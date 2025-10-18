Медведь вышел на тропу: туристам назвали приём, который может отпугнуть зверя и не попасться в его лапы

Каждый турист, отправляясь в поход, рискует встретить самого опасного обитателя российских лесов — медведя. Такие случаи редки, но всегда потенциально опасны. Эксперты напоминают: главное — не паниковать и знать базовые правила поведения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Медведь в лесу

Медведь в лесу: что делать в первые секунды

При встрече с хищником важно сразу оценить дистанцию и поведение животного. Специалист по туризму Ефрем Ситников в эфире телеканала "Россия 1" пояснил, что первое, что стоит сделать — визуально увеличить свои размеры.

"Это один из возможных методов самообороны против медведя. Если на вас есть верхняя одежда, можете снять её и поднять вверх. То есть максимально увеличить свой размер по соотношению к медведю", — сказал специалист по туризму Ефрем Ситников.

Такой приём помогает произвести впечатление крупного противника и вызвать у животного инстинктивное желание отступить. Главное — делать это спокойно, не совершая резких движений.

Почему нельзя убегать

Эксперты подчёркивают: убегать от медведя — самое опасное решение. Животное воспринимает бег как сигнал к преследованию, и человек не способен развить нужную скорость для спасения. Кроме того, поворот спиной провоцирует хищника.

Если встреча произошла неожиданно, необходимо говорить громким, но спокойным голосом и медленно отходить назад, не сводя глаз с животного. Важно избегать прямого взгляда в глаза — он воспринимается как вызов.

Тактика "замри"

Руководитель отдела науки национального парка "Лосиный остров" Карина Фоменко отметила, что иногда безопаснее не двигаться вовсе.

"Если животное совсем близко, можно лечь на землю лицом вниз, затаиться. Скорее всего, если человек не будет двигаться, то животное потеряет интерес. Всё-таки человек не является потенциальной добычей", — объяснила начальник отдела науки Карина Фоменко.

По словам экспертов, большинство медведей не рассматривают людей как пищу и стараются избегать прямых контактов. Нападения случаются в основном при испуге, защите детёнышей или вторжении на территорию животного.

Советы пошагово: как защититься в лесу

Не шумите, но и не крадитесь. Медведи не любят неожиданностей. Спокойный разговор или звуки шагов помогут избежать внезапной встречи. Не бегите. Даже короткий рывок может спровоцировать преследование. Не бросайте вещи и еду. Запах может привлечь животное. Лучше убрать продукты в герметичные пакеты. Увеличьте визуально рост. Поднимите куртку, рюкзак или ветку над головой. Если медведь приближается, не смотрите прямо в глаза. Это жест агрессии в его понимании. При крайней близости — лягте лицом вниз. Защитите шею руками и замрите. После ухода животного не вставайте сразу. Убедитесь, что оно действительно ушло.

Ошибки, которые могут стоить жизни

Ошибка: громко кричать или пытаться отпугнуть медведя звуками.

Последствие: животное воспринимает это как угрозу.

Альтернатива: говорить спокойно, контролируя дыхание.

Ошибка: фотографировать или приближаться к зверю ради видео.

Последствие: агрессия хищника.

Альтернатива: отступить и уйти в противоположную сторону, не отворачиваясь.

Ошибка: оставлять пищу на стоянке.

Последствие: животное возвращается по запаху.

Альтернатива: хранить еду на высоте не менее трёх метров от земли.

Почему нападения участились

Медведи чаще подходят к человеческим поселениям и туристическим маршрутам. Причины — сокращение естественной кормовой базы и рост числа отдыхающих. В Сибири и на Дальнем Востоке фиксируются десятки инцидентов ежегодно.

В центральной России подобные случаи редки, но происходят. Так, в апреле подмосковный житель 29 лет стал жертвой нападения в деревне Соколово: зверь напал, но позже отпустил мужчину, позволив ему вызвать помощь.

А что если медведь не ушёл?

Если животное остаётся поблизости, нельзя пытаться его спугнуть. Лучшее решение — медленно отходить в сторону укрытия: к дереву, машине или строению. В лесу стоит заранее знать возможные пути отхода и не ходить в одиночку.

Опытные путешественники советуют иметь при себе свисток или газовый баллончик с перцовым аэрозолем. Но применять его следует только в случае прямого нападения, когда хищник подходит ближе пяти метров.

Мифы и правда о поведении медведей

Миф Правда Медведь всегда нападает первым В 90% случаев животное уходит, если его не тревожить Крик отпугивает зверя Резкие звуки вызывают агрессию Можно забраться на дерево Хищник лазает не хуже человека Медведь медлителен На короткой дистанции он быстрее автомобиля

Медведь — не враг человеку, но любое неверное движение может спровоцировать нападение. Основное правило — сохранять спокойствие и действовать осознанно. Чем меньше паники, тем выше шанс, что встреча закончится без последствий. Природа требует уважения, и знание её законов — лучшая защита в любой ситуации.