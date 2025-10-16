Мячикомания у собак: новое исследование доказало, что зависимость бывает не только у людей

Многие владельцы собак замечали: стоит бросить мяч, и питомец готов бесконечно его приносить. Кажется, что животное не может остановиться, будто находится под действием какой-то невидимой силы. Учёные решили выяснить, насколько это поведение близко к человеческим зависимостям — и оказалось, что у некоторых собак действительно наблюдаются признаки "игровой аддикции".
Исследователи из Венского университета ветеринарной медицины под руководством Стефани Ример обратили внимание на феномен "мячикомании". Владельцы часто жалуются, что питомец буквально одержим игрушкой: не ест, не отдыхает, пока её не принесёт.
Ример решила подойти к вопросу научно — проверить, проявляют ли собаки признаки зависимости, если рассматривать их по аналогии с человеческими критериями.
"Мы пока не говорим о настоящей зависимости, но видим поведение, которое во многом напоминает её", — пояснила биолог Стефани Ример.
Учёные разработали серию из 14 тестов и провели их с 105 собаками разных пород — от овчарок и терьеров до ретриверов, в возрасте от года до десяти лет.
Одно из заданий выглядело так: собака должна была выбрать между любимой игрушкой, которая находилась вне досягаемости (например, в коробке), и другой наградой — едой или общением с хозяином.
Многие собаки быстро переключались на еду или внимание человека, но были и те, кто зацикливался на игрушке. Они не отрывали взгляд от полки, пытались достать предмет, игнорируя остальные возможности получить удовольствие.
В другом эксперименте исследователи убирали все стимулы из комнаты — игрушки, еду, даже хозяина. Животные, склонные к "зависимому" поведению, продолжали нервно ходить по помещению и искать пропавший предмет, фокусируясь на месте, где раньше лежала игрушка.
Больше всего "игровую одержимость" проявили пастушьи породы — немецкие и бельгийские овчарки. Эти собаки выведены для работы, требующей концентрации и настойчивости: охраны стада, службы в полиции, спасательных операций. Но качества, полезные для труда, в быту могут обернуться стрессом и фрустрацией.
"Некоторые собаки испытывают сильное беспокойство, если лишаются возможности получить свою награду — это нездорово", — отметила Ример.
Учёные предположили, что у такого поведения есть генетическая составляющая. Возможно, склонность к навязчивым действиям заложена в породной линии.
В человеческом понимании зависимость включает две составляющие:
Похожие признаки наблюдаются и у некоторых собак. Они демонстрируют повышенное возбуждение при виде любимой игрушки и явное беспокойство, когда её убирают.
Исследование вызвало интерес у специалистов по поведению животных.
Научный сотрудник Йоркского университета, Джулия Эспиноза, считает, что работа открывает новое направление в зоопсихологии, хотя делать прямые аналогии с человеческими зависимостями рано.
"Это важный первый шаг. Но нельзя приравнивать азарт у людей к поведению собак: человек осознаёт риск, а собака — нет", — пояснила Эспиноза.
По её словам, в будущем важно изучить, как далеко может зайти "игровое" поведение, если собака сталкивается с негативными последствиями — например, усталостью или отсутствием игрушки.
Эксперт по защите животных из Animal Wellbeing Solutions, Холли Молинаро, добавила, что исследование проводилось только среди собак, уже проявляющих интерес к игрушкам. Поэтому пока рано говорить, насколько часто подобное встречается в целом.
"Это любопытная отправная точка, но нельзя ставить диагноз по результатам этих тестов", — подчеркнула Молинаро.
|Поведение
|Норма
|Потенциальная зависимость
|Собака играет и делает паузы
|Да
|Нет
|Реагирует на команды хозяина
|Да
|Нет
|Игнорирует еду ради игрушки
|Нет
|Да
|Демонстрирует тревогу при прекращении игры
|Нет
|Да
|Навязчиво ищет игрушку после окончания игры
|Нет
|Да
Учёные предупреждают: если не обращать внимания на компульсивное поведение, оно может перерасти в стресс или агрессию. Такие собаки хуже отдыхают, быстрее утомляются и могут травмироваться во время постоянной погони за мячом.
Пока официальных рекомендаций нет, но специалисты советуют соблюдать баланс — чередовать игры с другими занятиями, давать собаке ментальные нагрузки и обучение.
Ошибка: позволять питомцу играть бесконечно.
Последствие: формирование компульсивного поведения.
Альтернатива: устанавливать время игры (10-15 минут), после чего переключать внимание.
Ошибка: убирать игрушку без объяснения.
Последствие: стресс и тревожность.
Альтернатива: завершать игру ритуалом — командой "хватит" и лакомством.
Ошибка: использовать игрушку как единственный способ общения.
Последствие: снижение контакта между собакой и человеком.
Альтернатива: сочетать игру с дрессировкой и лаской.
Миф: если собака любит игрушки, она зависима.
Правда: любовь к игре — норма, зависимость — редкость.
Миф: только служебные породы подвержены риску.
Правда: признаки могут проявляться у любой собаки с высоким уровнем активности.
Миф: забрать игрушку — лучший способ отучить.
Правда: это вызывает стресс, а не решает проблему.
