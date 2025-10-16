Эти птички не улетают даже в мороз: чем питаются синицы зимой и как их правильно подкармливать

Синицы — одни из самых жизнестойких и наблюдательных птиц. В отличие от большинства пернатых, они не улетают в тёплые края, а переживают зиму рядом с человеком. Но чтобы выжить в холода, им нужно постоянное питание. Разберёмся, чем синицы питаются в природе и как правильно подкармливать их зимой, чтобы не навредить.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Синицы на ветке

Чем питаются синицы в природе

Рацион синиц зависит от сезона. Летом они активные охотники, зимой — бережливые собиратели.

Весна и лето

Насекомые — основа питания. Синицы поедают гусениц, тлю, жуков, мух, комаров и их личинок. Эти источники белка особенно важны для выкармливания птенцов.

Пауки — второй по значимости источник белка.

Почки деревьев — в начале весны синицы могут их проклёвывать, получая микроэлементы.

Осень и зима

Семена хвойных и сорных растений — основная пища, когда насекомых нет.

Орехи и жирные семена — источник энергии для согревания.

Ягоды (рябина, бузина, ирга, шиповник) — природные витамины.

Сало и мясо — в трудные морозные периоды синицы не отказываются и от такой "человеческой" помощи.

Интересный факт

в XIV веке Людвиг Баварский ввёл штраф за вред синицам. Их держали дома как "живую защиту" от тараканов — птицы быстро уничтожали насекомых.

Какие крупы едят синицы

Учёные наблюдали за предпочтениями больших синиц и выяснили, какие злаки они выбирают чаще других:

Крупа Доля в рационе при свободном выборе Пшено 60 % Ячневая крупа 13 % Гречневые хлопья 10 % Овсяные хлопья 8 % Воздушная полба 5 % Овёс (зерно) 3 % Пшеница (зерно) 1 %

Пшено — абсолютный лидер, особенно зимой. Крупу можно давать как сухой, так и слегка запаренной водой (без соли и сахара).

Чем можно кормить синиц дома или в кормушке

Зимой птицам особенно важно получать высококалорийную еду, богатую белками и жирами. Синицы — активные и энергичные, поэтому пища должна помогать им сохранять тепло.

Разрешённые продукты

неочищенные семечки подсолнечника или тыквы;

несолёное сало или кусочек сливочного масла (в сетке или на нитке);

нежареные орехи — арахис, фундук, грецкие;

сушёные ягоды — рябина, боярышник, шиповник;

каши без соли и сахара — гречневая, овсяная, рисовая;

семена злаков — овёс, просо, пшеница;

сушёные яблоки, груши, абрикосы, порезанные мелкими кусочками.

Важно

подкормка должна быть дополнением к естественному рациону, а не заменой.

Когда начинать кормить

при устойчивых отрицательных температурах;

продолжать до весны, пока не появятся насекомые.

Правила размещения кормушки

ставьте её на безопасной высоте, вдали от кошек;

очищайте кормушку раз в неделю;

предлагайте разнообразный корм, чередуя злаки и жирные продукты.

Чем нельзя кормить синиц

Некоторые продукты вредны для птиц, даже если они кажутся безобидными.

Нельзя давать Почему Солёное сало, семечки и орехи соль вызывает обезвоживание Жареные продукты содержат вредные жиры и канцерогены Сладости, печенье, шоколад плохо перевариваются, провоцируют болезни Ржаной хлеб вызывает брожение в желудке Продукты со специями (перец, чеснок, лук) раздражают пищеварительную систему Заплесневелая или испорченная еда приводит к отравлениям

Как синицы выживают зимой

Синицы прекрасно приспособлены к холоду:

создают запасы — могут спрятать до 100 000 семян и находят их даже под снегом;

объединяются в стаи вместе с другими птицами — пищухами, поползнями, корольками;

понижают температуру тела ночью, чтобы экономить энергию;

обладают феноменальной памятью, запоминая тысячи тайников.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли кормить синиц кормом для попугаев?

Да, если это простая зерновая смесь без ароматизаторов, соли и сахара. Подойдут также мучные черви из зоомагазина.

Как часто подкладывать корм зимой?

Каждые 2-3 дня — синицы быстро запоминают места подкормки и будут возвращаться.

Можно ли использовать корм для домашних животных?

Нет. Комбикорм для кошек и собак содержит жиры, соль и добавки, опасные для птиц.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать Давать солёное сало Обезвоживание и болезни печени Использовать несолёное Насыпать хлеб Расстройство ЖКТ Предлагать злаки или кашу Редко чистить кормушку Плесень и инфекции Мыть тёплой водой раз в неделю Давать слишком сухие крупы Птицы не едят Слегка запаривать тёплой водой

Синицы — верные спутники зимы и настоящие помощники садоводов. Их легко поддержать: немного несолёного сала, семечек, пшена или орехов — и у вас во дворе поселится жизнерадостная стайка.

Главное — кормить правильно и регулярно, ведь от этого зависит, сколько синиц переживёт холодный сезон и вернётся весной.