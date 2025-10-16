Мячикомания у собак: новое исследование доказало, что зависимость бывает не только у людей

7:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы собак замечали: стоит бросить мяч, и питомец готов бесконечно его приносить. Кажется, что животное не может остановиться, будто находится под действием какой-то невидимой силы. Учёные решили выяснить, насколько это поведение близко к человеческим зависимостям — и оказалось, что у некоторых собак действительно наблюдаются признаки "игровой аддикции".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака грызет игрушку

Когда игрушка становится навязчивой идеей

Исследователи из Венского университета ветеринарной медицины под руководством Стефани Ример обратили внимание на феномен "мячикомании". Владельцы часто жалуются, что питомец буквально одержим игрушкой: не ест, не отдыхает, пока её не принесёт.

Ример решила подойти к вопросу научно — проверить, проявляют ли собаки признаки зависимости, если рассматривать их по аналогии с человеческими критериями.

"Мы пока не говорим о настоящей зависимости, но видим поведение, которое во многом напоминает её", — пояснила биолог Стефани Ример.

Как исследовали игровую зависимость собак

Учёные разработали серию из 14 тестов и провели их с 105 собаками разных пород — от овчарок и терьеров до ретриверов, в возрасте от года до десяти лет.

Одно из заданий выглядело так: собака должна была выбрать между любимой игрушкой, которая находилась вне досягаемости (например, в коробке), и другой наградой — едой или общением с хозяином.

Многие собаки быстро переключались на еду или внимание человека, но были и те, кто зацикливался на игрушке. Они не отрывали взгляд от полки, пытались достать предмет, игнорируя остальные возможности получить удовольствие.

В другом эксперименте исследователи убирали все стимулы из комнаты — игрушки, еду, даже хозяина. Животные, склонные к "зависимому" поведению, продолжали нервно ходить по помещению и искать пропавший предмет, фокусируясь на месте, где раньше лежала игрушка.

Какие породы чаще попадают в группу риска

Больше всего "игровую одержимость" проявили пастушьи породы — немецкие и бельгийские овчарки. Эти собаки выведены для работы, требующей концентрации и настойчивости: охраны стада, службы в полиции, спасательных операций. Но качества, полезные для труда, в быту могут обернуться стрессом и фрустрацией.

"Некоторые собаки испытывают сильное беспокойство, если лишаются возможности получить свою награду — это нездорово", — отметила Ример.

Учёные предположили, что у такого поведения есть генетическая составляющая. Возможно, склонность к навязчивым действиям заложена в породной линии.

Как понять, что собака зависима

В человеческом понимании зависимость включает две составляющие:

Тягу: непреодолимое желание получить стимул, сопровождающееся изменением настроения.

непреодолимое желание получить стимул, сопровождающееся изменением настроения. Абстиненцию: раздражительность, тревогу или стресс при отсутствии этого стимула.

Похожие признаки наблюдаются и у некоторых собак. Они демонстрируют повышенное возбуждение при виде любимой игрушки и явное беспокойство, когда её убирают.

Такие животные могут:

отказываться от еды ради игры;

следить за местом, где лежала игрушка;

не реагировать на команды, пока не получат желаемое;

демонстрировать признаки тревожности, если игра прекращается.

Что говорят другие учёные

Исследование вызвало интерес у специалистов по поведению животных.

Научный сотрудник Йоркского университета, Джулия Эспиноза, считает, что работа открывает новое направление в зоопсихологии, хотя делать прямые аналогии с человеческими зависимостями рано.

"Это важный первый шаг. Но нельзя приравнивать азарт у людей к поведению собак: человек осознаёт риск, а собака — нет", — пояснила Эспиноза.

По её словам, в будущем важно изучить, как далеко может зайти "игровое" поведение, если собака сталкивается с негативными последствиями — например, усталостью или отсутствием игрушки.

Эксперт по защите животных из Animal Wellbeing Solutions, Холли Молинаро, добавила, что исследование проводилось только среди собак, уже проявляющих интерес к игрушкам. Поэтому пока рано говорить, насколько часто подобное встречается в целом.

"Это любопытная отправная точка, но нельзя ставить диагноз по результатам этих тестов", — подчеркнула Молинаро.

Как отличить здоровую игру от зависимости

Поведение Норма Потенциальная зависимость Собака играет и делает паузы Да Нет Реагирует на команды хозяина Да Нет Игнорирует еду ради игрушки Нет Да Демонстрирует тревогу при прекращении игры Нет Да Навязчиво ищет игрушку после окончания игры Нет Да

А что если не вмешиваться

Учёные предупреждают: если не обращать внимания на компульсивное поведение, оно может перерасти в стресс или агрессию. Такие собаки хуже отдыхают, быстрее утомляются и могут травмироваться во время постоянной погони за мячом.

Пока официальных рекомендаций нет, но специалисты советуют соблюдать баланс — чередовать игры с другими занятиями, давать собаке ментальные нагрузки и обучение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: позволять питомцу играть бесконечно.

Последствие: формирование компульсивного поведения.

Альтернатива: устанавливать время игры (10-15 минут), после чего переключать внимание.

Ошибка: убирать игрушку без объяснения.

Последствие: стресс и тревожность.

Альтернатива: завершать игру ритуалом — командой "хватит" и лакомством.

Ошибка: использовать игрушку как единственный способ общения.

Последствие: снижение контакта между собакой и человеком.

Альтернатива: сочетать игру с дрессировкой и лаской.

Мифы и правда

Миф: если собака любит игрушки, она зависима.

Правда: любовь к игре — норма, зависимость — редкость.

Миф: только служебные породы подвержены риску.

Правда: признаки могут проявляться у любой собаки с высоким уровнем активности.

Миф: забрать игрушку — лучший способ отучить.

Правда: это вызывает стресс, а не решает проблему.

Три интересных факта

Собаки с высокой концентрацией внимания чаще демонстрируют навязчивое игровое поведение.

Игрушки с пищалкой активируют у питомцев центры удовольствия, подобные тем, что у человека реагируют на азарт.

Учёные планируют изучить, как дрессировка и контроль стимулов могут снижать склонность к игровой одержимости.

Исторический контекст

Первые описания "игровой зависимости" у животных появились в 1980-х годах при наблюдениях за дельфинами и лисами.

В XXI веке исследования поведенческих зависимостей у домашних питомцев стали частью направления animal cognition.

Новое исследование Венского университета - одно из первых, рассматривающее собак в контексте нейроповеденческих моделей человека.