Лошади против мотеля: трёхлетний конфликт в Перми закончился неожиданно

В микрорайоне Парковый в Перми завершился трёхлетний конфликт между владельцем мотеля и соседом, устроившим на своём участке мини-ферму с лошадьми и пони. Суд признал действия заводчика незаконными и обязал его прекратить содержание животных, сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Конфликт, который длился три года

Владелец мотеля, расположенного в Парковом, обратился в суд после многочисленных жалоб постояльцев. Гости утверждали, что от соседнего участка доносились запахи и шум, что портило впечатление от проживания.

В иске предприниматель указал, что сосед не соблюдает ветеринарные нормы и не убирает за животными, что создаёт антисанитарные условия. Кроме того, по документам участок, где содержались лошади и пони, предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а не для ведения фермерского хозяйства.

Решение суда и последствия

Как сообщает properm.ru после нескольких заседаний суд установил: использование участка под ферму действительно нарушает разрешённый вид землепользования и мешает окружающим гражданам.

"Незаконное изменение вида разрешённого использования территории нарушает права граждан на благоприятную среду и создаёт угрозу как для людей, так и для животных", — отмечается в решении суда.

Суд обязал владельца животных ликвидировать ферму и прекратить содержание лошадей.

Однако исполнять решение мужчина не спешил. За время затягивания процесса он накопил исполнительный долг в 45 тысяч рублей. Только после вмешательства судебных приставов ферма была ликвидирована, но задолженность по-прежнему остаётся непогашенной.

Новые правила для Перми: лошади под запретом

Тем временем власти Перми готовят поправки в Правила благоустройства города, которые напрямую связаны с подобными ситуациями.

Если изменения вступят в силу, в черте города будет запрещено:

катать людей на лошадях, пони и других верховых животных;

использовать телеги и сани с запряжёнными животными;

пасти скот на территориях общего пользования.

Запрет распространится на муниципальные земли и участки, государственная собственность на которые не разграничена.

По словам городских чиновников, цель поправок — улучшение санитарных условий, снижение риска конфликтов между соседями и обеспечение комфорта жителей в густонаселённых районах.

Сельская жизнь в городской черте

Подобные споры не редкость: в последние годы в пригородных зонах, где раньше строились частные дома, теперь активно развиваются гостиницы, кафе и сервисные центры. Но многие владельцы участков продолжают использовать землю по старым привычкам, разводя животных или ведя подсобное хозяйство.

Юристы отмечают: если участок зарегистрирован как ИЖС, то разведение скота или лошадей там незаконно, даже если собственник не извлекает коммерческую выгоду.

"Городская среда не предназначена для содержания животных, особенно крупного рогатого скота и лошадей. Это не только вопрос гигиены, но и безопасности", — поясняют специалисты в области градостроительного права.

