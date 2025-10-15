Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Некоторым породам собак буквально прописан телевизор: кто из питомцев — прирождённый киноман
Праздник без икры, но со вкусом роскоши: эта намазка станет вашим главным спасением на застолье
Шоколадная шарлотка с грушами: пирог, который пахнет осенью и домашним счастьем
Урожай тонет в грязи, а у соседнего участка — ведро картошки: всё дело в грядах
Семейная ипотека: 4% вместо 6% — станет ли жильё доступнее? Полный разбор
Первая энергия дня: уход, который пробуждает кожу и защищает её до вечера
Место для поклонников закрыто: Решетова заговорила о переменах, начавшихся два года назад
Москва переполнена. Все стремятся сюда работать, служить... — писала газета Последние новости 16 октября 1931 года
Секрет утреннего долголетия: как одна порция йогурта укрепляет сосуды и снижает сахар

Хозяева в панике бегут в клинику: как безобидный фрукт отправляет собак на тот свет

1:35
Зоосфера

Собаки нередко становятся участниками "кухонных происшествий": хозяин отвернулся, а питомец уже успел стащить что-нибудь со стола. Иногда это заканчивается без последствий, но есть продукты, которые даже в микроскопических дозах представляют смертельную опасность. Один из таких — виноград и его сушёный вариант, изюм.

Собака за столом
Фото: freepik.com by boryanam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака за столом

Почему виноград опасен для собак

Учёные и ветеринары до сих пор не выяснили, какой именно компонент делает эти ягоды токсичными для собак. Однако известен результат — тяжёлое отравление, часто приводящее к острой почечной недостаточности. И самое тревожное — опасен абсолютно любой виноград: зелёный и чёрный, с косточками или без, купленный в супермаркете или сорванный с грозди на даче.

Даже одна-две ягодки могут вызвать проблемы у крупной собаки, а для маленьких пород — вроде чихуахуа — этого достаточно, чтобы начались серьёзные осложнения. Почему одним собакам везёт, а другим нет, пока неизвестно, поэтому ветеринары единодушны: рисковать нельзя ни в каком случае.

"Никогда и никаким собакам нельзя давать виноград и изюм!" — подчёркивают ветеринары.

Как понять, что собака отравилась

Отравление виноградом нередко случается внезапно: питомец стягивает ягоды с тарелки или с пола, а хозяин узнаёт об этом, только когда появляются тревожные признаки. Первые симптомы могут проявиться уже через несколько часов. Основные из них:

  1. Потеря аппетита.

  2. Вялость, апатия.

  3. Тошнота, рвота, диарея.

  4. Боль и вздутие живота.

  5. Обезвоживание, учащённое дыхание.

  6. Изменение количества и цвета мочи.

  7. Сухость рта и носа, бледность дёсен.

Если отравление прогрессирует, возможны тремор, судороги и даже кома. В таком состоянии счёт идёт на часы: уже через восемь часов после поедания винограда у собаки может развиться почечная недостаточность. Если питомец стал часто пить и мочиться, это тревожный сигнал о поражении почек.

Что делать в первые минуты

Главная задача — как можно скорее удалить яд из организма. Если вы точно знаете, что собака съела виноград или изюм, и прошло не больше часа, можно попытаться вызвать рвоту.

Советы шаг за шагом

  1. Приготовьте перекись водорода. Подойдёт 3%-ный раствор.

  2. Рассчитайте дозу. Обычно берут 1 чайную ложку (5 мл) на каждые 5 кг веса животного.

  3. Аккуратно влейте перекись. Используйте шприц без иглы, направляя струю на заднюю часть языка.

  4. Ждите реакции. Если через 10 минут рвоты нет, процедуру можно повторить один раз.

  5. Сохраняйте спокойствие. Даже если собаке удалось вырвать ягоды, консультация ветеринара обязательна.

Не пытайтесь вызвать рвоту, если собака задыхается, без сознания или относится к брахицефальным породам (мопсы, бульдоги, ши-тцу). У них короткие носовые пути, и есть риск, что рвотные массы попадут в дыхательные органы.

Что сделает ветеринар

Даже если вы уверены, что всё закончилось благополучно, животное нужно показать врачу. В клинике собаку осмотрят, при необходимости промоют желудок и введут активированный уголь, который поможет нейтрализовать оставшиеся токсины.

В тяжёлых случаях применяют капельницы для поддержания водно-солевого баланса и функции почек. Иногда может понадобиться госпитализация на несколько дней для наблюдения и коррекции состояния.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Хозяин считает, что "одна ягодка не страшна".
Последствие: Острая почечная недостаточность, обезвоживание, судороги.
Альтернатива: Угощайте питомца безопасными лакомствами — морковью, яблоками без косточек, специальными собачьими снеками.

