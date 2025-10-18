Кипр тонет в кошках: животные размножаются быстрее, чем их успевают стерилизовать

На солнечном Кипре, где кошка издавна считается символом удачи, их количество впервые превысило численность жителей. По оценкам властей, на острове обитает более миллиона животных при населении около 920 тысяч человек. Проблема вышла за рамки экзотической статистики и стала вызовом для системы экологии и здравоохранения.

Кошачий "демографический взрыв"

Резкий рост популяции фиксируется последние годы. В городах, портах и монастырях теперь можно увидеть десятки кошек, свободно передвигающихся между жилыми кварталами и туристическими зонами. Для многих киприотов они стали частью местного пейзажа, но для властей — поводом для тревоги.

Комиссар по вопросам экологии Антония Теодосиу заявила, что существующая программа стерилизации работает на пределе возможностей.

По её словам, ежегодно проводится около двух тысяч операций при бюджете в €100 тысяч — этого недостаточно, чтобы сдерживать темпы размножения.

Почему кошек стало так много

Климат и среда. Тёплая погода и изобилие пищи на улицах позволяют кошкам размножаться круглый год. Отсутствие контроля. Местные жители часто подкармливают бездомных животных, но не берут ответственность за их стерилизацию. Туризм. Отели и кафе привлекают кошек запахами еды, а туристы, подкармливая их, невольно способствуют увеличению популяции.

В результате количество животных растёт быстрее, чем успевают работать ветеринарные службы.

Экономический и санитарный аспект

Проблема кошачьей популяции влияет не только на экологию, но и на экономику. По оценкам волонтёрских организаций, чтобы стабилизировать численность, нужно увеличить объём стерилизаций как минимум в пять раз — до 10 тысяч в год. Это потребует бюджета около €500 тысяч.

Кроме того, при перенаселении возрастает риск распространения инфекций — токсоплазмоза и вирусных заболеваний среди кошек, что может затронуть и домашних питомцев. Некоторые муниципалитеты уже фиксируют рост обращений граждан, жалующихся на антисанитарию и ночной шум.

Что предлагают активисты

Зоозащитные организации настаивают на комплексных мерах:

увеличить финансирование программ стерилизации;

создать муниципальные приюты для временного содержания животных;

ввести обязательную регистрацию домашних кошек с чипами;

проводить информационные кампании среди населения.

Активисты подчёркивают, что без участия самих жителей проблему не решить: массовая стерилизация должна стать нормой, а не исключением.

Международный контекст

Кипр не единственная страна, столкнувшаяся с кошачьим "перенаселением". Аналогичные трудности переживают Мальта и Греция, где кошки тоже считаются частью культурного наследия. Однако там действуют государственные программы по контролю численности — с привлечением ветеринарных клиник и волонтёров.

Кипрские власти пока ограничиваются частичными инициативами, что создаёт риск дальнейшего роста популяции.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Кошки контролируют численность грызунов Перенаселение и антисанитария Животные стали туристической "визиткой" острова Недостаток стерилизации Рост интереса к волонтёрству Возможность распространения инфекций

А что если ничего не менять?

По прогнозам экспертов, если программа не будет расширена, через 3-4 года кошек на острове станет вдвое больше. Это приведёт к экологическому дисбалансу и росту конфликтов между людьми и животными.

В долгосрочной перспективе последствия могут оказаться серьёзными: снижение привлекательности курортов, ухудшение санитарных условий и рост расходов бюджета на ликвидацию последствий.

Кипр стоит перед выбором — оставить ситуацию на самотёк или выстроить системный контроль над популяцией животных. Пока что кошки выигрывают в этом демографическом противостоянии. Но если государство не увеличит финансирование и не подключит общественность, остров рискует превратиться из рая для туристов в кошачье королевство без границ.