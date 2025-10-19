Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:30
Зоосфера

Появление на свет семи малышей сумчатого муравьеда, одного из самых редких животных континента, стало настоящим праздником для экологов. Эти детёныши были замечены в двух заповедниках на юго-западе штата Новый Южный Уэльс, что вселяет надежду на полное восстановление вида, долгое время считавшегося находящимся на грани исчезновения.

Сумчатый муравьед в Австралии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сумчатый муравьед в Австралии

Неожиданное пополнение в дикой природе

Организация Australian Wildlife Conservancy (AWC) сообщила о долгожданной находке: камеры зафиксировали крошечных муравьедов, исследующих окрестности логова в национальном парке Малли-Клиффс.

На кадрах видно пятерых детёнышей — четверых братьев и сестру. Ещё двое малышей появились в заповеднике дикой природы Скотия.

"Для нас это невероятное событие. Наблюдать за детёнышами этого вида — большая редкость. А увидеть сразу семь малышей — настоящий прорыв, доказывающий, что популяция успешно растёт", — рассказали сотрудники AWC.

Экологи подчеркнули, что животные размножаются в благоприятной среде — в зонах, защищённых от хищников, где программа по восстановлению вида реализуется уже несколько лет.

Плюсы и минусы программы восстановления

Плюсы Минусы
Повышение численности вида Зависимость от искусственно охраняемых территорий
Улучшение генетического разнообразия Высокие затраты на содержание заповедников
Расширение научных данных о поведении муравьедов Риск инбридинга из-за малой популяции
Повышение экологической осведомлённости общества Угроза пожаров и изменения климата

Кто такие сумчатые муравьеды

Эти крошечные хищники (лат. Myrmecobius fasciatus) — одни из самых необычных животных Австралии.

  • Размер: длина тела до 27 см
  • Вес: около 500 граммов
  • Питание: муравьи и термиты (до 20 000 в день)
  • Особенность: единственные дневные сумчатые
  • Местообитание: полупустыни и кустарниковые равнины

Они отличаются яркой окраской с поперечными полосами на спине и длинным пушистым хвостом.

Мифы и правда

Миф Правда
Сумчатые муравьеды родственники обычных муравьедов. Нет, это отдельная ветвь эволюции, уникальная для Австралии.
Это ночные животные. Наоборот, немунии — единственные сумчатые, ведущие дневной образ жизни.
Они питаются фруктами и листвой. Основной рацион — муравьи и термиты, которых зверь высасывает липким языком.
Вид не подлежит спасению. Современные программы показали, что восстановление реально — популяция растёт.

Исторический контекст

Ещё в XIX веке сумчатые муравьеды, которых в Австралии называют немуниями, обитали почти по всему континенту. После появления европейских поселенцев всё изменилось: в страну завезли лис и диких кошек, которые стали истреблять беззащитных зверьков.

К середине XX века численность немуний сократилась до нескольких сотен особей, а к 1980-м вид считался почти вымершим. Только создание охраняемых территорий и программы реинтродукции (возвращения животных в дикую природу) помогли спасти его от исчезновения.

Сегодня сумчатый муравьед по-прежнему находится в Красной книге, но его численность постепенно увеличивается — теперь насчитывается около 1000 особей.

3 интересных факта о немунии

  1. У сумчатого муравьеда 52 зуба — больше, чем у любого другого сумчатого животного.
  2. Его язык покрыт крошечными крючками, которые помогают вылавливать насекомых из термитников.
  3. Один взрослый немуния способен пройти более трёх километров в день в поисках пищи.

Каждый малыш — это маленькая победа не только для Австралии, но и для всей планеты. Ведь за каждой такой историей — годы труда и вера в жизнь", — подытожили в AWC.

Появление семи детёнышей стало символом возрождения. Учёные называют этот случай "вдохновляющим знаком" и доказательством того, что экологические программы действительно работают, когда за дело берутся профессионалы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
