Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глаза стареют первыми: почему после 50 мир тускнеет и какие витамины ещё могут вернуть цвета
Когда свет обманывает глаз: как увидеть то, что движется быстрее мысли
Самая нервная заправка Европы: здесь бензин живёт по законам биржи, а не здравого смысла
Матч Россия — Боливия: эксперт указал на решающий фактор, который изменил бы исход игры
Рынок ожил после шторма: Мосбиржа подросла, но за спокойствием скрывается тревога
Праздник без икры, но со вкусом роскоши: эта намазка станет вашим главным спасением на застолье
Шоколадная шарлотка с грушами: пирог, который пахнет осенью и домашним счастьем
Урожай тонет в грязи, а у соседнего участка — ведро картошки: всё дело в грядах
Семейная ипотека: 4% вместо 6% — станет ли жильё доступнее? Полный разбор

Некоторым породам собак буквально прописан телевизор: кто из питомцев — прирождённый киноман

9:00
Зоосфера

Многие владельцы замечали: стоит включить передачу про животных, и собака уже насторожила уши, приподняла голову и внимательно следит за экраном. Иногда она даже подбегает ближе, виляет хвостом или начинает тихо подвывать. Кажется, будто пёс действительно понимает, что происходит на экране. Так ли это на самом деле — разбираемся вместе с учёными и кинологами.

Собака смотрит телевизор
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака смотрит телевизор

Как собаки воспринимают изображение

Главное отличие собачьего зрения от человеческого — количество цветовых рецепторов. У людей их три, у собак — два. Поэтому мир они видят не в привычных нам красках, а в оттенках жёлтого и синего. Красный и зелёный для них сливаются в серо-коричневые тона.

Но это вовсе не мешает питомцам распознавать движущиеся изображения. Более того, собаки гораздо чувствительнее к частоте смены кадров: старые телевизоры с низким герцем вызывали у них "мерцание" — изображение выглядело как мигающий свет. Современные экраны с частотой 100-120 Гц собаки видят почти так же плавно, как и люди.

По данным исследований ветеринарных университетов Великобритании и США, собаки действительно различают объекты на экране. Чаще всего их внимание привлекают не яркие цвета, а характерные звуки: лай, визг, мяуканье, птичье щебетание.

"Собаки распознают на экране не просто движение, а узнают знакомые силуэты и голоса", — пояснил ветеринарный бихевиорист Джон Брадшоу.

Почему собаки реагируют на телевизор

Учёные выделяют несколько причин, почему питомцы могут проявлять интерес к экрану:

  1. Звуки и движение. Для собаки резкие звуки и быстрые смены кадров — как стимул, похожий на живое взаимодействие.

  2. Привычные образы. Многие псы реагируют именно на изображения других собак — особенно если те лают или бегут.

  3. Любопытство. Некоторые собаки смотрят телевизор из чистого интереса, как новую игрушку или источник необычных ощущений.

  4. Подражание хозяину. Если человек сидит перед экраном и долго смотрит в одну точку, пёс может попробовать понять, что же так привлекло внимание хозяина.

Исследования показали, что большинству собак достаточно нескольких секунд, чтобы "понять", что происходит, и потерять интерес. Они распознают на экране животных, но не воспринимают картинку как "настоящую жизнь" — скорее как звук и движение, не имеющие запаха. А отсутствие запаха для собаки делает сцену нереальной.

Сравнение: как собаки видят телевизор и люди

Параметр Человек Собака
Цветовое восприятие Три цвета (RGB) Два цвета (жёлтый и синий)
Частота кадров 24-60 Гц Не менее 70-80 Гц для комфортного восприятия
Основной канал информации Зрение Обоняние + слух
Внимание к экрану До нескольких часов Несколько секунд — минут
Реакция на изображение Эмоциональная, аналитическая Поведенческая, инстинктивная

Советы: как включать собаке телевизор правильно

Если вы заметили, что псу нравится смотреть на экран, можно использовать это с пользой. Главное — соблюдать меру.

  1. Выбирайте тематические каналы. Существуют специальные телеканалы для собак — DogTV, Relax My Dog, PuppyVision. В их программах — плавные движения, спокойные звуки и частота кадров, рассчитанная именно на восприятие животных.

  2. Следите за громкостью. У собак чувствительный слух, поэтому громкие звуки могут вызывать тревогу.

  3. Не заставляйте. Если питомец не проявляет интереса — не нужно усаживать его перед экраном. Насильно внимание не удержишь.

  4. Используйте как фоновое сопровождение. Телевизор может служить источником звуков, которые снижают чувство одиночества, когда хозяев нет дома.