А что если собака уже съела изюм, а вы узнали об этом поздно?

Если прошло больше 6-8 часов, не теряйте времени на домашние эксперименты. Даже при отсутствии симптомов собаку нужно срочно показать ветеринару. В клинике сделают анализ крови и мочи, чтобы определить, началось ли поражение почек. Чем раньше начнётся лечение, тем выше шанс на полное восстановление.

Таблица сравнения: опасные продукты для собак

Продукт Степень опасности Возможные последствия
Виноград, изюм Очень высокая Отравление, почечная недостаточность
Шоколад Очень высокая Судороги, тахикардия, смерть
Лук, чеснок Высокая Анемия, поражение печени
Кости птицы Средняя Перфорация кишечника
Авокадо Средняя Рвота, понос, слабость

Плюсы и минусы домашних методов

Метод Плюсы Минусы
Вызов рвоты перекисью Быстро, доступно Подходит не всем породам
Промывание желудка в клинике Эффективно Требует поездки к врачу
Активированный уголь Безопасно, снижает токсичность Не устраняет источник яда
Капельница Восстанавливает баланс Нужна ветпомощь

FAQ

— Можно ли собакам сушёный виноград (изюм)?
Нет. Изюм даже опаснее свежего винограда, потому что концентрация токсинов выше.

— Что будет, если собака съела всего одну ягоду?
У некоторых ничего, у других — почечная недостаточность. Реакция индивидуальна, поэтому не стоит рисковать.

— Можно ли дать собаке сорбент вместо перекиси?
Да, если рвота уже произошла или прошло время. Подойдут активированный уголь или Энтеросгель, но только как временная мера до осмотра ветеринаром.

— Сколько времени есть, чтобы помочь собаке?
Не более 8 часов. После этого поражение почек может стать необратимым.

— Что давать собаке в качестве лакомства?
Безопасные варианты — кусочки яблок, бананов, моркови, отварное мясо или готовые собачьи лакомства из зоомагазина.

Мифы и правда

Миф: Виноград без косточек безопасен.
Правда: Нет. Опасен любой вид — токсин содержится в мякоти.

Миф: Если собака съела виноград и чувствует себя нормально, можно не переживать.
Правда: Симптомы могут проявиться только спустя несколько часов, когда уже начнут разрушаться почки.

Миф: Маленькое количество не навредит.
Правда: Даже одна виноградина способна вызвать тяжёлое отравление у небольшой собаки.

3 интересных факта

  1. Токсическое действие винограда на собак впервые описали в 1999 году — с тех пор ветеринары зафиксировали сотни подобных случаев.

  2. У кошек реакция встречается крайне редко, но это не значит, что им можно виноград.

  3. Даже натуральные продукты могут быть смертельно опасны для животных — организм собаки устроен иначе, чем у человека.

Исторический контекст

До конца XX века ветеринары не подозревали об опасности винограда. Первые исследования проводились в США, когда несколько собак скончались после поедания изюма. С тех пор все учебники по ветеринарии включают предупреждение об этих ягодах. Сегодня информация о токсичности винограда для животных распространяется во всём мире — от клиник до заводчиков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Южная Азия
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Новости спорта
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Новости спорта
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Популярное
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям

Британский рыбак сделал сенсационное открытие, поймав атлантического затонувшего окуня. Этот редкий хищник, известный своей способностью поглощать акул, удивил биологов.

Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Сирийский ребус: Россия приняла у себя лидера боевиков, воевавших против неё Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Крах карьеры: какие профессии первыми исчезнут из-за ИИ в ближайшее время
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Нежная, как облако, ароматная, как утро выходного: рецепт запеканки, которая покоряет семью
Невидимые пятна становятся ловушкой: как грязное стекло ослепляет водителя в темноте
Забудьте про салат с кальмарами: новая версия блюда удивит даже тех, кто не любит морепродукты
Не все папики дарят счастье: Бьянка объяснила, как не стать рабыней чужих денег
Россия стянулась дорогами: новый мост через Обь изменит карту страны
Товарищеские матчи вместо ЧМ: сможет ли Россия сохранить футбольный дух — прогноз Масалитина
После сбора урожая — не время отдыхать: почему сад нужно обработать именно сейчас
Хозяева в панике бегут в клинику: как безобидный фрукт отправляет собак на тот свет
Три гигантских подарка от Солнца летят к Земле: мощнейшая геомагнитная буря обрушится на планету
Когда кожа теряет защиту: шаги к восстановлению её естественного баланса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.