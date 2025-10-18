Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

6:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

У берегов Кронштадта в Финском заливе учёные Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанологии выловили редчайшую рыбу — европейского угря. Это удивительное существо известно не только своей редкостью, но и одной из самых длинных миграций в животном мире.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) угорь под водой в море

Находка у дамбы

Редкого угря поймали сотрудники института в районе Кронштадтской дамбы. По словам зоолога Павла Глазкова, экземпляру оказалось более десяти лет. Рыба оказалась настоящим "путешественником": до нерестилищ ей ещё предстоит проделать путь длиной около 7-10 тысяч километров - до самого Саргассова моря, где на глубине в полкилометра она однажды в жизни даст потомство.

"Нагулявшись в пресных водоёмах бассейна Невы, Луги, Наровы, рыба скатывается вниз, в море, и уходит в места нерестилищ, которые расположены за тысячи километров", — рассказал Павел Глазков.

По словам учёного, этот вид способен прожить до 40 лет, прежде чем совершить своё последнее путешествие к местам размножения.

Самая длинная миграция среди рыб

Миграция европейского угря — уникальное природное явление. Никакая другая рыба не преодолевает столь колоссальные расстояния. Жизненный цикл угря начинается в Саргассовом море у берегов Северной Америки. Именно там, в тёплых солёных водах, из яиц вылупляются личинки — микроскопические существa, плывущие с течением Гольфстрим к Европе.

Во время этого долгого пути личинки проходят несколько стадий:

превращаются в "лептоцефала" - прозрачное существо листовидной формы;

спустя три года достигают Восточной Атлантики;

превращаются в "стекловидного угря" длиной 6-8 см;

ещё через год добираются до европейских рек, включая бассейн Балтики.

Только 1% личинок доживает до этой стадии. После превращения угри поднимаются вверх по рекам, где проводят десятки лет, прежде чем снова вернуться в океан.

"Невероятно: живет рыба в пресной воде, а нерестится — один раз в жизни — в солёной, и исключительно в Саргассовом море", — подчеркнул Глазков.

Почему европейский угорь на грани исчезновения

Сегодня европейский угорь (Anguilla anguilla) включён в Красный список МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Основные причины —

гидротехнические сооружения, препятствующие миграции;

загрязнение вод;

чрезмерный вылов;

изменение течений Атлантики из-за климатических процессов.

В Ленинградской области численность угря за последний век сократилась почти в сто раз.

Учёные из Петербурга совместно с эстонскими коллегами ведут исследования запасов угря в бассейне реки Нарвы в рамках программы приграничного сотрудничества России и Эстонии.

Сравнение: путь европейского угря и других мигрантов

Вид Расстояние миграции Среда обитания Особенности размножения Европейский угорь 7-10 тыс. км Пресная → морская вода Нерест в Саргассовом море один раз в жизни Лосось атлантический до 3 тыс. км Морская → пресная вода Возвращается в родную реку для нереста Тунец голубой до 5 тыс. км Океаническая Нерестится многократно Морской угорь (conger) до 1 тыс. км Морская Нерестится на меньшей глубине

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: считать, что угорь — обычная речная рыба.

последствие: недооценка необходимости охраны и учёта миграционных путей.

альтернатива: развивать программы восстановления популяций и контроля за выловом.

Ошибка: блокировать пути миграции дамбами и шлюзами.

последствие: угри не могут добраться до нерестилищ и погибают.

альтернатива: проектировать рыбопропускные системы в гидросооружениях.

Ошибка: использовать угря в промысловых целях без ограничений.

последствие: дальнейшее снижение численности.

альтернатива: развивать искусственное разведение и контрольный выпуск молоди.

А что если угрей удастся вернуть в российские реки?

По словам учёных, если будут созданы безопасные маршруты миграции и улучшится качество воды, угри смогут восстановить численность. Уже обсуждаются проекты репопуляции - искусственного вселения молоди в бассейны Балтийского моря. Однако этот процесс займёт не одно десятилетие.

Плюсы и минусы нахождения угря в Финском заливе

Плюсы:

подтверждает, что вид сохраняет способность мигрировать;

даёт материал для исследований и мониторинга;

повышает внимание к охране биологического разнообразия Балтики.

Минусы:

встречается крайне редко;

подвержен загрязнению и изменениям солёности залива;

угрожают рыболовные сети и судоходство.

Часто задаваемые вопросы

Почему угрь живёт в пресной воде, а нерестится в океане?

Так сложился эволюционный цикл вида: пресная среда обеспечивает безопасность молоди, а солёная — оптимальные условия для размножения.

Можно ли разводить европейского угря в неволе?

Пока это крайне сложно — личинки не выживают без естественного морского течения и условий Саргассова моря.

Как долго угри живут?

До 40 лет, причём большую часть жизни проводят в пресных водоёмах.

Мифы и правда

Миф: угри не мигрируют, а живут всю жизнь в одной реке.

правда: взрослые особи совершают одну из самых длинных миграций на планете.

Миф: их можно встретить повсюду в Балтике.

правда: сегодня встреча с угрём — редкость, особенно вблизи Петербурга.

Миф: угорь — агрессивная рыба.

правда: он ведёт скрытный образ жизни и избегает людей.

Три интересных факта об угрях

Европейские угри способны проползать по суше, двигаясь между водоёмами во влажную погоду. До сих пор никому не удалось наблюдать их нерест в живой природе - всё известно лишь по личинкам. В Саргассовом море обитает сразу несколько видов угрей, но пути их миграции до сих пор остаются загадкой.

Появление европейского угря у берегов Кронштадта — редкое напоминание о том, что природа Балтики хранит множество тайн. Возможно, именно такие находки помогут сохранить исчезающие виды и восстановить утраченные пути миграции древних обитателей наших рек.