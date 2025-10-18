Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ессентуки запускают путешествие мечты: 5 мест Кавминвод, где воздух лечит, а легенды оживают
Не спешите к костру: ветки после обрезки способны оживить участок — кусты, из которых рождается сад
Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала: интернет-поэт узнал в её песне слишком знакомые слова
Пилатес возвращает женщину себе: дыхание, движение и тишина лечат тело после рождения жизни
Серебро на голове — не повод тускнеть: секреты сияющих и здоровых седых волос
Поток из-за океана набирает ход: Владивосток растамаживает иномарки быстрее, чем Москва кофе
Арендаторы влюбляются в квартиру за 5 минут: секрет кроется не в мебели, а в совершенно другом
Пушистый доктор на диване: как коты снижают риск инфаркта
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры

Загадка природы, застывшая в янтаре: найден древний муравей с головой, как у мини-динозавра

6:18
Зоосфера

В янтаре с берегов Балтики палеоэнтомологи Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили новый вид древних муравьёв, которые жили около 37 миллионов лет назад. Находка стала сенсацией для науки: подобного строения головы у муравьёв ранее не встречалось.

Уникальный обитатель янтарного мира

Новый вид получил название Eridanomyrma unipetropolitana. Его описание подготовила группа исследователей под руководством доцента кафедры прикладной экологии СПбГУ Дмитрия Дубовикова. Образец представляет собой крылатую самку муравья, найденную в 2024 году в кусочке балтийского янтаря.

"Самое уникальное у этих муравьёв — строение головы: у них отсутствуют простые глазки, зато есть рога", — рассказал учёный.

Необычные "рога" расположены в верхней части головы и, по мнению специалистов, могли служить для защиты или ориентации в пространстве.

Как выглядел древний муравей

Eridanomyrma unipetropolitana отличался узкими и острыми челюстями — как у хищных ос. Такое строение указывает на то, что он, вероятно, был активным хищником. Размер насекомого составлял около 4-5 миллиметров, а тело имело вытянутую форму, характерную для древних представителей семейства Formicinae.

Учёные предполагают, что этот вид мог вести скрытный образ жизни - либо охотился на мелких насекомых, либо был социальным паразитом, нападавшим на самок других видов для захвата их колоний.

Почему открытие важно для науки

Эта находка помогает учёным глубже понять эволюцию муравьёв и то, как они адаптировались к окружающей среде десятки миллионов лет назад. Балтийский янтарь, возраст которого оценивается примерно в 40 млн лет, считается своеобразным "временным капсулой" — внутри сохранились идеальные отпечатки насекомых эпохи эоцена.

"Янтарные образцы позволяют не просто восстановить внешний вид древних видов, но и проследить их поведенческие особенности", — отметил Дмитрий Дубовиков.

Сравнение древних и современных муравьёв

Параметр Eridanomyrma unipetropolitana (37 млн лет назад) Современные муравьи (Formicinae)
Размер 4-5 мм 3-15 мм
Строение головы С рогами, без простых глазков Без рогов, с глазками
Тип челюстей Узкие, острые Широкие, универсальные
Образ жизни Хищник или паразит Социальные колонии
Место находки Балтийский янтарь Все континенты, кроме Антарктиды

Как нашли янтарного муравья

Образец был обнаружен в ходе систематического анализа коллекции балтийского янтаря, собранной в Прибалтике. Янтарь распилили и обработали под микроскопом, чтобы рассмотреть структуру насекомого. Удивительно, но несмотря на миллионы лет, детали тела и головы сохранились в идеальном состоянии - это позволило провести точное морфологическое описание и выделить новый род.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: считать янтарь "обычным камнем".
    последствие: утрата научно ценных образцов.
    альтернатива: передавать находки в профильные музеи или университеты.

  • Ошибка: путать современные и ископаемые виды.
    последствие: неправильная классификация находок.
    альтернатива: проводить ДНК-анализ и морфологическое сравнение.

  • Ошибка: выкупать древние образцы для частных коллекций.
    последствие: ограничение доступа учёных к уникальному материалу.
    альтернатива: создавать публичные музеи янтарной фауны.

А что если муравьи с рогами не исчезли полностью?

