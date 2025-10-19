Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые изготовили протез для медведя-губача. Пациентом стал Васикаран, или просто Васи — обитатель Центра спасения медведей Баннергхатта (BBRC).
Ранее Васи жил в лесах южного штата Карнатака. В сентябре 2019 года он попал в ловушку, установленную браконьерами, и серьёзно повредил заднюю лапу. Сотрудники некоммерческой организации Wildlife SOS обнаружили медведя и спасли его, однако травма оказалась настолько тяжёлой, что конечность пришлось ампутировать.
Без одной лапы губач не мог бы выжить в дикой природе, поэтому его перевезли в Центр спасения медведей BBRC. Там он научился жить заново — передвигался на трёх лапах, хотя это давалось ему с трудом.
"Он был невероятно жизнерадостным и любопытным. Мы быстро к нему привязались и захотели сделать всё возможное, чтобы помочь", — рассказали сотрудники BBRC.
Поскольку ранее протезы медведям-губачам никогда не изготавливались, специалисты центра обратились к известному американскому ветеринару Деррику Кампана, прославившемуся созданием индивидуальных ортопедических решений для животных — от слонов до собак.
Вместе с инженерами он разработал лёгкий, но прочный протез, адаптированный под строение лапы губача. После примерки и корректировок устройство установили Васи.
"Это продлит его жизнь и сделает её намного более комфортной", — отметили в BBRC.
Сотрудники центра сообщили, что медведь быстро освоился с новой лапой и уже уверенно ходит по вольеру.
|Проблема
|Без протеза
|С протезом
|Передвижение
|Хромота, повышенная нагрузка на другие лапы
|Равномерная опора и устойчивость
|Поведение
|Стресс, пассивность
|Активность, интерес к окружению
|Продолжительность жизни
|Снижается
|Увеличивается
|Возможность социализации
|Ограничена
|Возвращается частично
|Параметр
|Описание
|Ареал
|Индия, Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш, Непал, Бутан
|Рост в холке
|До 90 см
|Питание
|Муравьи, термиты, фрукты
|Поведение
|Ночные животные, роют землю длинными когтями
|Опасность
|Несмотря на небольшой размер, считаются одними из самых опасных для человека видов медведей
"Каждый случай успешного протезирования — это мост между наукой и состраданием", — отметил Деррик Кампана.
История Васи — шаг вперёд для мировой ветеринарии и защиты диких животных. Она показывает, что современные технологии способны дать вторую жизнь даже тем, кто раньше не имел шанса на восстановление.
