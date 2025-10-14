Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Помимо ТНТ и хот-догов: чем ещё решил заняться Гарик Харламов в бизнесе
Сон в тишине оборачивается проблемой: почему беруши вредят больше, чем ночной храп
Бьюти-гаджеты нового поколения: что действительно работает в домашних условиях
Большинство из задержанных — карманники; далее идут домушники, громилы, хипесники, подъездошники, городушники и т.д... — писала газета Голос Москвы 15 октября 1912 года
Не пирог и не оладьи, а нечто лучшее: жареные яблочные пальчики, которые покоряют с первой минуты
Клематис готовится к сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Худшая фотография за все времена: почему Дональд Трамп потребовал убрать свою обложку с журнала Time
Индекс Мосбиржи снова вниз — что давит на рынок сильнее: ставка, налоги или нервы
Шина даёт сигнал бедствия: как заметить опасный дефект вовремя

Не вырывайте руку из пасти: странный, но единственно верный способ остановить укус кота

4:27
Зоосфера

Маленький пушистый комочек, только появившийся в доме, кажется воплощением нежности. Но уже через пару недель новоиспечённые хозяева с удивлением замечают, что их "малыш" начинает охотиться — сначала за шнурками, потом за руками, а вскоре и за ногами. Острые зубы котёнка — не игрушка, и если вовремя не заняться воспитанием, привычка кусаться может остаться надолго.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Кот

Почему котята кусаются

Даже самые милые представители кошачьего рода остаются хищниками по своей природе. В младенчестве они оттачивают инстинкты, тренируются в охоте и нападении. Кусание — способ изучать мир, проверять границы дозволенного и даже выражать эмоции. Когда малыш играет, он не всегда понимает, что причиняет боль.

Иногда агрессия проявляется из-за переизбытка энергии, неудовлетворённого любопытства или, напротив, страха. Важно различать, когда котёнок просто балуется, а когда чувствует угрозу и защищается.

Ошибка многих хозяев — игнорировать первые укусы

Многие люди умиляются, когда пушистый малыш цапает за палец, и не придают этому значения. Но для котёнка любое действие человека становится сигналом: если на его укус реагируют смехом или лаской, он решает, что так можно всегда. Через пару месяцев подросшее животное уже будет кусаться сильнее — и тогда проблема становится настоящей.

Поэтому воспитывать питомца нужно с первых недель его пребывания в доме.

Простые и действенные способы отучить котёнка кусаться

  1. Используйте воду.
    Когда малыш проявляет агрессию и впивается зубами в руки, лёгкое опрыскивание водой из пульверизатора поможет быстро связать укус с неприятным последствием. Главное — не применять сильную струю, а просто слегка сбрызнуть мордочку или бок. После нескольких повторений котёнок усвоит урок.

  2. Переключайте внимание.
    В игре животное может разойтись и начать использовать зубы и когти. В такой момент нужно не отдёргивать руку, а предложить игрушку — мячик, верёвочку, перышко. Пусть котёнок выпускает энергию безопасным способом.

  3. Не вырывайтесь.
    Если пушистый охотник впился зубами в кожу, не дёргайте руку. Резкое движение только усилит хватку — сработает инстинкт добычи. Лучше расслабьте конечность: поняв, что "жертва" больше не сопротивляется, котёнок отпустит сам.

  4. Не становитесь провокатором.
    Часто хозяева сами подталкивают животное к агрессии: хватают за хвост, лапы, уши или делают резкие движения. Кошка воспринимает это как угрозу и вынуждена защищаться. Поэтому общайтесь с питомцем спокойно, избегайте излишней тактильности и резких игр.

Как закрепить правильное поведение

Важно не только останавливать агрессию, но и поощрять спокойствие. Если котёнок играет аккуратно, гладьте его, разговаривайте мягким тоном. Так он поймёт, что ласка — лучший способ получить внимание.

Старайтесь соблюдать режим игр и отдыха. Избыточная активность и скука часто становятся причиной укусов. Пятнадцать-двадцать минут подвижных игр утром и вечером — и ваш питомец будет спокоен и доволен.

Если же агрессия проявляется постоянно, даже без провокаций, стоит показать животное ветеринару. Иногда причиной могут быть боли, паразиты или гормональные изменения.

Что делать нельзя

• кричать и бить котёнка — это только усилит страх и недоверие;
• применять запахи или громкие звуки в качестве наказания;
• играть с ним руками, даже если это кажется безобидным.

Каждый раз, когда человек предлагает ладонь вместо игрушки, он сам обучает питомца нападать на неё.

Терпение и последовательность

Отучить котёнка кусаться — не вопрос одного дня. Потребуется время, чтобы закрепить правильные реакции. Главное — действовать спокойно и последовательно: не менять правила, не поддаваться жалости и не поощрять шалости.

Скоро ваш питомец поймёт, что рядом с хозяином безопасно и приятно, а руки — это не игрушка, а источник ласки.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Наука и техника
Она ушла под воду за считанные секунды: спустя столетие океан раскрыл место её последнего вздоха
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Наука и техника
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Популярное
Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова

Роман Вильфанд подчеркнул, что до образования полноценного снежного покрова коммунальные службы и автовладельцы могут не беспокоиться.

Когда ждать зиму? Вильфанд спрогнозировал сроки формирования устойчивого покрова
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
Таинственные подземные воры: кто ворует урожай, не выходя на поверхность и делает холмы на грядках
От опроса до урожая: 7 сортов груш, которые не боятся ни мороза, ни ошибок
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать Сергей Милешкин В Одессе ожидают показательной порки мэра Труханова, но он может ответить Любовь Степушова Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента Игорь Буккер
Куда уходит море: легендарная дыра в Орегоне, где вода будто падает в другой мир
Древние мечи превосходили технологии своего времени: дамасская сталь стала основой для сплавов XXI века
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
Последние материалы
Мечта Евы разбилась о материнское нет: почему Лолита не разрешила дочери переехать в Россию
Медведей больше не кормить: на Камчатке вводит меры против любителей угостить диких зверей
Простые продукты, волшебный вкус: картофельная запеканка, которую просят готовить снова
Пророчества Жириновского сбываются? Конец света по-американски
Пустяковая сыпь из детства может обернуться воспалением мозга: таков коварный план ветрянки
Карпин раскрыл секрет победы России над Боливией: что изменило игру
Косметика без воды: новый тренд, который обещает революцию в уходе
Берёза больше не враг: учёные проверяют вакцину, способную отключить аллергию
15 октября: Великий диктатор, Карибский кризис и воздушный терроризм
Простой металл, сложный эффект: что скрыто за модой на тренировки с гирей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.