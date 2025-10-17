Мудрость с лицом смерти: как одно существо стало и символом знаний, и предвестником беды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:11
Зоосфера

Совы — одни из самых загадочных и противоречивых птиц в человеческой культуре. Сегодня они покоряют интернет своей пушистой внешностью и огромными глазами, но на протяжении веков внушали людям страх и суеверный ужас. Одни видели в них вестников смерти, другие — мудрых стражей знания.

Сова Буйняк в джунглях Папуа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сова Буйняк в джунглях Папуа

От демонов до богинь

В древности сова редко ассоциировалась с чем-то добрым. Египтяне считали её символом мрака и смерти, у армян и славян она отождествлялась с дьяволом, а в Библии называлась нечистой птицей. В легендах Европы совы сопровождали ведьм и колдунов, наряду с летучими мышами и чёрными кошками. Даже поражение римлян при Каннах связывали с появлением сов.

Зато в Древней Греции отношение было прямо противоположным. Сова считалась священной птицей богини мудрости Афины. Маленький домовый сыч получил даже научное имя Athene noctua - "ночная Афина". С тех пор сова прочно закрепилась как символ мудрости и знаний в европейской культуре.

"Сова — птица, способная объединить свет и тьму в одном взгляде", — отметил орнитолог Питер Фрейман.

Кто такие совы

ЗООСПРАВКА
Семейство: Strigidae (настоящие совы)
Отряд: совообразные
Класс: птицы

Совы — древнейшие ночные хищники, появившиеся около 60 миллионов лет назад. Сегодня известно около 210 видов, обитающих на всех континентах, кроме Антарктиды. Они приспособились к самым разным условиям — от джунглей до пустынь и тундры.

Учёные считают, что по уровню интеллекта совы не уступают попугаям и воронам. Их образ жизни остаётся скрытным, а новые виды находят почти ежегодно, особенно в тропических горах Америки.

Почему глаза у совы как у человека

Огромные глаза совы направлены вперёд, что обеспечивает ей бинокулярное зрение и помогает точно определять расстояние до добычи. Это уникальное для птиц строение — поле обзора обоими глазами достигает 70°. Но за такую точность пришлось заплатить: глаза не двигаются, и сова компенсирует это способностью поворачивать голову на 270°.

Сетчатка глаза настолько чувствительна, что различает освещённость в 0,000002 люкса — в сотни раз слабее, чем нужно человеку. Глаза совы — настоящий "ночной объектив". Днём они видят не хуже, просто хуже различают цвета, особенно красный.

Как сова слышит

Слух у совы совершенен не меньше, чем зрение. Уши у неё асимметричны: одно расположено выше другого. Это помогает точно определять направление звука даже в темноте. Лицевой диск — круг из перьев вокруг глаз — работает как антенна, фокусируя звуки. Сова способна услышать писк мыши под полуметровым слоем снега.

"Когда сова покачивает головой, она не танцует — она настраивает свои "локаторы"", — объяснил биолог Роджер Пейн.

Как сова охотится

Совы — мастера тихого полёта. На концах маховых перьев расположены специальные ворсистые края, приглушающие звук. Благодаря этому птица может подлететь к добыче совершенно бесшумно.

Некоторые виды, например рыболовы, летают громче, но быстрее. Большинство же сов используют скрытность, подкарауливая добычу и атакуя внезапно.

Сравнение: разные типы сов

Вид Размер тела Особенности питания Среда обитания Особенности
Филин (Bubo bubo) До 75 см, крылья до 190 см Зайцы, гуси, мелкие антилопы Леса, горы Самая крупная сова
Рыбный филин (Ketupa blakistoni) До 70 см Рыба, раки, лягушки Реки, побережья Охотится на воде
Сычик-эльф (Micrathene whitneyi) 12 см Насекомые, ящерицы Мексика, США Самая маленькая сова
Ушастая сова (Asio otus) 35 см Грызуны Леса, парки Прячется в кронах деревьев
Полярная сова (Nyctea scandiaca) 60 см Полевки, зайцы Тундра Белое оперение для маскировки

Советы шаг за шагом: как увидеть сову

  1. Ищите их в сумерках — совы активны на закате.

  2. Слушайте: характерное "ху-ху" или писк может выдать птицу.

  3. Осматривайте старые деревья с дуплами или чердаки — любимые места гнездования.

  4. Не используйте вспышку: яркий свет пугает птицу.

  5. Терпение — главное: совы замечают вас раньше, чем вы их.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: пытаться поймать сову ради фото.
    Последствие: стресс у птицы, повреждение оперения.
    Альтернатива: наблюдайте с расстояния, используя бинокль.

  • Ошибка: привлекать сов громкой записью их криков.
    Последствие: нарушение территориального поведения.
    Альтернатива: дождитесь естественного появления птицы.

  • Ошибка: подкармливать сов мясом или рыбой.
    Последствие: нарушение пищевого баланса.
    Альтернатива: оставьте птицу в покое — она сама найдёт добычу.

А что если сова залетела в дом?

В старину это считалось дурным знаком, но на самом деле совы нередко забредают в освещённые помещения, сбившись с курса. Достаточно выключить свет и открыть окно — птица улетит сама.

Плюсы и минусы совиного образа

Плюсы:

  • эффективный ночной хищник;

  • уникальное сочетание слуха и зрения;

  • отличная маскировка.

Минусы:

  • зависимость от популяции грызунов;

  • трудность адаптации к шумным городам;

  • ограниченное цветное зрение.

Совы остаются важной частью экосистем — они регулируют численность грызунов и служат индикаторами здоровья леса.

FAQ

Почему совы могут поворачивать голову почти на круг?
Из-за особого строения шейных позвонков и увеличенных сосудов, позволяющих не пережимать артерии при вращении.

Все ли совы охотятся ночью?
Почти все, но есть исключения — например, полярная сова активна и днём.

Можно ли держать сову дома?
Нежелательно. Эти птицы нуждаются в просторном вольере, живом корме и ночной тишине.

Мифы и правда

  • Миф: сова не видит днём.
    Правда: видит отлично, просто предпочитает сумерки.

  • Миф: сова приносит несчастье.
    Правда: это древнее суеверие, не имеющее научных оснований.

  • Миф: совы глупы.
    Правда: по уровню интеллекта они не уступают воронам.

Интересные факты

  • У сов единственных среди птиц развиты верхние веки и ресницы.

  • Их слуховые центры в мозге больше, чем у любых других пернатых.

  • Некоторые совы способны накапливать еду: находили тайники с десятками мелких зверьков.

Совы давно перестали быть символами ужаса и смерти. Сегодня они — воплощение тайны, силы и разума природы. Возможно, именно поэтому их обожают миллионы людей — в совах мы видим саму загадку жизни.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
