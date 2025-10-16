Эти птички не улетают даже в мороз: чем питаются синицы зимой и как их правильно подкармливать

Синицы — одни из самых жизнестойких и наблюдательных птиц. В отличие от большинства пернатых, они не улетают в тёплые края, а переживают зиму рядом с человеком. Но чтобы выжить в холода, им нужно постоянное питание. Разберёмся, чем синицы питаются в природе и как правильно подкармливать их зимой, чтобы не навредить.
Рацион синиц зависит от сезона. Летом они активные охотники, зимой — бережливые собиратели.
в XIV веке Людвиг Баварский ввёл штраф за вред синицам. Их держали дома как "живую защиту" от тараканов — птицы быстро уничтожали насекомых.
Учёные наблюдали за предпочтениями больших синиц и выяснили, какие злаки они выбирают чаще других:
|Крупа
|Доля в рационе при свободном выборе
|Пшено
|60 %
|Ячневая крупа
|13 %
|Гречневые хлопья
|10 %
|Овсяные хлопья
|8 %
|Воздушная полба
|5 %
|Овёс (зерно)
|3 %
|Пшеница (зерно)
|1 %
Пшено — абсолютный лидер, особенно зимой. Крупу можно давать как сухой, так и слегка запаренной водой (без соли и сахара).
Зимой птицам особенно важно получать высококалорийную еду, богатую белками и жирами. Синицы — активные и энергичные, поэтому пища должна помогать им сохранять тепло.
подкормка должна быть дополнением к естественному рациону, а не заменой.
Некоторые продукты вредны для птиц, даже если они кажутся безобидными.
|Нельзя давать
|Почему
|Солёное сало, семечки и орехи
|соль вызывает обезвоживание
|Жареные продукты
|содержат вредные жиры и канцерогены
|Сладости, печенье, шоколад
|плохо перевариваются, провоцируют болезни
|Ржаной хлеб
|вызывает брожение в желудке
|Продукты со специями (перец, чеснок, лук)
|раздражают пищеварительную систему
|Заплесневелая или испорченная еда
|приводит к отравлениям
Синицы прекрасно приспособлены к холоду:
Да, если это простая зерновая смесь без ароматизаторов, соли и сахара. Подойдут также мучные черви из зоомагазина.
Каждые 2-3 дня — синицы быстро запоминают места подкормки и будут возвращаться.
Нет. Комбикорм для кошек и собак содержит жиры, соль и добавки, опасные для птиц.
|Ошибка
|Последствие
|Что делать
|Давать солёное сало
|Обезвоживание и болезни печени
|Использовать несолёное
|Насыпать хлеб
|Расстройство ЖКТ
|Предлагать злаки или кашу
|Редко чистить кормушку
|Плесень и инфекции
|Мыть тёплой водой раз в неделю
|Давать слишком сухие крупы
|Птицы не едят
|Слегка запаривать тёплой водой
Синицы — верные спутники зимы и настоящие помощники садоводов. Их легко поддержать: немного несолёного сала, семечек, пшена или орехов — и у вас во дворе поселится жизнерадостная стайка.
Главное — кормить правильно и регулярно, ведь от этого зависит, сколько синиц переживёт холодный сезон и вернётся весной.
