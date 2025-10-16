Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грэмми мимо кассы: почему продюсер Цыганов высмеял попытку Валерии получить престижную награду
Запад роет себе яму: политолог раскрыл последствия санкций против России
Сливки и кофе объединяются — рецепт, который заставит вас навсегда забыть о покупном мороженом
Спина, грудь, лицо — карта стресса: как кожа мстит за переживания
Богатство под слоем пыли: вещи на чердаке, которые могут превратить вас в миллионера
Лицо молодеет, а шея стареет наперегонки: ошибка, что делает вас старше без всякой косметики
Машина чище, чем кажется: только до тех пор, пока не узнаете, где скапливается грязь
Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина: как звёздная пара отметила полгода брака в Лондоне
Офисная революция: бунт без крика — зумеры тихо меняют систему управления

Мозг в каждом щупальце: под водой обитает мифическое существо, которое думает телом

7:39
Зоосфера

Осьминог — один из самых загадочных обитателей океана, чьи восемь щупалец способны выполнять десятки задач одновременно. Учёные давно восхищаются тем, как эти мягкотелые моллюски умудряются двигаться, охотиться, прятаться и даже играть, используя только мышцы и нервы без костей и суставов. Новое исследование проливает свет на то, как именно осьминоги управляют своими конечностями, демонстрируя уровень координации, сравнимый с роботизированными системами.

Осьминог в тёмной воде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осьминог в тёмной воде

Как осьминог распоряжается восемью щупальцами

Щупальца осьминога состоят из четырёх типов мышц — поперечных, продольных, косых и кольцевых, которые окружают центральный нерв. Это позволяет животному гнуться, сжиматься, скручиваться и вытягиваться, меняя форму тела с удивительной точностью. Каждое щупальце может действовать независимо от других, но при этом остаётся частью единой нейронной сети, обеспечивающей синхронные движения.

"Осьминоги буквально думают своими руками — каждая конечность обладает собственным "мини-мозгом"", — пояснил морской биолог Джонатан Миллер.

Наука под водой: как проходило исследование

Команда американских морских биологов решила изучить поведение осьминогов в естественной среде обитания. Для этого они проанализировали 25 видеозаписей, снятых опытными дайверами между 2007 и 2015 годами в Атлантическом океане и Карибском море. На видео фигурировали особи Octopus vulgaris и родственные им виды.

Учёные просмотрели более 3900 отдельных эпизодов использования щупалец. Каждое движение было классифицировано по типу действия (например, захват, передвижение, исследование) и форме деформации — сгибание, укорочение, удлинение или скручивание.

Результаты оказались поразительными: все восемь щупалец способны выполнять одни и те же задачи, но животное предпочитает использовать передние четыре для манипуляций, а задние — для движения.

Что умеют передние и задние щупальца

Передние конечности чаще всего участвовали в:

  • исследовании окружающей среды;

  • захвате и удержании добычи;

  • взаимодействии с предметами, включая камни и раковины;

  • манипуляциях при строительстве убежищ.

Задние щупальца брали на себя опору и движение. Особенно часто наблюдались два уникальных действия: перекатывание — когда щупальце движется под телом, как конвейерная лента, и "стойка на ходулях", при которой осьминог приподнимает тело над дном, опираясь на вытянутые конечности.

Таким образом, моллюск фактически делит функции тела: перед — для "ума", зад — для "силы".

Сравнение с другими морскими существами

Вид Количество конечностей Основная функция Особенность движений Тип координации
Осьминог 8 Манипуляция и движение Независимое управление щупальцами Многоуровневая нейросеть
Кальмар 10 Захват добычи Быстрое сокращение мышц Централизованная
Медуза Нет конечностей Передвижение реактивным способом Сжатие тела Примитивная
Краб 10 Ходьба и защита Сегментированные конечности Централизованная

Советы шаг за шагом: как наблюдать за осьминогом

  1. Выбирайте спокойные коралловые участки — осьминоги избегают сильных течений.

  2. Используйте подводный фонарь с мягким светом, чтобы не пугать животное.

  3. Сохраняйте дистанцию не менее метра — моллюск может выпустить чернильное облако.

  4. Замрите: если осьминог почувствует безопасность, он начнёт исследовать пространство, двигая щупальцами.

  5. Не пытайтесь трогать его — осьминоги чувствительны и быстро исчезают в укрытии.