Некоторые энтомологи считают, что рогатые формы могли не вымереть полностью, а эволюционировать в современные виды с изменённой морфологией. Рога могли со временем трансформироваться в выступы, используемые для защиты или коммуникации.

Плюсы и минусы янтарных находок

Плюсы:

  • идеальная сохранность древних организмов;

  • возможность изучать эволюцию с точностью до микронов;

  • высокая достоверность датировки.

Минусы:

  • редкость находок;

  • сложность извлечения из янтаря без повреждений;

  • ограниченный объём ДНК-материала для анализа.

Часто задаваемые вопросы

Где нашли этот янтарь?
Образец обнаружен в одном из месторождений балтийского янтаря на территории Прибалтики.

Можно ли увидеть муравья в музее?
Планируется, что находка будет представлена в коллекции Санкт-Петербургского государственного университета.

Сколько подобных открытий делают в год?
В среднем в мире описывают от 5 до 10 новых видов насекомых из янтаря ежегодно.

Мифы и правда

  • Миф: из янтаря можно клонировать древних существ, как в "Парке юрского периода".
    правда: ДНК в янтаре не сохраняется в пригодном виде для восстановления организмов.

  • Миф: балтийский янтарь содержит только насекомых.
    правда: в нём находят также фрагменты растений, пауков и мелких позвоночных.

  • Миф: все древние муравьи были похожи на современных.
    правда: многие имели необычные формы и функции, включая рога и хищные челюсти.

Три интересных факта о древних муравьях

  1. Самые древние муравьи жили более 100 миллионов лет назад и обладали острыми "жвалами" для охоты.

  2. Янтарь сохраняет насекомых так хорошо, что можно рассмотреть даже волоски на их лапках.

  3. У некоторых вымерших видов муравьёв обнаружены "щупальцеобразные" рога, аналогов которым нет сегодня.

Открытие Eridanomyrma unipetropolitana доказывает, что мир муравьёв был куда разнообразнее, чем казалось раньше. Один кусочек янтаря подарил науке взгляд в далёкое прошлое, где даже крошечные насекомые имели форму, достойную фантастических существ.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Наука и техника
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Наука и техника
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Шоу-бизнес
Сергей Соседов выдал тайну Аллы Пугачёвой: правда, из-за которой дрожали даже звёзды
Популярное
Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами

В сибирской тайге геологи наткнулись на загадочную "чёрную стену". После экспедиции один человек погиб, другие потеряли память. Что это — природный феномен, портал или след древних сил?

Порог между мирами найден в Сибири: почему экспедиции исчезают, а данные стираются сами
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
У Мадагаскара нашли корабль, о котором слагали легенды: то, что было внутри, потрясло археологов
Упавшее дерево раскрыло тайну тысячелетий: находка весом 350 кг поставила учёных в тупик
Игры в оппозицию закончились: ФСБ взялась за Ходорковского* всерьёз Любовь Степушова Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Зрители насторожились после концерта Орбакайте в Израиле: на сцене было что-то не так
F-35 проиграли Су-30 в небе Индии? Что показали секретные учения
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Редкий визит кометы Lemmon: последний раз такое было в Средневековье
Последние материалы
Не спешите к костру: ветки после обрезки способны оживить участок — кусты, из которых рождается сад
Ирина Аллегрова оказалась в центре скандала: интернет-поэт узнал в её песне слишком знакомые слова
Пилатес возвращает женщину себе: дыхание, движение и тишина лечат тело после рождения жизни
Серебро на голове — не повод тускнеть: секреты сияющих и здоровых седых волос
Поток из-за океана набирает ход: Владивосток растамаживает иномарки быстрее, чем Москва кофе
Арендаторы влюбляются в квартиру за 5 минут: секрет кроется не в мебели, а в совершенно другом
Пушистый доктор на диване: как коты снижают риск инфаркта
Осенний десерт без сахара, который влюбляет с первой ложки: домашний мармелад без вреда для фигуры
Вихрь размером с три Земли: почему буря на Юпитере не утихает уже сотни лет
Загадка природы, застывшая в янтаре: найден древний муравей с головой, как у мини-динозавра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.