Амбульдог под подозрением: почему самого верного охранника записали в опасные

Американский бульдог, или амбуль, попал в тот самый "чёрный список" пород, признанных потенциально опасными. Из двенадцати позиций в документе российской кинологической федерации именно эта собака вызывает больше всего вопросов: она — единственная, официально зарегистрированная и признанная, но почему-то оказалась под подозрением. Так ли страшен этот "американец", как о нём говорят?
По сути, амбульдог — крупный и мускулистый представитель буль-типа, куда входят питбули, стаффорды и булли. Кобели достигают 65 см в холке и весят около 60 кг. Эти цифры впечатляют, но в мире есть породы и крупнее: английские мастифы вырастают свыше 75 см и могут весить под 100 кг. Однако мастифов в списке опасных почему-то нет, а амбуля туда занесли.
Причина в формулировке закона: в перечень включены собаки, "генетически предрасположенные к агрессии", а также породы, которых использовали для травли животных или не проводили селекцию по отношению к человеку. Формально американский бульдог может подходить под первое определение, но если заглянуть в историю, всё не так однозначно.
Истоки американского бульдога уходят в Англию XVI века. Его предками были старотипные английские бульдоги — собаки лёгкие, подвижные и действительно злобные. Их использовали в кровавых забавах: травле быков и собачьих боях. Но, попав в Америку, они кардинально сменили профессию.
Фермеры быстро оценили силу и сообразительность бульдогов. На новой земле они стали сторожами, пастухами и охотниками. Их задача — охранять хозяина, ферму и помогать в работе со скотом. Агрессия к человеку сохранялась лишь в контексте защиты территории, а не как черта характера.
После Второй мировой войны американские бульдоги оказались на грани исчезновения. Поголовье сократилось настолько, что порода могла просто исчезнуть. Тогда энтузиасты Джон Джонсон и Алан Скотт начали восстановление: разыскивали потомков старых бульдогов по всей стране и создали два типажа.
Массивное тело, короткая морда, выраженные охранные качества — настоящий сторож и телохранитель.
Более лёгкий, подвижный, с удлинённой мордой и охотничьими инстинктами.
Скрещивать оба типа не запрещено, поэтому сегодня нередко встречаются гибриды, сочетающие силу Джонсона и живость Скотта.
Современные амбульдоги — это собаки-компаньоны и надёжные охранники. Они преданы семье, хорошо ладят с детьми и другими питомцами, если прошли правильную социализацию. Да, у них ярко выражен территориальный инстинкт, но при грамотном воспитании они спокойны и уравновешенны.
Американские бульдоги отличаются высоким интеллектом, нуждаются в физической нагрузке и чётких правилах. Их нельзя оставлять без тренировок и общения: скучающий амбуль способен сам придумать себе "развлечение" и испортить имущество.
Если следовать критериям закона буквально, в нём должна оказаться половина охранных пород. Ведь каждая из них может проявить агрессию при угрозе хозяину. Но американский бульдог стал "удобной мишенью": крупный, мускулистый и внешне внушительный, он идеально вписывается в стереотип "опасной собаки".
На практике агрессия у амбуля — не врождённое качество, а результат ошибок человека. Без дрессировки, без нагрузки и при жёстком обращении любая порода может стать неконтролируемой.
Социализация с детства. Щенок должен привыкнуть к людям и другим животным.
Постоянная нагрузка. Длинные прогулки, спорт, тренировки — обязательная часть жизни.
Контроль и чёткие правила. Амбуль уважает лидера, но не терпит грубости.
Регулярная дрессировка. Курсы ОКД и ЗКС помогут развить послушание и управляемость.
Ответственный подход. Заводить такую собаку стоит только людям с опытом.
Ошибка: покупать щенка ради статуса.
Последствие: собака растёт без внимания и контроля.
Альтернатива: брать амбуля осознанно, изучив особенности породы.
Ошибка: ограничить общение.
Последствие: развивается страх и недоверие к людям.
Альтернатива: ежедневно контактировать с окружающими, воспитывая уверенность.
Ошибка: применять физическое наказание.
Последствие: собака начинает защищаться, проявляя агрессию.
Альтернатива: использовать поощрение и командный метод дрессуры.
В таких случаях важно обратиться к профессиональному кинологу. Часто причина — не злость, а страх или переизбыток энергии. Исправить поведение можно, если действовать грамотно и без насилия.
|Плюсы
|Минусы
|Ум, преданность, отличные охранные качества
|Требует опыта владельца
|Высокая обучаемость
|Нуждается в постоянной активности
|Хорошо ладит с детьми
|Может конфликтовать с другими собаками
|Лоялен к хозяину
|Плохо переносит одиночество
Амбульдог действительно опасен?
Нет. Опасность представляют невоспитанные собаки и безответственные владельцы.
Можно ли держать амбуля в квартире?
Да, если обеспечить ему активные прогулки и дрессировку. Без движения собака быстро скучает.
Подходит ли амбуль для семьи с детьми?
При правильном воспитании — да. Он нежно относится к детям, особенно если растёт с ними.
Миф: амбульдог агрессивен по природе.
Правда: агрессия проявляется только при неправильном воспитании.
Миф: американский бульдог — та же порода, что и питбуль.
Правда: у них разные стандарты и происхождение. Амбуль — рабочая, а не бойцовая собака.
Миф: амбуль не поддаётся дрессировке.
Правда: при уважении и поощрении собака обучается быстро и с интересом.
В США амбульдога часто называют "рабочим бульдогом" за выносливость и силу.
В 1990-х порода стала символом фермерских хозяйств на юге США.
Тип Джонсона вдохновил дизайнеров мультсериала "Том и Джерри" на образ массивного пса Спайка.
Предки амбуля прибыли в Америку вместе с переселенцами в XVII веке.
После Второй мировой войны порода возрождалась усилиями двух энтузиастов — Джонсона и Скотта.
В России американский бульдог получил признание РКФ только в начале 2000-х.
