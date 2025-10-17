Одержимость мячиком: почему некоторые собаки не расстаются со своими игрушками

Некоторые собаки проявляют настолько сильную привязанность к одной игрушке, что игнорируют пищу и внимание хозяина. Такое поведение специалисты уже назвали "игрушечной одержимостью". О феномене рассказало издание Popular Science со ссылкой на исследование, проведённое в Институте исследований Мессерли (Австрия).
"У отдельных животных формируется выраженное предпочтение одной конкретной игрушке. Они могут полностью сосредоточиться на ней, пренебрегая даже лакомством или общением с владельцем", — обьяснила нейробиолог, руководившая исследованием Стефани Ример.
В ходе эксперимента, в котором участвовали 105 собак разных пород и возрастов, учёные наблюдали за поведением питомцев рядом с их любимыми предметами и анализировали анкеты, заполненные хозяевами.
У 33 собак выявили характерную модель поведения, напоминающую зависимость:
Учёные предполагают, что корни феномена уходят в ранний возраст — от двух до шести месяцев, когда щенки формируют базовые привычки и эмоциональные привязанности.
Если в этот период щенок получает одну-две игрушки и активно взаимодействует только с ними, мозг может "зафиксировать" эту связь как источник комфорта и удовольствия.
Исследователи отмечают, что чаще "игрушечная одержимость" встречается у активных, интеллектуальных и рабочих пород, которые особенно нуждаются в стимуляции:
У таких собак высок уровень энергии и любознательности, поэтому они быстрее "привязываются" к объектам, которые вызывают у них азарт и удовольствие.
Игрушки необходимы для умственной и физической активности питомца, однако чрезмерная фиксация может привести к стрессу, тревожности и даже нарушению пищевого поведения.
Эксперты советуют:
