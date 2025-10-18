Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

У берегов Кронштадта в Финском заливе учёные Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанологии выловили редчайшую рыбу — европейского угря. Это удивительное существо известно не только своей редкостью, но и одной из самых длинных миграций в животном мире.
Редкого угря поймали сотрудники института в районе Кронштадтской дамбы. По словам зоолога Павла Глазкова, экземпляру оказалось более десяти лет. Рыба оказалась настоящим "путешественником": до нерестилищ ей ещё предстоит проделать путь длиной около 7-10 тысяч километров - до самого Саргассова моря, где на глубине в полкилометра она однажды в жизни даст потомство.
"Нагулявшись в пресных водоёмах бассейна Невы, Луги, Наровы, рыба скатывается вниз, в море, и уходит в места нерестилищ, которые расположены за тысячи километров", — рассказал Павел Глазков.
По словам учёного, этот вид способен прожить до 40 лет, прежде чем совершить своё последнее путешествие к местам размножения.
Миграция европейского угря — уникальное природное явление. Никакая другая рыба не преодолевает столь колоссальные расстояния. Жизненный цикл угря начинается в Саргассовом море у берегов Северной Америки. Именно там, в тёплых солёных водах, из яиц вылупляются личинки — микроскопические существa, плывущие с течением Гольфстрим к Европе.
Во время этого долгого пути личинки проходят несколько стадий:
превращаются в "лептоцефала" - прозрачное существо листовидной формы;
спустя три года достигают Восточной Атлантики;
превращаются в "стекловидного угря" длиной 6-8 см;
ещё через год добираются до европейских рек, включая бассейн Балтики.
Только 1% личинок доживает до этой стадии. После превращения угри поднимаются вверх по рекам, где проводят десятки лет, прежде чем снова вернуться в океан.
"Невероятно: живет рыба в пресной воде, а нерестится — один раз в жизни — в солёной, и исключительно в Саргассовом море", — подчеркнул Глазков.
Сегодня европейский угорь (Anguilla anguilla) включён в Красный список МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Основные причины —
гидротехнические сооружения, препятствующие миграции;
загрязнение вод;
чрезмерный вылов;
изменение течений Атлантики из-за климатических процессов.
В Ленинградской области численность угря за последний век сократилась почти в сто раз.
Учёные из Петербурга совместно с эстонскими коллегами ведут исследования запасов угря в бассейне реки Нарвы в рамках программы приграничного сотрудничества России и Эстонии.
|Вид
|Расстояние миграции
|Среда обитания
|Особенности размножения
|Европейский угорь
|7-10 тыс. км
|Пресная → морская вода
|Нерест в Саргассовом море один раз в жизни
|Лосось атлантический
|до 3 тыс. км
|Морская → пресная вода
|Возвращается в родную реку для нереста
|Тунец голубой
|до 5 тыс. км
|Океаническая
|Нерестится многократно
|Морской угорь (conger)
|до 1 тыс. км
|Морская
|Нерестится на меньшей глубине
Ошибка: считать, что угорь — обычная речная рыба.
последствие: недооценка необходимости охраны и учёта миграционных путей.
альтернатива: развивать программы восстановления популяций и контроля за выловом.
Ошибка: блокировать пути миграции дамбами и шлюзами.
последствие: угри не могут добраться до нерестилищ и погибают.
альтернатива: проектировать рыбопропускные системы в гидросооружениях.
Ошибка: использовать угря в промысловых целях без ограничений.
последствие: дальнейшее снижение численности.
альтернатива: развивать искусственное разведение и контрольный выпуск молоди.
По словам учёных, если будут созданы безопасные маршруты миграции и улучшится качество воды, угри смогут восстановить численность. Уже обсуждаются проекты репопуляции - искусственного вселения молоди в бассейны Балтийского моря. Однако этот процесс займёт не одно десятилетие.
Плюсы:
подтверждает, что вид сохраняет способность мигрировать;
даёт материал для исследований и мониторинга;
повышает внимание к охране биологического разнообразия Балтики.
Минусы:
встречается крайне редко;
подвержен загрязнению и изменениям солёности залива;
угрожают рыболовные сети и судоходство.
Почему угрь живёт в пресной воде, а нерестится в океане?
Так сложился эволюционный цикл вида: пресная среда обеспечивает безопасность молоди, а солёная — оптимальные условия для размножения.
Можно ли разводить европейского угря в неволе?
Пока это крайне сложно — личинки не выживают без естественного морского течения и условий Саргассова моря.
Как долго угри живут?
До 40 лет, причём большую часть жизни проводят в пресных водоёмах.
Миф: угри не мигрируют, а живут всю жизнь в одной реке.
правда: взрослые особи совершают одну из самых длинных миграций на планете.
Миф: их можно встретить повсюду в Балтике.
правда: сегодня встреча с угрём — редкость, особенно вблизи Петербурга.
Миф: угорь — агрессивная рыба.
правда: он ведёт скрытный образ жизни и избегает людей.
Европейские угри способны проползать по суше, двигаясь между водоёмами во влажную погоду.
До сих пор никому не удалось наблюдать их нерест в живой природе - всё известно лишь по личинкам.
В Саргассовом море обитает сразу несколько видов угрей, но пути их миграции до сих пор остаются загадкой.
Появление европейского угря у берегов Кронштадта — редкое напоминание о том, что природа Балтики хранит множество тайн. Возможно, именно такие находки помогут сохранить исчезающие виды и восстановить утраченные пути миграции древних обитателей наших рек.
