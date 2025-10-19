Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые изготовили протез для медведя-губача. Пациентом стал Васикаран, или просто Васи — обитатель Центра спасения медведей Баннергхатта (BBRC).

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Медведь с протезом в Индии

История Васи: от леса к новой жизни

Ранее Васи жил в лесах южного штата Карнатака. В сентябре 2019 года он попал в ловушку, установленную браконьерами, и серьёзно повредил заднюю лапу. Сотрудники некоммерческой организации Wildlife SOS обнаружили медведя и спасли его, однако травма оказалась настолько тяжёлой, что конечность пришлось ампутировать.

Без одной лапы губач не мог бы выжить в дикой природе, поэтому его перевезли в Центр спасения медведей BBRC. Там он научился жить заново — передвигался на трёх лапах, хотя это давалось ему с трудом.

"Он был невероятно жизнерадостным и любопытным. Мы быстро к нему привязались и захотели сделать всё возможное, чтобы помочь", — рассказали сотрудники BBRC.

Как создавали протез

Поскольку ранее протезы медведям-губачам никогда не изготавливались, специалисты центра обратились к известному американскому ветеринару Деррику Кампана, прославившемуся созданием индивидуальных ортопедических решений для животных — от слонов до собак.

Вместе с инженерами он разработал лёгкий, но прочный протез, адаптированный под строение лапы губача. После примерки и корректировок устройство установили Васи.

"Это продлит его жизнь и сделает её намного более комфортной", — отметили в BBRC.

Сотрудники центра сообщили, что медведь быстро освоился с новой лапой и уже уверенно ходит по вольеру.

Таблица: как меняется жизнь животных с протезами

Проблема Без протеза С протезом Передвижение Хромота, повышенная нагрузка на другие лапы Равномерная опора и устойчивость Поведение Стресс, пассивность Активность, интерес к окружению Продолжительность жизни Снижается Увеличивается Возможность социализации Ограничена Возвращается частично

Кто такие медведи-губачи

Параметр Описание Ареал Индия, Пакистан, Шри-Ланка, Бангладеш, Непал, Бутан Рост в холке До 90 см Питание Муравьи, термиты, фрукты Поведение Ночные животные, роют землю длинными когтями Опасность Несмотря на небольшой размер, считаются одними из самых опасных для человека видов медведей

3 факта о медведе Васи

Протез изготовлен вручную и подогнан под индивидуальные параметры лапы. BBRC планирует использовать опыт Васи для помощи другим травмированным животным. Медведь активно участвует в реабилитационных программах и уже бегает по вольеру.

"Каждый случай успешного протезирования — это мост между наукой и состраданием", — отметил Деррик Кампана.

История Васи — шаг вперёд для мировой ветеринарии и защиты диких животных. Она показывает, что современные технологии способны дать вторую жизнь даже тем, кто раньше не имел шанса на восстановление.