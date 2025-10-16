Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Tomahawk на вес золота: Пентагон делит ракеты между собой и Украиной
Хрустящий, как чипсы, нежный, как сливочное масло: идеальный цыплёнок с лимоном и имбирём
Меньше работы — больше перемен: как четырёхдневка может дать отдых или забрать силы
Собака ложится на ваши вещи не просто так: она пытается вылечить вас от невидимой угрозы
Ошиблась с плотностью — и весь образ пропал: как выбрать колготки, чтобы не пожалеть
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Путин утвердил новую миграционную карту 2026–2030: курс на легальность и интеграцию
Мини-отпуск без билета на самолёт: 6 направлений, куда можно сбежать на выходные поездом
Новые правила притормозили на границе: кто успеет завезти иномарку без переплаты

Амбульдог под подозрением: почему самого верного охранника записали в опасные

1:22
Зоосфера

Американский бульдог, или амбуль, попал в тот самый "чёрный список" пород, признанных потенциально опасными. Из двенадцати позиций в документе российской кинологической федерации именно эта собака вызывает больше всего вопросов: она — единственная, официально зарегистрированная и признанная, но почему-то оказалась под подозрением. Так ли страшен этот "американец", как о нём говорят?

американский бульдог
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
американский бульдог

От фермерского пса до "угрозы общества"

По сути, амбульдог — крупный и мускулистый представитель буль-типа, куда входят питбули, стаффорды и булли. Кобели достигают 65 см в холке и весят около 60 кг. Эти цифры впечатляют, но в мире есть породы и крупнее: английские мастифы вырастают свыше 75 см и могут весить под 100 кг. Однако мастифов в списке опасных почему-то нет, а амбуля туда занесли.

Причина в формулировке закона: в перечень включены собаки, "генетически предрасположенные к агрессии", а также породы, которых использовали для травли животных или не проводили селекцию по отношению к человеку. Формально американский бульдог может подходить под первое определение, но если заглянуть в историю, всё не так однозначно.

Из бойцов в помощники

Истоки американского бульдога уходят в Англию XVI века. Его предками были старотипные английские бульдоги — собаки лёгкие, подвижные и действительно злобные. Их использовали в кровавых забавах: травле быков и собачьих боях. Но, попав в Америку, они кардинально сменили профессию.

Фермеры быстро оценили силу и сообразительность бульдогов. На новой земле они стали сторожами, пастухами и охотниками. Их задача — охранять хозяина, ферму и помогать в работе со скотом. Агрессия к человеку сохранялась лишь в контексте защиты территории, а не как черта характера.

Почти исчезнувшая порода

После Второй мировой войны американские бульдоги оказались на грани исчезновения. Поголовье сократилось настолько, что порода могла просто исчезнуть. Тогда энтузиасты Джон Джонсон и Алан Скотт начали восстановление: разыскивали потомков старых бульдогов по всей стране и создали два типажа.

Тип Джонсона

Массивное тело, короткая морда, выраженные охранные качества — настоящий сторож и телохранитель.

Тип Скотта

Более лёгкий, подвижный, с удлинённой мордой и охотничьими инстинктами.

Скрещивать оба типа не запрещено, поэтому сегодня нередко встречаются гибриды, сочетающие силу Джонсона и живость Скотта.

Каким стал американский бульдог сегодня

Современные амбульдоги — это собаки-компаньоны и надёжные охранники. Они преданы семье, хорошо ладят с детьми и другими питомцами, если прошли правильную социализацию. Да, у них ярко выражен территориальный инстинкт, но при грамотном воспитании они спокойны и уравновешенны.

Американские бульдоги отличаются высоким интеллектом, нуждаются в физической нагрузке и чётких правилах. Их нельзя оставлять без тренировок и общения: скучающий амбуль способен сам придумать себе "развлечение" и испортить имущество.

Почему амбуль попал в список "опасных"

Если следовать критериям закона буквально, в нём должна оказаться половина охранных пород. Ведь каждая из них может проявить агрессию при угрозе хозяину. Но американский бульдог стал "удобной мишенью": крупный, мускулистый и внешне внушительный, он идеально вписывается в стереотип "опасной собаки".

