Собачий этикет против закона: москвичи спорят, нужно ли смывать мочу, а правда оказалась неожиданной

Если вы владелец собаки и на прогулке у вас в руке нет заветной бутылочки с водой, чтобы смыть следы "деликатного дела" питомца, — не спешите переживать. Как оказалось, закон не обязывает вас к этому. Но разберёмся подробнее, где граница между правом и ответственностью.

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Золотистый ретривер

Что произошло

История, вызвавшая бурную реакцию среди собачников, началась в Москве. Жительнице столицы Надежде выписали штраф за то, что она не протёрла траву после того, как её питомец Зефир справил нужду во дворе. Соседка пожаловалась в ветеринарный надзор, заявив, что хозяйка не убирает за животным и даже не зарегистрировала его по месту жительства. По словам женщины, соседка не раз проявляла агрессию — кричала на собак и разбрасывала отраву.

После проверки видеозаписей инспекторы подтвердили, что хозяйка действительно не убрала следы мочи. Результат — штраф в 1,5 тысячи рублей, который москвичка собирается оспорить в суде.

Что говорит закон

Юрист Денис Хмелевской пояснил, что требования законодательства к владельцам домашних животных определены в статье 13 Федерального закона "О содержании домашних животных". В нём прописано: убирать за питомцем в общественных местах — обязанность хозяина. Однако речь идёт именно о твёрдых продуктах жизнедеятельности, а не о моче.

"Владельцы собак не обязаны носить с собой бутылку с водой для уборки за ними, поскольку это не предусмотрено законом", — пояснил юрист Денис Хмелевской.

Тем не менее, за нарушение общих правил содержания животных предусмотрен штраф — от 1,5 до 3 тысяч рублей. Эти нормы закреплены в статье 8.52 Кодекса об административных правонарушениях РФ. То есть, если хозяин оставил после прогулки нечистоты, наказание будет законным.

Где можно гулять с собакой

Закон также строго ограничивает территории, где животным разрешено появляться. По словам Хмелевского, в Москве запрещено выгуливать собак на детских и спортивных площадках, рынках, пляжах, в школах и магазинах. За нарушение предусмотрен штраф.

"Владелец собаки обязан обеспечивать безопасность окружающих, исключать неконтролируемое передвижение животного, убирать за ним, выгуливать только в специальных озеленённых местах", — отметил юрист.

Эти нормы действуют не только в столице, но и во многих других городах России, где приняты аналогичные региональные законы.

Советы шаг за шагом: как правильно гулять с собакой

Берите с собой пакет и совок. Даже если прогулка короткая, непредвиденные ситуации случаются. Выбирайте оборудованные площадки. В Москве и крупных городах их становится всё больше. Используйте поводок и намордник. Это требование не только к крупным породам, но и к собакам с выраженным охотничьим инстинктом. Не пугайте соседей. Собака может казаться милой, но не всем комфортно видеть рядом незнакомое животное. Не вступайте в конфликты. Если кто-то выражает недовольство, лучше спокойно объяснить, что вы соблюдаете все нормы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оставлять экскременты или не следить за поведением животного.

Последствие: штраф от 1500 до 3000 рублей и жалобы соседей.

Альтернатива: носить пакеты, выбирать правильные места для выгула и проявлять вежливость.

Ошибка: выводить собаку без поводка.

Последствие: административный штраф, а при нападении — уголовная ответственность.

Альтернатива: использовать регулируемые поводки и тренировать питомца на послушание.

Ошибка: реагировать агрессией на претензии соседей.

Последствие: конфликт может перейти в судебную плоскость.

Альтернатива: сохранять спокойствие, ссылаться на закон и при необходимости фиксировать происходящее.

А что если соседи вредят животным?

К сожалению, случаи враждебного отношения к питомцам не редкость. Иногда конфликт доходит до того, что во дворе появляется отрава. По словам Хмелевского, в этом случае важно действовать правильно.

"Такие действия подпадают под статью о жестоком обращении с животными (245 УК РФ). Для возбуждения дела необходимо зафиксировать нарушения на видео, изъять отраву в присутствии понятых и провести экспертизу", — подчеркнул эксперт.

Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Также возможны штрафы от 80 до 300 тысяч рублей или исправительные работы, как сообщает Москва 24.

Плюсы и минусы ужесточения мер

Плюсы Минусы Улучшение санитарного состояния дворов Возможны злоупотребления при фиксации нарушений Повышение ответственности владельцев Конфликты между соседями Более цивилизованное отношение к животным Отсутствие ясных критериев, что именно нужно "убирать"

Исторический контекст

Ещё десять лет назад в российских городах почти не было площадок для выгула, и требования к собачникам ограничивались общими фразами "не мешать другим". С 2019 года, после принятия федерального закона о защите животных, появились конкретные правила и санкции. А в 2025 году Мосгордума увеличила размеры штрафов: до 3 тысяч рублей для граждан, 15 тысяч — для должностных лиц и 30 тысяч — для организаций. Теперь контролировать соблюдение норм может и столичный комитет ветеринарии.

Мифы и правда

Миф 1. Нужно носить бутылку и смывать мочу за собакой.

Правда: это не закреплено законом. Владельцы обязаны убирать только твёрдые отходы.

Миф 2. Любая жалоба соседей автоматически ведёт к штрафу.

Правда: инспекторы выносят постановления только на основании доказательств — например, записи с камер.

Миф 3. За выгуливание без поводка можно сесть в тюрьму.

Правда: уголовная ответственность наступает только в случае причинения вреда человеку или животному.

FAQ

— Нужно ли всегда иметь при себе бутылку воды?

Нет, это не требование закона, но может быть проявлением вежливости по отношению к соседям и дворникам.

— Где можно выгуливать собаку в Москве?

В специально оборудованных зонах, скверах и парках, где нет детских площадок и запретных табличек.

— Как действовать, если соседи угрожают питомцу?

Зафиксировать угрозу или факт разбрасывания яда, вызвать полицию и подать заявление по статье 245 УК РФ.

3 интересных факта

В Германии за неубранные отходы питомца штраф достигает 150 евро, а в Сингапуре — до 500. Некоторые московские ТСЖ устанавливают станции с пакетами и урнами для владельцев собак. В Японии владельцы обязаны носить не только пакеты, но и влажные салфетки для лап.

Носить бутылку с водой за собакой — не обязанность, а вопрос личной культуры. Закон требует лишь убирать твёрдые отходы и соблюдать правила выгула. Но если вы хотите, чтобы двор был чистым, а соседи доброжелательными — немного дополнительной заботы никому не повредит.