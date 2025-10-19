Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими

Появление на свет семи малышей сумчатого муравьеда, одного из самых редких животных континента, стало настоящим праздником для экологов. Эти детёныши были замечены в двух заповедниках на юго-западе штата Новый Южный Уэльс, что вселяет надежду на полное восстановление вида, долгое время считавшегося находящимся на грани исчезновения.
Организация Australian Wildlife Conservancy (AWC) сообщила о долгожданной находке: камеры зафиксировали крошечных муравьедов, исследующих окрестности логова в национальном парке Малли-Клиффс.
На кадрах видно пятерых детёнышей — четверых братьев и сестру. Ещё двое малышей появились в заповеднике дикой природы Скотия.
"Для нас это невероятное событие. Наблюдать за детёнышами этого вида — большая редкость. А увидеть сразу семь малышей — настоящий прорыв, доказывающий, что популяция успешно растёт", — рассказали сотрудники AWC.
Экологи подчеркнули, что животные размножаются в благоприятной среде — в зонах, защищённых от хищников, где программа по восстановлению вида реализуется уже несколько лет.
|Плюсы
|Минусы
|Повышение численности вида
|Зависимость от искусственно охраняемых территорий
|Улучшение генетического разнообразия
|Высокие затраты на содержание заповедников
|Расширение научных данных о поведении муравьедов
|Риск инбридинга из-за малой популяции
|Повышение экологической осведомлённости общества
|Угроза пожаров и изменения климата
Эти крошечные хищники (лат. Myrmecobius fasciatus) — одни из самых необычных животных Австралии.
Они отличаются яркой окраской с поперечными полосами на спине и длинным пушистым хвостом.
|Миф
|Правда
|Сумчатые муравьеды родственники обычных муравьедов.
|Нет, это отдельная ветвь эволюции, уникальная для Австралии.
|Это ночные животные.
|Наоборот, немунии — единственные сумчатые, ведущие дневной образ жизни.
|Они питаются фруктами и листвой.
|Основной рацион — муравьи и термиты, которых зверь высасывает липким языком.
|Вид не подлежит спасению.
|Современные программы показали, что восстановление реально — популяция растёт.
Ещё в XIX веке сумчатые муравьеды, которых в Австралии называют немуниями, обитали почти по всему континенту. После появления европейских поселенцев всё изменилось: в страну завезли лис и диких кошек, которые стали истреблять беззащитных зверьков.
К середине XX века численность немуний сократилась до нескольких сотен особей, а к 1980-м вид считался почти вымершим. Только создание охраняемых территорий и программы реинтродукции (возвращения животных в дикую природу) помогли спасти его от исчезновения.
Сегодня сумчатый муравьед по-прежнему находится в Красной книге, но его численность постепенно увеличивается — теперь насчитывается около 1000 особей.
Каждый малыш — это маленькая победа не только для Австралии, но и для всей планеты. Ведь за каждой такой историей — годы труда и вера в жизнь", — подытожили в AWC.
Появление семи детёнышей стало символом возрождения. Учёные называют этот случай "вдохновляющим знаком" и доказательством того, что экологические программы действительно работают, когда за дело берутся профессионалы.