На практике агрессия у амбуля — не врождённое качество, а результат ошибок человека. Без дрессировки, без нагрузки и при жёстком обращении любая порода может стать неконтролируемой.

Советы шаг за шагом

  1. Социализация с детства. Щенок должен привыкнуть к людям и другим животным.

  2. Постоянная нагрузка. Длинные прогулки, спорт, тренировки — обязательная часть жизни.

  3. Контроль и чёткие правила. Амбуль уважает лидера, но не терпит грубости.

  4. Регулярная дрессировка. Курсы ОКД и ЗКС помогут развить послушание и управляемость.

  5. Ответственный подход. Заводить такую собаку стоит только людям с опытом.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать щенка ради статуса.
    Последствие: собака растёт без внимания и контроля.
    Альтернатива: брать амбуля осознанно, изучив особенности породы.

  • Ошибка: ограничить общение.
    Последствие: развивается страх и недоверие к людям.
    Альтернатива: ежедневно контактировать с окружающими, воспитывая уверенность.

  • Ошибка: применять физическое наказание.
    Последствие: собака начинает защищаться, проявляя агрессию.
    Альтернатива: использовать поощрение и командный метод дрессуры.

А что если амбуль всё-таки проявил агрессию

В таких случаях важно обратиться к профессиональному кинологу. Часто причина — не злость, а страх или переизбыток энергии. Исправить поведение можно, если действовать грамотно и без насилия.

Плюсы и минусы породы

Плюсы Минусы
Ум, преданность, отличные охранные качества Требует опыта владельца
Высокая обучаемость Нуждается в постоянной активности
Хорошо ладит с детьми Может конфликтовать с другими собаками
Лоялен к хозяину Плохо переносит одиночество

FAQ

Амбульдог действительно опасен?
Нет. Опасность представляют невоспитанные собаки и безответственные владельцы.

Можно ли держать амбуля в квартире?
Да, если обеспечить ему активные прогулки и дрессировку. Без движения собака быстро скучает.

Подходит ли амбуль для семьи с детьми?
При правильном воспитании — да. Он нежно относится к детям, особенно если растёт с ними.

Мифы и правда

Миф: амбульдог агрессивен по природе.
Правда: агрессия проявляется только при неправильном воспитании.

Миф: американский бульдог — та же порода, что и питбуль.
Правда: у них разные стандарты и происхождение. Амбуль — рабочая, а не бойцовая собака.

Миф: амбуль не поддаётся дрессировке.
Правда: при уважении и поощрении собака обучается быстро и с интересом.

Три интересных факта

  1. В США амбульдога часто называют "рабочим бульдогом" за выносливость и силу.

  2. В 1990-х порода стала символом фермерских хозяйств на юге США.

  3. Тип Джонсона вдохновил дизайнеров мультсериала "Том и Джерри" на образ массивного пса Спайка.

Исторический контекст

  1. Предки амбуля прибыли в Америку вместе с переселенцами в XVII веке.

  2. После Второй мировой войны порода возрождалась усилиями двух энтузиастов — Джонсона и Скотта.

  3. В России американский бульдог получил признание РКФ только в начале 2000-х.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Еда и рецепты
Котлеты перестанут быть сухими: вся магия — в одном стакане, который всегда под рукой
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Ошиблась с плотностью — и весь образ пропал: как выбрать колготки, чтобы не пожалеть
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Путин утвердил новую миграционную карту 2026–2030: курс на легальность и интеграцию
Мини-отпуск без билета на самолёт: 6 направлений, куда можно сбежать на выходные поездом
Новые правила притормозили на границе: кто успеет завезти иномарку без переплаты
Пока вы чистите зубы, тело уже сжигает жир: 6 минут кардио запускают метаболизм на весь день
Пляжи Калифорнии стали кладбищем: вспышка болезни превратила побережье в зону тишины и страха
Американцы едят его ведрами: секрет популярности самого простого салата в мире
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Лук пошёл в атаку на плешь: бьюти-блогеры сходят с ума от неожиданного эффекта
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.