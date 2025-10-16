Найти общий язык с питомцем проще, чем кажется: секреты правильного подхода к воспитанию

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Животные не понимают человеческие слова, но тонко улавливают интонацию, настроение и мимику хозяина, по которым легко различают одобрение или недовольство. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков

Он объяснил, что у собак и кошек, как и у маленьких детей, память короткая. Если наказание следует не сразу, животное не свяжет его с прежним проступком. Поэтому воспитательный эффект достигается только при немедленной и однозначной реакции владельца на неправильное поведение. Шеляков также отметил, что жесты воспринимаются питомцами как шум, поэтому важно вырабатывать четкие и простые сигналы.

"Животные не понимают слова, но воспринимают интонацию и настроение человека. Если вы говорите грубо, питомец поймет, что сделал что-то не так, а ласковый голос покажет одобрение. Главное — реагировать сразу, иначе ассоциации не возникнут", — пояснил ветеринар.

Врач напомнил, что для успешного обучения надо показывать, где хозяин доволен, а где нет, при правильном поведении достаточно спокойно разжать ладонь с лакомством, без лишних движений. Статичное положение человека при поощрении — одно из основных правил дрессировки.

"Если же животное делает что-то неправильно, можно начать аккуратно махать руками и менять интонацию, но не кричать и не применять физическое наказание. Воспитание должно быть простым, последовательным и спокойным. Тогда питомец быстрее поймет, чего от него требуют", — добавил Шеляков.

Эксперт подчеркнул, что терпение и своевременная реакция владельца важнее резких наказаний, при частых и запоздавших упреках животное теряет связь между действием и последствием, и поведение не корректируется. Он рекомендовал владельцам заранее продумывать систему поощрений и сигналов, а при затруднениях обратиться к профессиональному кинологу или ветеринарному тренеру.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
