались как собаки "джентльменов" — бойцы с безупречными манерами.

  2. В Англии стаффордширских бультерьеров называют nanny dogs - "собаки-няни" за доброту к детям.

  3. Среди поисково-спасательных псов в России есть бультерьеры, успешно работающие на завалах.

Исторический контекст

  1. Породы буль-типа появились в XIX веке в Англии после запрета боёв с быками.

  2. В 1970-80-х их активно использовали в спорте и кинологической службе.

  3. Сегодня в ряде стран ведутся дискуссии: запретить ли их полностью или ужесточить требования к владельцам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
