Ваша квартира может быть больше, чем кажется: как найти скрытые метры и законно их присоединить

7:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жители Московской области теперь могут вздохнуть спокойнее — с сентября 2025 года процедура перепланировки жилья стала гораздо проще. Если раньше согласование превращалось в бюрократический квест, то теперь правила едины для всего региона, а большинство операций можно сделать онлайн. Это шаг, которого собственники ждали давно.

Фото: Mos.ru by Фото: Юлия Иванко, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ квартира

По данным группы "Родина", почти треть россиян уверены, что перепланировка — реальный способ решить проблему тесноты и сделать жильё удобнее без покупки новой квартиры. Однако на практике большинство откладывали изменения из-за бумажной волокиты и страха нарушить закон.

Что изменилось с сентября 2025 года

Главная новость — единый регламент для всех муниципалитетов Московской области. Раньше у каждого района были свои порядки: где-то требовали больше документов, где-то сроки растягивались на месяцы. Теперь действует универсальная схема - вне зависимости от того, живёте вы в Химках или Подольске.

Второе важное новшество — цифровизация процесса. Все документы подаются через портал госуслуг Московской области. Это исключает личные визиты и ускоряет взаимодействие между жильцами, проектировщиками и ведомствами.

Кроме того, сокращён перечень документов. Убрали дублирующие справки и согласования, а типовые и безопасные перепланировки (например, объединение комнаты с кухней или двух смежных помещений) теперь можно оформить без затяжных проверок.

"Интерес к преобразованию пространства закономерен: изначально при покупке жилья для 50% людей цена является определяющим фактором, что часто заставляет идти на компромисс — вместо приобретения нового, более просторного жилья, делается перепланировка уже имеющегося", — сказал совладелец и сооснователь группы "Родина" Антон Винер.

Таблица сравнения: до и после реформы

Этап До 10 сентября 2025 После 10 сентября 2025 Подача документов Лично через администрацию Онлайн через портал госуслуг Количество справок 10-12 документов 5-6 документов Срок рассмотрения До 45 рабочих дней В среднем 15 дней Разные правила по муниципалитетам Да Нет, единый регламент Типовые перепланировки Требовали проект Можно оформить по уведомлению

Как действовать: шаг за шагом

Определите тип перепланировки. Если изменения не затрагивают несущие стены и коммуникации — можно воспользоваться упрощённой процедурой. Соберите минимальный пакет документов. Паспорт, право собственности, технический план, заявление. Подача через портал. Зайдите на сайт госуслуг Московской области и выберите услугу "Перепланировка помещения". Ожидайте согласование. В течение двух недель придёт уведомление о решении. Проведите работы. После завершения необходимо внести изменения в технический паспорт БТИ.

Важно: любые работы, затрагивающие несущие конструкции или инженерные системы, всё ещё требуют полноценного проекта, разработанного инженером или архитектором.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Самовольная перепланировка без уведомления.

Последствие: штраф и обязанность вернуть помещение в исходное состояние.

Альтернатива: оформить изменения по закону через электронный сервис — быстрее и дешевле.

Ошибка: Удаление несущей стены.

Последствие: угроза безопасности дома, возможный отказ в эксплуатации.

Альтернатива: объединять помещения только частично, оставляя опорную часть стены.

Ошибка: Замена газовой плиты без согласования.

Последствие: административная ответственность.

Альтернатива: вызвать сертифицированного специалиста и оформить акт через Мособлгаз.

А что если квартира в ипотеке?

Многие опасаются, что наличие кредита мешает перепланировке. На деле это не так — достаточно уведомить банк и предоставить ему копию проекта. Финансовые организации заинтересованы в сохранении стоимости залога, поэтому редко возражают против законных изменений.

Плюсы и минусы упрощённой процедуры

Плюсы Минусы Удобная подача онлайн Не все виды работ подпадают под упрощённый порядок Меньше бумаг и визитов Для сложных проектов всё ещё нужен инженер Быстрая проверка документов Электронная система требует внимательности при заполнении Прозрачность процесса Возможны технические сбои портала Унификация по региону Не действует за пределами Московской области

Мифы и правда

Миф 1. Раз разрешили онлайн, значит, можно делать всё, что угодно.

Правда: несущие стены и коммуникации остаются под строгим контролем — их изменение требует проекта и проверки.

Миф 2. После перепланировки БТИ не узнает.

Правда: данные о ремонтах фиксируются в электронных базах. Несоответствие плана может привести к отказу при продаже квартиры.

Миф 3. Нельзя узаконить старую перепланировку.

Правда: можно, но потребуется техническое заключение и фотофиксация состояния квартиры.

Почему тема актуальна

Психологи отмечают: перепланировка — не только про стены, но и про ощущение личного пространства. Возможность создать уютный уголок, разгрузить комнату или добавить света — важна для эмоционального комфорта семьи.

"Важно иметь место, где человек может побыть один, со своими чувствами и мыслями, где всё понятно и стабильно", — пояснила клинический психолог, психотерапевт Алена Андрианова.

3 интересных факта

После цифровизации перепланировок в Подмосковье количество заявок выросло почти на 40%. Самыми популярными стали объединения кухни и гостиной в домах 2000-х годов. По статистике Мособлархитектуры, 70% заявок оформляются без личного визита заявителя.

Исторический контекст

Первые стандарты перепланировок в России появились ещё в 1988 году, когда утвердили порядок для домов советских серий. Тогда изменения фиксировались в бумажных техпаспортах, а согласование занимало месяцы. Постепенно процесс оцифровался, и в 2025 году Московская область стала первым регионом, где создана полностью электронная система с единым регламентом.