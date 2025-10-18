Тень из глубин: у Кронштадта поймали существо, способное проплыть через полмира один раз в жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:51
Зоосфера

У берегов Кронштадта в Финском заливе учёные Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанологии выловили редчайшую рыбу — европейского угря. Это удивительное существо известно не только своей редкостью, но и одной из самых длинных миграций в животном мире.

угорь под водой в море
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
угорь под водой в море

Находка у дамбы

Редкого угря поймали сотрудники института в районе Кронштадтской дамбы. По словам зоолога Павла Глазкова, экземпляру оказалось более десяти лет. Рыба оказалась настоящим "путешественником": до нерестилищ ей ещё предстоит проделать путь длиной около 7-10 тысяч километров - до самого Саргассова моря, где на глубине в полкилометра она однажды в жизни даст потомство.

"Нагулявшись в пресных водоёмах бассейна Невы, Луги, Наровы, рыба скатывается вниз, в море, и уходит в места нерестилищ, которые расположены за тысячи километров", — рассказал Павел Глазков.

По словам учёного, этот вид способен прожить до 40 лет, прежде чем совершить своё последнее путешествие к местам размножения.

Самая длинная миграция среди рыб

Миграция европейского угря — уникальное природное явление. Никакая другая рыба не преодолевает столь колоссальные расстояния. Жизненный цикл угря начинается в Саргассовом море у берегов Северной Америки. Именно там, в тёплых солёных водах, из яиц вылупляются личинки — микроскопические существa, плывущие с течением Гольфстрим к Европе.

Во время этого долгого пути личинки проходят несколько стадий:

  • превращаются в "лептоцефала" - прозрачное существо листовидной формы;

  • спустя три года достигают Восточной Атлантики;

  • превращаются в "стекловидного угря" длиной 6-8 см;

  • ещё через год добираются до европейских рек, включая бассейн Балтики.

Только 1% личинок доживает до этой стадии. После превращения угри поднимаются вверх по рекам, где проводят десятки лет, прежде чем снова вернуться в океан.

"Невероятно: живет рыба в пресной воде, а нерестится — один раз в жизни — в солёной, и исключительно в Саргассовом море", — подчеркнул Глазков.

Почему европейский угорь на грани исчезновения

Сегодня европейский угорь (Anguilla anguilla) включён в Красный список МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Основные причины —

  • гидротехнические сооружения, препятствующие миграции;

  • загрязнение вод;

  • чрезмерный вылов;

  • изменение течений Атлантики из-за климатических процессов.

В Ленинградской области численность угря за последний век сократилась почти в сто раз.

Учёные из Петербурга совместно с эстонскими коллегами ведут исследования запасов угря в бассейне реки Нарвы в рамках программы приграничного сотрудничества России и Эстонии.

Сравнение: путь европейского угря и других мигрантов

Вид Расстояние миграции Среда обитания Особенности размножения
Европейский угорь 7-10 тыс. км Пресная → морская вода Нерест в Саргассовом море один раз в жизни
Лосось атлантический до 3 тыс. км Морская → пресная вода Возвращается в родную реку для нереста
Тунец голубой до 5 тыс. км Океаническая Нерестится многократно
Морской угорь (conger) до 1 тыс. км Морская Нерестится на меньшей глубине

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: считать, что угорь — обычная речная рыба.
    последствие: недооценка необходимости охраны и учёта миграционных путей.
    альтернатива: развивать программы восстановления популяций и контроля за выловом.

  • Ошибка: блокировать пути миграции дамбами и шлюзами.
    последствие: угри не могут добраться до нерестилищ и погибают.
    альтернатива: проектировать рыбопропускные системы в гидросооружениях.

  • Ошибка: использовать угря в промысловых целях без ограничений.
    последствие: дальнейшее снижение численности.
    альтернатива: развивать искусственное разведение и контрольный выпуск молоди.

А что если угрей удастся вернуть в российские реки?

По словам учёных, если будут созданы безопасные маршруты миграции и улучшится качество воды, угри смогут восстановить численность. Уже обсуждаются проекты репопуляции - искусственного вселения молоди в бассейны Балтийского моря. Однако этот процесс займёт не одно десятилетие.

Плюсы и минусы нахождения угря в Финском заливе

Плюсы:

  • подтверждает, что вид сохраняет способность мигрировать;

  • даёт материал для исследований и мониторинга;

  • повышает внимание к охране биологического разнообразия Балтики.

Минусы:

  • встречается крайне редко;

  • подвержен загрязнению и изменениям солёности залива;

  • угрожают рыболовные сети и судоходство.

Часто задаваемые вопросы

Почему угрь живёт в пресной воде, а нерестится в океане?
Так сложился эволюционный цикл вида: пресная среда обеспечивает безопасность молоди, а солёная — оптимальные условия для размножения.

Можно ли разводить европейского угря в неволе?
Пока это крайне сложно — личинки не выживают без естественного морского течения и условий Саргассова моря.

Как долго угри живут?
До 40 лет, причём большую часть жизни проводят в пресных водоёмах.

Мифы и правда

  • Миф: угри не мигрируют, а живут всю жизнь в одной реке.
    правда: взрослые особи совершают одну из самых длинных миграций на планете.

  • Миф: их можно встретить повсюду в Балтике.
    правда: сегодня встреча с угрём — редкость, особенно вблизи Петербурга.

  • Миф: угорь — агрессивная рыба.
    правда: он ведёт скрытный образ жизни и избегает людей.

Три интересных факта об угрях

  1. Европейские угри способны проползать по суше, двигаясь между водоёмами во влажную погоду.

  2. До сих пор никому не удалось наблюдать их нерест в живой природе - всё известно лишь по личинкам.

  3. В Саргассовом море обитает сразу несколько видов угрей, но пути их миграции до сих пор остаются загадкой.

Появление европейского угря у берегов Кронштадта — редкое напоминание о том, что природа Балтики хранит множество тайн. Возможно, именно такие находки помогут сохранить исчезающие виды и восстановить утраченные пути миграции древних обитателей наших рек.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
