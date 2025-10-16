Ваша квартира может быть больше, чем кажется: как найти скрытые метры и законно их присоединить

Жители Московской области теперь могут вздохнуть спокойнее — с сентября 2025 года процедура перепланировки жилья стала гораздо проще. Если раньше согласование превращалось в бюрократический квест, то теперь правила едины для всего региона, а большинство операций можно сделать онлайн. Это шаг, которого собственники ждали давно.
По данным группы "Родина", почти треть россиян уверены, что перепланировка — реальный способ решить проблему тесноты и сделать жильё удобнее без покупки новой квартиры. Однако на практике большинство откладывали изменения из-за бумажной волокиты и страха нарушить закон.
Главная новость — единый регламент для всех муниципалитетов Московской области. Раньше у каждого района были свои порядки: где-то требовали больше документов, где-то сроки растягивались на месяцы. Теперь действует универсальная схема - вне зависимости от того, живёте вы в Химках или Подольске.
Второе важное новшество — цифровизация процесса. Все документы подаются через портал госуслуг Московской области. Это исключает личные визиты и ускоряет взаимодействие между жильцами, проектировщиками и ведомствами.
Кроме того, сокращён перечень документов. Убрали дублирующие справки и согласования, а типовые и безопасные перепланировки (например, объединение комнаты с кухней или двух смежных помещений) теперь можно оформить без затяжных проверок.
"Интерес к преобразованию пространства закономерен: изначально при покупке жилья для 50% людей цена является определяющим фактором, что часто заставляет идти на компромисс — вместо приобретения нового, более просторного жилья, делается перепланировка уже имеющегося", — сказал совладелец и сооснователь группы "Родина" Антон Винер.
|Этап
|До 10 сентября 2025
|После 10 сентября 2025
|Подача документов
|Лично через администрацию
|Онлайн через портал госуслуг
|Количество справок
|10-12 документов
|5-6 документов
|Срок рассмотрения
|До 45 рабочих дней
|В среднем 15 дней
|Разные правила по муниципалитетам
|Да
|Нет, единый регламент
|Типовые перепланировки
|Требовали проект
|Можно оформить по уведомлению
Определите тип перепланировки. Если изменения не затрагивают несущие стены и коммуникации — можно воспользоваться упрощённой процедурой.
Соберите минимальный пакет документов. Паспорт, право собственности, технический план, заявление.
Подача через портал. Зайдите на сайт госуслуг Московской области и выберите услугу "Перепланировка помещения".
Ожидайте согласование. В течение двух недель придёт уведомление о решении.
Проведите работы. После завершения необходимо внести изменения в технический паспорт БТИ.
Важно: любые работы, затрагивающие несущие конструкции или инженерные системы, всё ещё требуют полноценного проекта, разработанного инженером или архитектором.
Ошибка: Самовольная перепланировка без уведомления.
Последствие: штраф и обязанность вернуть помещение в исходное состояние.
Альтернатива: оформить изменения по закону через электронный сервис — быстрее и дешевле.
Ошибка: Удаление несущей стены.
Последствие: угроза безопасности дома, возможный отказ в эксплуатации.
Альтернатива: объединять помещения только частично, оставляя опорную часть стены.
Ошибка: Замена газовой плиты без согласования.
Последствие: административная ответственность.
Альтернатива: вызвать сертифицированного специалиста и оформить акт через Мособлгаз.
Многие опасаются, что наличие кредита мешает перепланировке. На деле это не так — достаточно уведомить банк и предоставить ему копию проекта. Финансовые организации заинтересованы в сохранении стоимости залога, поэтому редко возражают против законных изменений.
|Плюсы
|Минусы
|Удобная подача онлайн
|Не все виды работ подпадают под упрощённый порядок
|Меньше бумаг и визитов
|Для сложных проектов всё ещё нужен инженер
|Быстрая проверка документов
|Электронная система требует внимательности при заполнении
|Прозрачность процесса
|Возможны технические сбои портала
|Унификация по региону
|Не действует за пределами Московской области
Миф 1. Раз разрешили онлайн, значит, можно делать всё, что угодно.
Правда: несущие стены и коммуникации остаются под строгим контролем — их изменение требует проекта и проверки.
Миф 2. После перепланировки БТИ не узнает.
Правда: данные о ремонтах фиксируются в электронных базах. Несоответствие плана может привести к отказу при продаже квартиры.
Миф 3. Нельзя узаконить старую перепланировку.
Правда: можно, но потребуется техническое заключение и фотофиксация состояния квартиры.
Психологи отмечают: перепланировка — не только про стены, но и про ощущение личного пространства. Возможность создать уютный уголок, разгрузить комнату или добавить света — важна для эмоционального комфорта семьи.
"Важно иметь место, где человек может побыть один, со своими чувствами и мыслями, где всё понятно и стабильно", — пояснила клинический психолог, психотерапевт Алена Андрианова.
После цифровизации перепланировок в Подмосковье количество заявок выросло почти на 40%.
Самыми популярными стали объединения кухни и гостиной в домах 2000-х годов.
По статистике Мособлархитектуры, 70% заявок оформляются без личного визита заявителя.
Первые стандарты перепланировок в России появились ещё в 1988 году, когда утвердили порядок для домов советских серий. Тогда изменения фиксировались в бумажных техпаспортах, а согласование занимало месяцы. Постепенно процесс оцифровался, и в 2025 году Московская область стала первым регионом, где создана полностью электронная система с единым регламентом.
