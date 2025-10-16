Эти птички не улетают даже в мороз: чем питаются синицы зимой и как их правильно подкармливать

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:42
Зоосфера

Синицы — одни из самых жизнестойких и наблюдательных птиц. В отличие от большинства пернатых, они не улетают в тёплые края, а переживают зиму рядом с человеком. Но чтобы выжить в холода, им нужно постоянное питание. Разберёмся, чем синицы питаются в природе и как правильно подкармливать их зимой, чтобы не навредить.

Синицы на ветке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Синицы на ветке

Чем питаются синицы в природе

Рацион синиц зависит от сезона. Летом они активные охотники, зимой — бережливые собиратели.

Весна и лето

  • Насекомые — основа питания. Синицы поедают гусениц, тлю, жуков, мух, комаров и их личинок. Эти источники белка особенно важны для выкармливания птенцов.
  • Пауки — второй по значимости источник белка.
  • Почки деревьев — в начале весны синицы могут их проклёвывать, получая микроэлементы.

Осень и зима

  • Семена хвойных и сорных растений — основная пища, когда насекомых нет.
  • Орехи и жирные семена — источник энергии для согревания.
  • Ягоды (рябина, бузина, ирга, шиповник) — природные витамины.
  • Сало и мясо — в трудные морозные периоды синицы не отказываются и от такой "человеческой" помощи.

Интересный факт

в XIV веке Людвиг Баварский ввёл штраф за вред синицам. Их держали дома как "живую защиту" от тараканов — птицы быстро уничтожали насекомых.

Какие крупы едят синицы

Учёные наблюдали за предпочтениями больших синиц и выяснили, какие злаки они выбирают чаще других:

Крупа Доля в рационе при свободном выборе
Пшено 60 %
Ячневая крупа 13 %
Гречневые хлопья 10 %
Овсяные хлопья 8 %
Воздушная полба 5 %
Овёс (зерно) 3 %
Пшеница (зерно) 1 %

Пшено — абсолютный лидер, особенно зимой. Крупу можно давать как сухой, так и слегка запаренной водой (без соли и сахара).

Чем можно кормить синиц дома или в кормушке

Зимой птицам особенно важно получать высококалорийную еду, богатую белками и жирами. Синицы — активные и энергичные, поэтому пища должна помогать им сохранять тепло.

Разрешённые продукты

  • неочищенные семечки подсолнечника или тыквы;
  • несолёное сало или кусочек сливочного масла (в сетке или на нитке);
  • нежареные орехи — арахис, фундук, грецкие;
  • сушёные ягоды — рябина, боярышник, шиповник;
  • каши без соли и сахара — гречневая, овсяная, рисовая;
  • семена злаков — овёс, просо, пшеница;
  • сушёные яблоки, груши, абрикосы, порезанные мелкими кусочками.

Важно

подкормка должна быть дополнением к естественному рациону, а не заменой.

Когда начинать кормить

  • при устойчивых отрицательных температурах;
  • продолжать до весны, пока не появятся насекомые.

Правила размещения кормушки

  • ставьте её на безопасной высоте, вдали от кошек;
  • очищайте кормушку раз в неделю;
  • предлагайте разнообразный корм, чередуя злаки и жирные продукты.

Чем нельзя кормить синиц

Некоторые продукты вредны для птиц, даже если они кажутся безобидными.

Нельзя давать Почему
Солёное сало, семечки и орехи соль вызывает обезвоживание
Жареные продукты содержат вредные жиры и канцерогены
Сладости, печенье, шоколад плохо перевариваются, провоцируют болезни
Ржаной хлеб вызывает брожение в желудке
Продукты со специями (перец, чеснок, лук) раздражают пищеварительную систему
Заплесневелая или испорченная еда приводит к отравлениям

Как синицы выживают зимой

Синицы прекрасно приспособлены к холоду:

  • создают запасы — могут спрятать до 100 000 семян и находят их даже под снегом;
  • объединяются в стаи вместе с другими птицами — пищухами, поползнями, корольками;
  • понижают температуру тела ночью, чтобы экономить энергию;
  • обладают феноменальной памятью, запоминая тысячи тайников.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли кормить синиц кормом для попугаев?

Да, если это простая зерновая смесь без ароматизаторов, соли и сахара. Подойдут также мучные черви из зоомагазина.

Как часто подкладывать корм зимой?

Каждые 2-3 дня — синицы быстро запоминают места подкормки и будут возвращаться.

Можно ли использовать корм для домашних животных?

Нет. Комбикорм для кошек и собак содержит жиры, соль и добавки, опасные для птиц.

Ошибки → Последствия → Альтернатива

Ошибка Последствие Что делать
Давать солёное сало Обезвоживание и болезни печени Использовать несолёное
Насыпать хлеб Расстройство ЖКТ Предлагать злаки или кашу
Редко чистить кормушку Плесень и инфекции Мыть тёплой водой раз в неделю
Давать слишком сухие крупы Птицы не едят Слегка запаривать тёплой водой

Синицы — верные спутники зимы и настоящие помощники садоводов. Их легко поддержать: немного несолёного сала, семечек, пшена или орехов — и у вас во дворе поселится жизнерадостная стайка.
Главное — кормить правильно и регулярно, ведь от этого зависит, сколько синиц переживёт холодный сезон и вернётся весной.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
