Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секреты лучших автопутешествий: какие маршруты завоевали сердца экспертов в 2025 году
Ногти будто сменили хозяина: грибок исчезает после простой процедуры на кухне
Европа готовится к Рождеству, а визовые центры — к хаосу: россиян ждут сюрпризы и длинные паузы
Рыба, которая полетит к звёздам: зачем морского окуня отправляют в космос
Защемило шею так, что больно повернуться? Эти простые приемы помогут быстро снять спазм
Нефтяной разворот: Лукойл взял курс на Азию
Секрет дачников-максималистов: вот как выжать из грядки второй урожай без лишних хлопот
Машина просит прощания, а вы не слышите: признаки, что пора продавать авто
Натали Портман в Лионе: как девочка из Леона создала собственную киностудию

Лошади против мотеля: трёхлетний конфликт в Перми закончился неожиданно

3:25
Зоосфера

В микрорайоне Парковый в Перми завершился трёхлетний конфликт между владельцем мотеля и соседом, устроившим на своём участке мини-ферму с лошадьми и пони. Суд признал действия заводчика незаконными и обязал его прекратить содержание животных, сообщает пресс-служба ГУ ФССП.

Конь
Фото: commons.wikimedia.org by Cycle3 26W, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Конь

Конфликт, который длился три года

Владелец мотеля, расположенного в Парковом, обратился в суд после многочисленных жалоб постояльцев. Гости утверждали, что от соседнего участка доносились запахи и шум, что портило впечатление от проживания.

В иске предприниматель указал, что сосед не соблюдает ветеринарные нормы и не убирает за животными, что создаёт антисанитарные условия. Кроме того, по документам участок, где содержались лошади и пони, предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а не для ведения фермерского хозяйства.

Решение суда и последствия

Как сообщает properm.ru после нескольких заседаний суд установил: использование участка под ферму действительно нарушает разрешённый вид землепользования и мешает окружающим гражданам.

"Незаконное изменение вида разрешённого использования территории нарушает права граждан на благоприятную среду и создаёт угрозу как для людей, так и для животных", — отмечается в решении суда.

Суд обязал владельца животных ликвидировать ферму и прекратить содержание лошадей.

Однако исполнять решение мужчина не спешил. За время затягивания процесса он накопил исполнительный долг в 45 тысяч рублей. Только после вмешательства судебных приставов ферма была ликвидирована, но задолженность по-прежнему остаётся непогашенной.

Новые правила для Перми: лошади под запретом

Тем временем власти Перми готовят поправки в Правила благоустройства города, которые напрямую связаны с подобными ситуациями.

Если изменения вступят в силу, в черте города будет запрещено:

  • катать людей на лошадях, пони и других верховых животных;
  • использовать телеги и сани с запряжёнными животными;
  • пасти скот на территориях общего пользования.

Запрет распространится на муниципальные земли и участки, государственная собственность на которые не разграничена.

По словам городских чиновников, цель поправок — улучшение санитарных условий, снижение риска конфликтов между соседями и обеспечение комфорта жителей в густонаселённых районах.

Сельская жизнь в городской черте

Подобные споры не редкость: в последние годы в пригородных зонах, где раньше строились частные дома, теперь активно развиваются гостиницы, кафе и сервисные центры. Но многие владельцы участков продолжают использовать землю по старым привычкам, разводя животных или ведя подсобное хозяйство.

Юристы отмечают: если участок зарегистрирован как ИЖС, то разведение скота или лошадей там незаконно, даже если собственник не извлекает коммерческую выгоду.

"Городская среда не предназначена для содержания животных, особенно крупного рогатого скота и лошадей. Это не только вопрос гигиены, но и безопасности", — поясняют специалисты в области градостроительного права.

Уточнения

Ло́шади (лат. Equus) — единственный современный род семейства лошадиных (Equidae) отряда непарнокопытных. Слово "лошадь" является тюркским по происхождению. В некоторых тюркских наречиях слово алаша означало "мерин", иногда использовался вариант алаша ат в значении "конь".

Пермь - город на востоке европейской части России, в Предуралье, на берегах реки Камы, ниже впадения в неё реки Чусовой, административный центр Пермского края и Пермского района, транспортный узел на Транссибирской магистрали, речной порт, имеет статус города краевого значения и городского округа. Город основан в 1723 году.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Еда и рецепты
Запах детства и корицы: цукаты из тыквы, от которых дом пахнет теплом и уютом
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Наука и техника
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Наука и техника
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал Любовь Степушова США сорвали покров таинственности с будущих украинских Томагавков Андрей Николаев
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Обычные упражнения, которые превращают живот в броню: без тренера, без диет, без оправданий
Последние материалы
Защемило шею так, что больно повернуться? Эти простые приемы помогут быстро снять спазм
Секрет дачников-максималистов: вот как выжать из грядки второй урожай без лишних хлопот
Нефтяной разворот: Лукойл взял курс на Азию
Натали Портман в Лионе: как девочка из Леона создала собственную киностудию
Машина просит прощания, а вы не слышите: признаки, что пора продавать авто
Красивые руки за 15 минут в день: простая тренировка, после которой хочется надеть майку без рукавов
Шум в ушах — предвестник беды: раскрываем секрет опасных сигналов
Лошади против мотеля: трёхлетний конфликт в Перми закончился неожиданно
Потерял всё за минуту: бывший фаворит Пугачёвой рассказал, как она из ревности разрушила его карьеру
Один штрих — и суп перестаёт быть посредственным: приём, который скрывают шефы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.