Ошибки, последствия и альтернативы

  • Ошибка: направить вспышку фотоаппарата прямо на осьминога.
    Последствие: животное пугается и выпускает чернила.
    Альтернатива: используйте рассеянный свет или боковую подсветку.

  • Ошибка: приближаться слишком близко.
    Последствие: осьминог уходит, и наблюдение прекращается.
    Альтернатива: оставайтесь неподвижным на расстоянии и наблюдайте через объектив.

  • Ошибка: касаться щупалец.
    Последствие: стресс у животного и возможная потеря доверия.
    Альтернатива: наблюдайте пассивно, фиксируя поведение на камеру.

А что если осьминоги помогут создать роботов?

Исследование имеет значение не только для биологии, но и для инженерии. Механические манипуляторы, вдохновлённые осьминогами, уже разрабатываются для медицины и подводных исследований. Их гибкость и способность к множественным движениям делает возможным создание роботов, которые смогут действовать в ограниченном пространстве без риска повреждений.

"Мы только начинаем понимать, насколько сложно устроено управление телом у осьминога. Это идеальная модель для будущих технологий", — отметил нейрофизиолог Роберт Сандерс.

Плюсы и минусы поведения осьминогов в контексте робототехники

Плюсы:

  • уникальная гибкость и независимость движений;

  • способность выполнять несколько действий одновременно;

  • высокая адаптивность к среде.

Минусы:

  • отсутствие жёсткого скелета усложняет копирование структуры;

  • слишком сложная нейронная координация;

  • низкая скорость движений по сравнению с машинами.

Несмотря на трудности, принципы "мягкой биомеханики" осьминога становятся всё популярнее. Их используют при создании роботов-хирургов и исследовательских дронов, которые способны проникать в узкие щели, не повреждая оборудование.

FAQ

Как осьминог координирует восемь щупалец?
Благодаря сложной нервной системе, в которой каждое щупальце может действовать автономно, но при этом синхронно с остальными.

Правда ли, что осьминоги умеют "думать" щупальцами?
Да, у каждого щупальца своя группа нейронов, способная принимать решения без участия мозга.

Можно ли создать робота с такими же движениями?
Исследователи уже работают над этим. Первые прототипы используют гидравлические и силиконовые системы, имитирующие гибкость щупалец.

Мифы и правда

  • Миф: осьминог использует все восемь щупалец одинаково.
    Правда: передние щупальца чаще заняты исследованием, задние — движением.

  • Миф: осьминоги примитивны.
    Правда: их интеллект сопоставим с интеллектом некоторых млекопитающих.

  • Миф: все осьминоги опасны для человека.
    Правда: большинство видов совершенно безвредны.

Интересные факты

  • Щупальце осьминога может содержать до 200 присосок, каждая из которых управляется отдельно.

  • Если осьминог теряет щупальце, оно полностью отрастает за несколько месяцев.

  • Эти животные способны открывать банки, откручивать крышки и различать узоры.

Осьминоги доказывают, что интеллект природы принимает разные формы. Их умение управлять телом без костей вдохновляет инженеров и учёных, а подводный мир становится местом, где биология и технология встречаются лицом к лицу.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Южная Азия
Китайская крепость: семь лет подготовки, о которых Запад даже не подозревал
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Домашние животные
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Садоводство, цветоводство
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны Сергей Милешкин Глава Eni: у Европы до сих пор нет плана энергобезопасности Олег Артюков
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Цветёт, когда другие сдаются: идеальное растение, которое заменит капризные цветы
Последние материалы
Соседи не верили, а теперь копируют: рожь делает землю живой, а ягоды — рекордными
Руки без крыльев и обвисшей кожи: 6 упражнений, способных вернуть тонус даже без тренера
Прощай, усталость: отказ от сахара подарит вам энергию и молодость — 5 шагов к здоровью
13-летняя дочь Жасмин уже на музыкальной волне: как девочка справляется с хейтерами
Найти общий язык с питомцем проще, чем кажется: секреты правильного подхода к воспитанию
Пираты ушли — сокровища остались? В этом месте до сих пор живёт легенда о золоте под водой
Эти простые продукты спасают утро — результат выглядит как ресторанный завтрак, но стоит копейки
Дом против мужа: цветы по фэншуй, выталкивающие любовь — и делают это незаметно
Место, где Россия выглядит как из сказки: терем в Рыбинске, о котором мало кто знает
Роза Хутор признан лучшим горнолыжным курортом страны по версии SKI BUSINESS AWARDS-2025
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.