  5. Давайте альтернативу. Лучше, если телевизор — не основное развлечение. Игры, прогулки, жевательные игрушки и дрессировка гораздо полезнее для психики собаки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: включать собаке громкие экшн-фильмы или передачи с криками.
    Последствие: пёс пугается, становится тревожным, может лаять на экран.
    Альтернатива: спокойные документальные фильмы о животных или специальные собачьи каналы.

  • Ошибка: оставлять экран включённым на весь день.
    Последствие: избыток раздражителей вызывает утомление и стресс.
    Альтернатива: ограничить просмотр 15-20 минутами, использовать телевизор как элемент обогащения среды, а не замену общения.

  • Ошибка: использовать телевизор как средство "успокоить" собаку.
    Последствие: эффект обратный — питомец может воспринимать звуки как угрозу.
    Альтернатива: создайте комфортную зону отдыха с мягкой подстилкой и приглушённым светом.

А что если собака не реагирует на экран?

Такое поведение — норма. Не все животные проявляют интерес к изображениям. Некоторые игнорируют телевизор, потому что не видят в нём смысла: нет запаха, нет прямого контакта, нет "действия". Это не показатель интеллекта или чувствительности — просто индивидуальная особенность.

Иногда собаки, наоборот, учатся "смотреть" телевизор у хозяев. Если человек реагирует эмоционально — смеётся, комментирует, показывает на экран — собака со временем может начать обращать внимание туда же.

Плюсы и минусы "телевизионных развлечений"

Плюсы Минусы
Помогает занять питомца во время отсутствия хозяина Может вызывать стресс при громком звуке
Снижает чувство одиночества Некоторые передачи перегружают восприятие
Стимулирует умственную активность Отвлекает от естественных игр и прогулок
Можно использовать для социализации щенка При частом просмотре формируется зависимость от раздражителей

FAQ

Как узнать, что собаке нравится смотреть телевизор?
Если питомец садится рядом с экраном, внимательно следит за движением, виляет хвостом — ему интересно. Главное, чтобы поведение оставалось спокойным, без лая и беспокойства.

Стоит ли специально включать программы про животных?
Можно, но ненадолго. Идеально, если это документальные фильмы с мягким звуком и плавными кадрами.

Можно ли оставить телевизор включённым, когда уходите из дома?
Да, но только на низкой громкости и на короткое время. Лучше включить музыку для собак или использовать интерактивные игрушки.

Что делать, если собака лает на экран?
Не ругайте её - для неё изображение реалистично. Переключите на спокойный контент или убавьте громкость.

Мифы и правда

Миф 1. Собаки видят телевизор так же, как люди.
Правда. Они различают движение и очертания, но не воспринимают полную картину из-за особенностей зрения и отсутствия запахов.

Миф 2. Если собака не смотрит телевизор, у неё проблемы со зрением.
Правда. Это не имеет отношения к здоровью глаз. Просто животному неинтересно.

Миф 3. Телевизор может заменить прогулку.
Правда. Никакой экран не заменит живого общения, физической активности и обонятельных впечатлений.

3 интересных факта

  1. Некоторые породы, например бордер-колли и лабрадоры, чаще других реагируют на телевизор — из-за развитого интеллекта и наблюдательности.

  2. Существуют обучающие видеоролики для собак, где движение объектов помогает развивать концентрацию.

  3. Исследования показали: у собак, которым включали DogTV во время одиночества, снижался уровень тревожности на 30%.

Исторический контекст

Первые эксперименты с восприятием телевизора животными проводились ещё в 1980-х. Тогда исследователи использовали киноплёнку и фиксировали реакцию собак на экран. Но изображение часто мерцало, и животные быстро теряли интерес. Лишь с появлением цифровых панелей высокой частоты и реалистичного звука стало возможно наблюдать устойчивую реакцию псов на телеизображение.

Сегодня на основе этих данных разрабатываются специальные форматы контента — от телеканалов до YouTube-подборок, созданных с учётом восприятия собак.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Домашние животные
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Южная Азия
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Популярное
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям

Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.

Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Нежная, как облако, ароматная, как утро выходного: рецепт запеканки, которая покоряет семью
Невидимые пятна становятся ловушкой: как грязное стекло ослепляет водителя в темноте
Забудьте про салат с кальмарами: новая версия блюда удивит даже тех, кто не любит морепродукты
Не все папики дарят счастье: Бьянка объяснила, как не стать рабыней чужих денег
Россия стянулась дорогами: новый мост через Обь изменит карту страны
Товарищеские матчи вместо ЧМ: сможет ли Россия сохранить футбольный дух — прогноз Масалитина
После сбора урожая — не время отдыхать: почему сад нужно обработать именно сейчас
Хозяева в панике бегут в клинику: как безобидный фрукт отправляет собак на тот свет
Три гигантских подарка от Солнца летят к Земле: мощнейшая геомагнитная буря обрушится на планету
Когда кожа теряет защиту: шаги к восстановлению её естественного баланса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.