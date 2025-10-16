Собака вместо косметолога: вот что действительно помогает женщинам оставаться молодыми

Общение с собаками оказалось не просто приятным занятием, а фактором долголетия. К такому выводу пришли исследователи из США и Австралии, среди которых Шерил Краузе-Парелло из Флоридского Атлантического университета.
Учёные обнаружили, что всего час в неделю, проведённый в общении с собакой, способен положительно влиять на клеточные механизмы старения.
Главный биологический маркер, на который обратили внимание исследователи, — длина теломер.
Теломеры — это участки ДНК на концах хромосом, защищающие их от повреждения. Их можно представить как наконечники шнурков, которые не дают волокнам распуститься. Чем короче теломеры, тем активнее идут процессы старения.
"Длина теломер — надёжный индикатор биологического возраста. Их сохранность означает замедление клеточного старения", — отмечают авторы исследования.
В исследовании участвовали 28 женщин-ветеранов в возрасте от 32 до 72 лет, у которых диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
При этом все женщины отметили улучшение эмоционального состояния и ослабление симптомов ПТСР — даже те, кто не взаимодействовал с животными напрямую.
Учёные полагают, что взаимодействие с собаками снижает уровень хронического стресса, улучшает работу сердца и способствует выработке гормонов счастья — серотонина и окситоцина. Это, в свою очередь, снижает уровень кортизола — гормона, напрямую связанного с укорочением теломер.
"Даже кратковременное общение с животным может восстанавливать биологические ритмы организма и оказывать омолаживающее воздействие", — подчеркнула Шерил Краузе-Парелло.
Daily Mail отмечает: выборка из 28 человек слишком мала для окончательных выводов. Учёные планируют повторить эксперимент с участием мужчин-ветеранов и других социальных групп, чтобы проверить универсальность эффекта.
Тем не менее результаты уже позволяют говорить о терапевтическом потенциале общения с животными — как способе поддержания не только психического, но и физического здоровья.
Похожие выводы недавно опубликовали в журнале Scientific Reports. В эксперименте участвовали 637 человек в возрасте от 51 до 101 года, среди которых 185 имели домашних животных.
|Ошибка
|Последствие
|Правильный подход
|Полагать, что собаки "омолаживают" напрямую
|Завышенные ожидания
|Эффект связан со снижением стресса и физической активностью
|Считать, что питомец заменяет лечение
|Игнорирование медицины
|Общение с животными — дополнение, а не альтернатива терапии
|Неправильный уход за собакой
|Стресс и ответственность
|Осознанное владение питомцем, забота и регулярные прогулки
Общение с собаками не просто улучшает настроение — оно может замедлить биологическое старение, укрепить нервную систему и снизить стресс. Даже один час в неделю рядом с питомцем помогает теломерам дольше сохраняться.
Так что прогулка с собакой — это не только забота о любимце, но и инвестиция в собственное долголетие.
