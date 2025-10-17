Одержимость мячиком: почему некоторые собаки не расстаются со своими игрушками

Зоосфера

Некоторые собаки проявляют настолько сильную привязанность к одной игрушке, что игнорируют пищу и внимание хозяина. Такое поведение специалисты уже назвали "игрушечной одержимостью". О феномене рассказало издание Popular Science со ссылкой на исследование, проведённое в Институте исследований Мессерли (Австрия).

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака грызет игрушку

Как проявляется "игрушечная зависимость"

"У отдельных животных формируется выраженное предпочтение одной конкретной игрушке. Они могут полностью сосредоточиться на ней, пренебрегая даже лакомством или общением с владельцем", — обьяснила нейробиолог, руководившая исследованием Стефани Ример.

В ходе эксперимента, в котором участвовали 105 собак разных пород и возрастов, учёные наблюдали за поведением питомцев рядом с их любимыми предметами и анализировали анкеты, заполненные хозяевами.

У 33 собак выявили характерную модель поведения, напоминающую зависимость:

постоянное стремление держать игрушку рядом;

потеря интереса к пище и играм с человеком;

навязчивые попытки достать предмет, даже если он недоступен.

Почему это происходит

Учёные предполагают, что корни феномена уходят в ранний возраст — от двух до шести месяцев, когда щенки формируют базовые привычки и эмоциональные привязанности.

Если в этот период щенок получает одну-две игрушки и активно взаимодействует только с ними, мозг может "зафиксировать" эту связь как источник комфорта и удовольствия.

Породы с повышенной склонностью

Исследователи отмечают, что чаще "игрушечная одержимость" встречается у активных, интеллектуальных и рабочих пород, которые особенно нуждаются в стимуляции:

Малинуа (бельгийская овчарка)

Бордер-колли

Лабрадор-ретривер

У таких собак высок уровень энергии и любознательности, поэтому они быстрее "привязываются" к объектам, которые вызывают у них азарт и удовольствие.

Польза и риск

Игрушки необходимы для умственной и физической активности питомца, однако чрезмерная фиксация может привести к стрессу, тревожности и даже нарушению пищевого поведения.

Эксперты советуют:

регулярно менять игрушки, чтобы поддерживать интерес;

уделять внимание совместным играм, а не только индивидуальным занятиям собаки;

при признаках навязчивого поведения (агрессия, отказ от еды, истерики при потере игрушки) обращаться к ветеринарному поведенческому специалисту.