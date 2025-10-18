Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Там, где свет Солнца едва дотягивается, ледяной колосс вдруг подал признаки жизни — и мир замер
Сладкий капкан для нервов: почему сахар подбрасывает дрова в костёр стресса
Отопление включили — кожа выключилась: время спасать лицо от превращения в пергамент
Когда зуб — как копьё, а челюсть весит тонну: топ самых зубастых созданий планеты
Глинтвейн с кофе и коньяком — как сделать вечер по-настоящему согревающим
Главная ошибка новичков на кето-диете: меньше углеводов, но и меньше сил — как избежать провала
Этот апельсиновый кекс пахнет праздником — стоит один раз испечь, чтобы забыть про магазинные сладости
Парадокс Ферми оказался насмешкой: разумная жизнь просто не считает нас интересными
От цитрусов до солнца: Марокко и Россия укрепляют союз на новых направлениях

Мысли стали оружием, кожа — слабым местом: эволюция сделала нас уязвимыми и великими

7:32
Зоосфера

Учёные выяснили, что кожа человека восстанавливается почти в три раза медленнее, чем у других млекопитающих. К такому выводу пришла группа биологов под руководством Акико Мацумото-Оды, приматолога и эволюционного биолога из Университета Рюкю (Япония). Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B и уже вызвало большой интерес в научном сообществе.

Приматы в естественной среде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Приматы в естественной среде

Как всё началось: наблюдения в саванне

Исследовательница много лет изучает поведение павианов в Кении. Именно там она впервые обратила внимание, как быстро обезьяны оправляются после драк и укусов. Даже глубокие раны у них затягивались в считанные дни. Этот феномен стал отправной точкой для масштабного сравнительного исследования.

Чтобы проверить наблюдения, учёные собрали данные о заживлении кожи у разных видов — людей, шимпанзе, павианов, мартышек, мышей и крыс. Людей представляли 24 пациента, которым дерматологи удалили доброкачественные опухоли кожи. За процессом восстановления наблюдали в течение нескольких недель, фиксируя ежедневную скорость регенерации.

Что показал эксперимент

Результаты оказались неожиданными:

  • у человека кожа заживала со скоростью 0,25 мм в день;

  • у других приматов — в среднем 0,61 мм в день;

  • у грызунов — примерно такие же показатели, как у обезьян.

Таким образом, человеческая кожа восстанавливается почти втрое медленнее, чем у ближайших родственников по эволюции.

Почему так происходит

Учёные связали разницу с особенностями строения кожи и эволюцией вида. У животных эпидермис густо покрыт волосяными фолликулами, в которых находятся стволовые клетки. При повреждении кожи эти клетки активно участвуют в заживлении.

У человека же большая часть волосяного покрова исчезла, зато развилось другое приспособление — потовые железы, которых у нас в 10 раз больше, чем у шимпанзе. Они позволяют эффективно охлаждать тело, что стало ключевым преимуществом для выживания в жарком климате и активного движения.

Но есть и обратная сторона: стволовые клетки потовых желез хуже справляются с регенерацией, поэтому раны у людей заживают медленнее.

Сравнение скорости заживления

Вид Средняя скорость регенерации Особенности кожи
Человек 0,25 мм/день Много потовых желез, мало волосяных фолликулов
Шимпанзе 0,61 мм/день Густой волосяной покров, высокая плотность фолликулов
Павианы 0,58 мм/день Активное восстановление после травм
Мыши, крысы 0,6 мм/день Быстрая регенерация из-за высокой скорости клеточного деления

Почему эволюция выбрала медленное заживление

С точки зрения естественного отбора, человеческий организм выбрал охлаждение вместо быстрого восстановления. Активное потоотделение позволило нашим предкам бегать, охотиться и путешествовать в жарком климате, не перегревая мозг. Это дало огромное преимущество для выживания, особенно в саваннах Африки.

Однако такая адаптация замедлила процессы регенерации. Компенсировать недостаток помогла социальность: люди начали помогать друг другу — ухаживать за ранеными, делиться пищей, использовать растения с лекарственными свойствами.

Природная медицина наших предков

Учёные напоминают, что даже современные приматы умеют лечить себя с помощью растений. Например, дикий орангутан по кличке Ракус был замечен, когда он обработал свежую рану растением с обезболивающими и противовоспалительными свойствами.

Похожие случаи наблюдали у шимпанзе и горилл - они выбирали листья с известным лечебным эффектом, что подтверждается лабораторными анализами. Возможно, подобные поведенческие стратегии существовали и у древних людей, помогая компенсировать медленное заживление ран.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: считать, что медленное заживление — признак слабого организма.
    последствие: игнорирование эволюционных преимуществ.
    альтернатива: воспринимать это как результат адаптации к жаркому климату и развитию мозга.

  • Ошибка: использовать современные стимуляторы регенерации без показаний.
    последствие: рубцы, воспаления, сбой в восстановлении тканей.
    альтернатива: поддерживать естественные процессы — сбалансированное питание, сон, витамины.

  • Ошибка: игнорировать роль пота и терморегуляции.
    последствие: перегрев и нарушение обмена веществ.
    альтернатива: помнить, что потоотделение — часть эволюционного механизма выживания.

А что если вернуть коже "животные" способности?

Современная медицина уже изучает способы ускорить заживление путём активации стволовых клеток кожи. В лабораториях тестируются препараты, стимулирующие фолликулы и клетки потовых желез. Учёные не исключают, что в будущем человек сможет вернуть утраченные способности регенерации — без необходимости "обрастать шерстью".

Плюсы и минусы человеческой эволюции кожи

Плюсы:

  • эффективное охлаждение тела;

  • защита мозга от перегрева;

  • возможность длительной физической активности.

Минусы:

  • медленное заживление ран;

  • повышенная чувствительность кожи;

  • зависимость от медицинской помощи и социальной поддержки.

Часто задаваемые вопросы

Почему кожа животных заживает быстрее?
Из-за густой сети волосяных фолликулов с активными стволовыми клетками.

Можно ли ускорить заживление у человека?
Да, с помощью хорошего питания, увлажнения кожи, сна и снижения стресса, но естественные границы заданы генетически.

Есть ли связь между потом и замедленной регенерацией?
Да, высокая плотность потовых желез снижает долю волосяных фолликулов, участвующих в заживлении.

Мифы и правда

  • Миф: у человека кожа слабее, чем у животных.
    правда: она просто адаптирована к другим задачам — охлаждению и терморегуляции.

  • Миф: пот не имеет значения для эволюции.
    правда: именно он стал ключевым фактором, позволившим людям выжить.

  • Миф: все приматы лечат себя одинаково.
    правда: только высшие обезьяны демонстрируют осознанное использование растений.

Три интересных факта

  1. Потовые железы человека покрывают почти всю поверхность тела — около 2-4 млн штук.

  2. Кожа шимпанзе заживает примерно в 2,5 раза быстрее, чем человеческая.

  3. Исследования показывают, что стресс способен замедлить регенерацию кожи даже сильнее, чем возраст.

Эволюция лишила людей быстрой регенерации, но подарила им нечто большее — способность выживать, адаптироваться и помогать друг другу. Именно социальность и разум компенсировали то, что потеряла природа.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Садоводство, цветоводство
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Домашние животные
Кошка копает не ради чистоты: это древний язык, который люди перестали понимать
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Шоу-бизнес
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Последние материалы
Мысли стали оружием, кожа — слабым местом: эволюция сделала нас уязвимыми и великими
Моющее средство вместо дорогих спреев: секрет сухих окон, который стоит меньше чашки кофе
Скучные ногти — в прошлом: осень диктует моду на блеск и сладкие оттенки
Руль мстит за ошибки водителя: привычки, из-за которых ломается система управления
Квартира каменного века: найдено жилище, где история не успела двинуться ни на минуту за 17 000 лет
Сцена — его жизнь: как Сергей Безруков превращает театр в школу человечности
Янтарь в болотах: почему за морошкой идут, рискуя утонуть и быть съеденными комарами
Природа обошла фармакологию: как растение-заменитель сахара усилило лечение облысения
Ессентуки запускают путешествие мечты: 5 мест Кавминвод, где воздух лечит, а легенды оживают
Новый удар по такси: восемь из десяти популярных моделей не пройдут проверку в 2026 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.