Водолаз наткнулся на скелет гиганта у берегов Австралии: тайна глубин оказалась не такой, как думали

0:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Глубоко под водой, в отдалённой части Западной Австралии, дайвер и морской биолог Олли Кларк наткнулся на поистине завораживающее зрелище — огромный скелет горбатого кита, покоящийся на морском дне. Этот случай стал не только научным открытием, но и напоминанием о хрупком равновесии океанской жизни.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дайвер и скелет кита

"Трудно передать словами, каково это — погружаться к этому скелету в окружении эхом разносящихся звуков поющих китов", — сказал морской биолог Олли Кларк.

Последний путь горбатого кита

Исследование показало, что животное погибло, запутавшись в брошенных рыболовных сетях, известных как "снасти-призраки". Эти опасные ловушки дрейфуют по океану, продолжая губить морских обитателей даже после того, как рыбаки давно о них забыли. Кит, запутавшись, не смог всплыть за воздухом и погиб от травм.

"В конце концов он умер от полученных травм", — отметил Олли Кларк.

Когда туша достигла морского дна, начался естественный процесс разложения — но в океане даже смерть одного существа становится началом новой жизни для других.

Подводное царство на месте гибели

На кадрах, снятых Кларком, видны остатки огромного животного, вокруг которых снуют стаи мелких рыб. Вокруг костей кружат акулы, мурены и ракообразные — вся эта экосистема живёт за счёт питательных веществ, которые даёт китовая туша.

"Там были сотни акул, — говорит он. — В основном тигровые и тёмные акулы, но было много разных видов, которые пытались урвать свой кусок".

Для океана падение кита на дно — редкое и ценное событие. Учёные называют это явление "китовым падением" — оно может кормить подводных обитателей десятилетиями, превращая морское дно в полноценный микромир.

Опасность для дайверов

Несмотря на красоту подводных сцен, подобные находки крайне опасны для людей. Скопление хищников, привлечённых запахом, делает такие места непредсказуемыми. Кларк подчеркнул, что туша находилась в "очень отдалённой" зоне, куда редко добираются ныряльщики.

Эхо песен живых китов

Особую атмосферу погружению придавали звуки, доносившиеся издалека. В период миграции горбатые киты проходят по этому региону, используя его как место отдыха. Их песни, похожие на инопланетные мелодии, наполняли воду эхом.

"Горбатые киты используют это место в качестве зоны отдыха во время миграции, поэтому, находясь под водой, мы могли отчётливо слышать неземные и почти завораживающие песни других китов", — пояснил Олли Кларк.

Как уменьшить вред океану

Выбирать ответственную рыбу. Покупайте морепродукты с маркировкой MSC — это значит, что ловля велась без вреда для экосистемы. Сократить использование пластика. Многоразовые бутылки и сумки снижают вероятность попадания отходов в море. Поддерживать организации, которые очищают океаны и разрабатывают экологичные снасти. Сообщать о брошенных сетях. В Австралии и Новой Зеландии действуют горячие линии, куда можно сообщить о находках. Обучать детей экологической культуре. Это лучшая инвестиция в будущее морей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование одноразовых рыболовных снастей.

Последствие: сети-призраки продолжают ловить морских животных.

Альтернатива: применять биоразлагаемые или электронные снасти с маяками отслеживания.

Ошибка: игнорирование найденных обломков снастей во время дайвинга.

Последствие: травмы животных и риск для людей.

Альтернатива: передать координаты экологическим службам.

Ошибка: использование пластиковых пакетов в быту.

Последствие: микропластик накапливается в телах рыб.

Альтернатива: тканевые эко-сумки и контейнеры из стекла или металла.

Если туша кита всплывёт

Иногда киты не тонут, а всплывают — при этом внутри них скапливаются газы, и туша может взорваться. Такие случаи фиксировали в США, Канаде и Новой Зеландии. Власти часто спешат утилизировать туши, пока не произошла катастрофа. В Австралии применяют буксировку к открытым водам и контролируемое разрушение тела, чтобы не навредить экосистеме.

FAQ

Как определить, что туша принадлежит киту?

По строению скелета и форме черепа — у горбатых китов длинные нижние челюсти и характерные рёбра.

Можно ли нырять рядом с тушей?

Нет. Это опасно из-за присутствия акул и токсичных газов, выделяемых при разложении.

Что происходит после разложения?

На месте падения остаётся костное поле, на котором селятся бактерии, черви и редкие глубоководные виды.

Почему киты тонут, а не всплывают?

После смерти их ткани теряют плотность, и тело может опуститься на дно под собственным весом, особенно если оно повреждено.

Мифы и правда

Миф: все киты всплывают после смерти.

Правда: многие из них тонут, особенно при травмах или истощении.

все киты всплывают после смерти. многие из них тонут, особенно при травмах или истощении. Миф: туши китов безопасны для изучения.

Правда: при гниении выделяются метан и сероводород — это может привести к взрыву.

туши китов безопасны для изучения. при гниении выделяются метан и сероводород — это может привести к взрыву. Миф: киты не страдают от рыболовных сетей.

Правда: ежегодно сотни животных гибнут, запутавшись в снастях-призраках.

3 факта о китах

Горбатые киты совершают миграции длиной до 8 тысяч километров — от холодных вод Антарктики к тропическим лагунам. Их песни могут длиться более 30 минут и передаваться на расстояние до 30 километров. Один скелет кита способен стать домом для сотен видов морских организмов.

Исторический контекст

Проблема снастей-призраков возникла в XX веке, когда рыболовные сети стали изготавливать из неразлагаемого нейлона. С тех пор миллионы километров таких сетей потерялись в океане. По оценкам ООН, ежегодно в море попадает до 640 тысяч тонн рыболовного оборудования. Международные программы вроде Ghost Gear Initiative сегодня стремятся вернуть океану безопасность, собирая и перерабатывая потерянные снасти.