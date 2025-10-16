Мозг в каждом щупальце: под водой обитает мифическое существо, которое думает телом

7:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Осьминог — один из самых загадочных обитателей океана, чьи восемь щупалец способны выполнять десятки задач одновременно. Учёные давно восхищаются тем, как эти мягкотелые моллюски умудряются двигаться, охотиться, прятаться и даже играть, используя только мышцы и нервы без костей и суставов. Новое исследование проливает свет на то, как именно осьминоги управляют своими конечностями, демонстрируя уровень координации, сравнимый с роботизированными системами.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осьминог в тёмной воде

Как осьминог распоряжается восемью щупальцами

Щупальца осьминога состоят из четырёх типов мышц — поперечных, продольных, косых и кольцевых, которые окружают центральный нерв. Это позволяет животному гнуться, сжиматься, скручиваться и вытягиваться, меняя форму тела с удивительной точностью. Каждое щупальце может действовать независимо от других, но при этом остаётся частью единой нейронной сети, обеспечивающей синхронные движения.

"Осьминоги буквально думают своими руками — каждая конечность обладает собственным "мини-мозгом"", — пояснил морской биолог Джонатан Миллер.

Наука под водой: как проходило исследование

Команда американских морских биологов решила изучить поведение осьминогов в естественной среде обитания. Для этого они проанализировали 25 видеозаписей, снятых опытными дайверами между 2007 и 2015 годами в Атлантическом океане и Карибском море. На видео фигурировали особи Octopus vulgaris и родственные им виды.

Учёные просмотрели более 3900 отдельных эпизодов использования щупалец. Каждое движение было классифицировано по типу действия (например, захват, передвижение, исследование) и форме деформации — сгибание, укорочение, удлинение или скручивание.

Результаты оказались поразительными: все восемь щупалец способны выполнять одни и те же задачи, но животное предпочитает использовать передние четыре для манипуляций, а задние — для движения.

Что умеют передние и задние щупальца

Передние конечности чаще всего участвовали в:

исследовании окружающей среды;

захвате и удержании добычи;

взаимодействии с предметами, включая камни и раковины;

манипуляциях при строительстве убежищ.

Задние щупальца брали на себя опору и движение. Особенно часто наблюдались два уникальных действия: перекатывание — когда щупальце движется под телом, как конвейерная лента, и "стойка на ходулях", при которой осьминог приподнимает тело над дном, опираясь на вытянутые конечности.

Таким образом, моллюск фактически делит функции тела: перед — для "ума", зад — для "силы".

Сравнение с другими морскими существами

Вид Количество конечностей Основная функция Особенность движений Тип координации Осьминог 8 Манипуляция и движение Независимое управление щупальцами Многоуровневая нейросеть Кальмар 10 Захват добычи Быстрое сокращение мышц Централизованная Медуза Нет конечностей Передвижение реактивным способом Сжатие тела Примитивная Краб 10 Ходьба и защита Сегментированные конечности Централизованная

Советы шаг за шагом: как наблюдать за осьминогом

Выбирайте спокойные коралловые участки — осьминоги избегают сильных течений. Используйте подводный фонарь с мягким светом, чтобы не пугать животное. Сохраняйте дистанцию не менее метра — моллюск может выпустить чернильное облако. Замрите: если осьминог почувствует безопасность, он начнёт исследовать пространство, двигая щупальцами. Не пытайтесь трогать его — осьминоги чувствительны и быстро исчезают в укрытии.

Ошибки, последствия и альтернативы

Ошибка: направить вспышку фотоаппарата прямо на осьминога.

Последствие: животное пугается и выпускает чернила.

Альтернатива: используйте рассеянный свет или боковую подсветку.

Ошибка: приближаться слишком близко.

Последствие: осьминог уходит, и наблюдение прекращается.

Альтернатива: оставайтесь неподвижным на расстоянии и наблюдайте через объектив.

Ошибка: касаться щупалец.

Последствие: стресс у животного и возможная потеря доверия.

Альтернатива: наблюдайте пассивно, фиксируя поведение на камеру.

А что если осьминоги помогут создать роботов?

Исследование имеет значение не только для биологии, но и для инженерии. Механические манипуляторы, вдохновлённые осьминогами, уже разрабатываются для медицины и подводных исследований. Их гибкость и способность к множественным движениям делает возможным создание роботов, которые смогут действовать в ограниченном пространстве без риска повреждений.

"Мы только начинаем понимать, насколько сложно устроено управление телом у осьминога. Это идеальная модель для будущих технологий", — отметил нейрофизиолог Роберт Сандерс.

Плюсы и минусы поведения осьминогов в контексте робототехники

Плюсы:

уникальная гибкость и независимость движений;

способность выполнять несколько действий одновременно;

высокая адаптивность к среде.

Минусы:

отсутствие жёсткого скелета усложняет копирование структуры;

слишком сложная нейронная координация;

низкая скорость движений по сравнению с машинами.

Несмотря на трудности, принципы "мягкой биомеханики" осьминога становятся всё популярнее. Их используют при создании роботов-хирургов и исследовательских дронов, которые способны проникать в узкие щели, не повреждая оборудование.

FAQ

Как осьминог координирует восемь щупалец?

Благодаря сложной нервной системе, в которой каждое щупальце может действовать автономно, но при этом синхронно с остальными.

Правда ли, что осьминоги умеют "думать" щупальцами?

Да, у каждого щупальца своя группа нейронов, способная принимать решения без участия мозга.

Можно ли создать робота с такими же движениями?

Исследователи уже работают над этим. Первые прототипы используют гидравлические и силиконовые системы, имитирующие гибкость щупалец.

Мифы и правда

Миф: осьминог использует все восемь щупалец одинаково.

Правда: передние щупальца чаще заняты исследованием, задние — движением.

Миф: осьминоги примитивны.

Правда: их интеллект сопоставим с интеллектом некоторых млекопитающих.

Миф: все осьминоги опасны для человека.

Правда: большинство видов совершенно безвредны.

Интересные факты

Щупальце осьминога может содержать до 200 присосок, каждая из которых управляется отдельно.

Если осьминог теряет щупальце, оно полностью отрастает за несколько месяцев.

Эти животные способны открывать банки, откручивать крышки и различать узоры.

Осьминоги доказывают, что интеллект природы принимает разные формы. Их умение управлять телом без костей вдохновляет инженеров и учёных, а подводный мир становится местом, где биология и технология встречаются лицом к лицу.