Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда

7:49
Зоосфера

В ледяных водах северной части Тихого океана живёт одно из самых загадочных и умных созданий морского мира — гигантский тихоокеанский осьминог (Enteroctopus dofleini). Это настоящий колосс среди головоногих моллюсков, сочетающий силу, интеллект и удивительную способность к маскировке. Его облик вызывает одновременно восхищение и уважение — и недаром этот морской великан получил прозвище "властелин глубин".

Осьминог в тёмной воде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осьминог в тёмной воде

Гигант среди осьминогов

Средний вес взрослого осьминога достигает 15-50 килограммов, а размах щупалец — 4-5 метров. Зафиксирован и абсолютный рекорд: особь весом 272 килограмма с размахом щупалец почти 10 метров. Тело окрашено в красновато-розовые тона с переливами и прожилками, напоминающими сложные узоры. Нижняя часть щупалец светлая, почти белая, и усеяна тысячами присосок.

У самок таких присосок около 2240, у самцов чуть меньше. Самые крупные достигают 6 сантиметров в диаметре и способны удерживать вес до 16 килограммов. Эти органы не только обеспечивают невероятную силу хвата, но и выполняют роль "сенсорных органов": каждая присоска чувствует вкус и запах.

Без костей и твёрдого панциря осьминог способен сжимать тело до минимальных размеров и проникать в щели, куда пройдёт только его клюв — единственная твёрдая часть организма.

Где живёт морской гигант

Гигантский тихоокеанский осьминог населяет холодные воды северной части Тихого океана — от побережья Кореи и Японии до Аляски, Канады и северных штатов США. Его можно встретить и в российских морях — Японском, Охотском и Беринговом.

Осьминог предпочитает температуру не выше +15 °C и чувствует себя комфортно даже на глубине до 1500 метров. Он ведёт одиночный образ жизни, устраивая убежища в расщелинах скал или под валунами. Живёт в среднем 3-5 лет — довольно долго по меркам головоногих моллюсков. Завершает свой жизненный цикл размножением: самка охраняет кладку яиц до последнего, не покидая логова, и погибает вскоре после вылупления потомства.

Как охотится гигантский осьминог

Этот морской хищник отличается терпением и хитростью. Он подстерегает жертву — краба, моллюска, креветку или рыбу — из засады, используя камуфляж. Мгновенно бросаясь вперёд, осьминог хватает добычу восемью щупальцами и утаскивает в логово.

Чтобы справиться с панцирем, осьминог применяет три метода:

  1. Физическая сила — разрывает панцирь.

  2. Клюв — перекусывает твердые части тела.

  3. "Химическое оружие" — делает отверстие, смягчая панцирь слюной и впрыскивая токсин.

Токсичные ферменты парализуют жертву и растворяют ткани, превращая её в лёгкую добычу. После трапезы осьминог складывает пустые панцири у входа в логово — своего рода "мусорная куча", по которой учёные определяют рацион животного.

Камуфляж — искусство выживания

Гигантский осьминог не имеет внешней брони, но природа одарила его невероятной системой маскировки. Под кожей скрываются миллионы хроматофоров — клеток с пигментами. Сжимаясь или растягиваясь, они позволяют мгновенно менять цвет и даже текстуру кожи.

Осьминог подстраивается под окружающую среду так точно, что способен "исчезнуть" на фоне камней или водорослей. Несмотря на то что эти животные не различают цвета, их зрение чрезвычайно чувствительно к контрастам и свету, что помогает идеально копировать узоры морского дна.

Помимо окраски, осьминог умеет менять форму тела, делая кожу бугристой или гладкой — имитируя кораллы, песок или водоросли.

Интеллект холодных глубин

Гигантские осьминоги по праву считаются одними из самых умных морских существ. Они способны:

  • запоминать лица людей;

  • решать простейшие головоломки;

  • открывать крышки банок и аквариумов;

  • использовать предметы для защиты.

В океанариумах осьминоги известны своими побегами — через мельчайшие отверстия они выбираются из резервуаров, исследуют соседние ёмкости и даже возвращаются обратно.

В естественной среде они ведут скрытный образ жизни, прячась в логовах, водорослях и камнях. Для быстрого перемещения используют реактивное движение — выталкивают струю воды через сифон, создавая мощный толчок. На дне двигаются на щупальцах, часто меняя позу, чтобы слиться с окружающей средой.

Таблица "Сравнение": гигантский осьминог и другие виды

Параметр Гигантский тихоокеанский осьминог Обыкновенный осьминог Карликовый осьминог
Средний вес 15-50 кг 3-10 кг менее 1 кг
Размах щупалец 4-5 м до 2 м до 30 см
Среда обитания Холодные воды Тихого океана Тёплые моря Тропики
Продолжительность жизни 3-5 лет 1-2 года около 1 года
Интеллект Очень высокий Средний Низкий

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: держать осьминога в тёплом аквариуме.
    Последствие: стресс и гибель из-за перегрева.
    Альтернатива: поддерживать температуру воды не выше +15 °C.

  • Ошибка: использовать пресную воду при уходе за питомцем в неволе.
    Последствие: нарушение солевого баланса.
    Альтернатива: только морская вода с нужной солёностью.

  • Ошибка: кормить исключительно рыбой.
    Последствие: дефицит питательных веществ.
    Альтернатива: разнообразный рацион из креветок, крабов и моллюсков.

Таблица "Плюсы и минусы" адаптации к холоду

Плюсы Минусы
Может жить на больших глубинах Ограничен холодными регионами
Медленный обмен веществ — экономия энергии Медленный рост и развитие
Отличный камуфляж Зависимость от стабильной температуры воды

Три интересных факта

  • Самки откладывают до 100 тысяч яиц, каждое из которых охраняют несколько месяцев, не питаясь.
  • Освещённость влияет на поведение: осьминог активнее ночью, когда легче охотиться.
  • Распространённый миф о "сверхсиле" осьминога преувеличен — он может поднять лишь вес, сопоставимый с собственным, но не раздавить водолаза, как иногда показывают в фильмах.

Исторический контекст

  • Первые описания гигантского тихоокеанского осьминога появились в конце XIX века — японские рыбаки рассказывали о чудовищах, "захватывающих лодки".
  • Современное научное название Enteroctopus dofleini дано немецким зоологом Августом Дёфлейном.
  • Легенды о морских "кракенах", якобы нападающих на корабли, основаны именно на встречах с крупными осьминогами, но эти животные не проявляют агрессии к людям.

FAQ

Сколько живёт гигантский тихоокеанский осьминог?
От трёх до пяти лет. После размножения он погибает.

Опасен ли он для человека?
Нет, в естественных условиях избегает контакта и не нападает.

Как он маскируется?
Меняет цвет, форму и текстуру кожи благодаря хроматофорам.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
